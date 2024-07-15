Развитие своего бизнеса: как навести порядок в цехе и мотивировать персонал

Много внимания уделим работе с персоналом: где искать,
как мотивировать и сделать учет оплаты труда прозрачным —
расскажут опытные предприниматели.
Записаться на бесплатный вебинар 18 июля в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Как выявить проблемы и внедрить систему контроля качества на производстве.
Как сделать работу цеха более прозрачной, исключить ошибки и приписки.
Как правильно оформить иностранного сотрудника и сэкономить на налогах.
Как выбрать выгодную систему оплаты труда и мотивировать сотрудников выполнять работу в срок.
Программа вебинара
11:00 — 11:30, Антон Гуреев, основатель закрытого клуба «Человек, который шьет».
Человек, который шьет | Аудит собственного производства: как сократить издержки, снизить количество брака:
Анализ текущего состояния. Выявление проблемных этапов в производственном процессе.
Принципы стандартизации рабочих процессов для сокращения
ошибок персонала.
Внедрение систем контроля качества для сокращения брака на каждом этапе производства.
11:30 — 12:00, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Инструменты для организации производства — настраиваем правильный учет и контролируем все этапы производства:
Автоматизация производственных процессов: с чего начать, когда производство уже работает.
Повышение производительности сотрудников. Обзор веб‑приложения для учета этапов производства.
Как экономить материалы, снизить затраты и себестоимость изделий за счет инструментов планирования производства.
12:00 — 12:30, Максим Быков, интегратор и партнер МоегоСклада.
Эксперт-практик | Оцифровка производства: ошибки и сложности переходного этапа:
Подготовка производства к цифровизации. Основные ошибки при внедрении.
Ключевые этапы переноса производственных процессов в облако.
Сопротивление сотрудников. Как построить работу по новым правилам.
Результаты изменений: скорость, качество и количество выпускаемой продукции без дополнительных затрат.
12:30 — 13:00, Екатерина Непочатых, основатель школы «ПРОШЬЮ».
ПРОШЬЮ | Работа с персоналом: делегирование, мотивация, зарплата:
Как создать команду, когда привык все делать один?
Оплата труда — повременная, сдельная, аккордная и их подвиды. Какая система выгоднее предпринимателю?
Как мотивировать сотрудников, чтобы они не нарушали правила
и выполняли работу в срок?
13:00 — 13:30, Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле
Вера Бойцова | Найм сотрудников и налоги для производителей:
Как нанимать, избежать штрафов и платить налоги за иностранного сотрудника.
Изменение в УСН для производителей. Кто будет платить НДС с 2025 года
Записаться на бесплатный вебинар 18 июля в 11:00 мск
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