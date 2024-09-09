НДС на УСН и другие изменения для бизнеса: как подготовиться к налоговой реформе 2025

С 1 января 2025 ИП и компании на упрощенке должны платить НДС при определенных условиях. Ответим на главные вопросы простыми словами: какую ставку выбрать и на чем сэкономить, как сдавать отчетность и вести книгу покупок и продаж, как изменятся продажи на кассе.

Все это на примерах от ведущих экспертов по финансовому

и бухгалтерскому учету. Вы получите подробный план действий. Также разберем ваши кейсы в прямом эфире.

Записаться на бесплатный вебинар 12 сентября в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Обзор ставок, лимитов и штрафов по НДС для «упрощенцев».

Стандартные и пониженные ставки по НДС: что выбрать в том или ином случае.

Что еще ждет бизнес: изменения по страховым взносам, НДФЛ, налогу на прибыль.

Работа с онлайн-кассой: что изменится в чеках.

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Ирина Ремнева, финансовый директор Нескучные финансы.

Нескучные Финансы | Как бизнесу подготовиться к изменениям в налоговом законодательстве до дедлайна:

Что нужно знать про НДС тем, кто не сталкивался с ним ранее: внутренний, ввозной, начисление, уплата.

Как ИП и ООО будут платить НДС с 2025. Обзор налоговых ставок,

лимитов, штрафов.

Прочие изменения в 2025 году для предпринимателей: амнистия за дробление, страховые взносы, прогрессивная шкала НДФЛ

и повышение ставки налога на прибыль.

11:30 — 12:00, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.

МойСклад | Как подключить и настроить НДС в учетной системе:

Настройка личного кабинета МоегоСклада для работы с НДС.

Выставление УПД или счет-фактуры с НДС.

Работа с онлайн-кассой для розничной точки. Как добавить поле НДС в чек.

12:00 — 12:30, Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.

Вера Бойцова | Детальный разбор НДС на УСН. Ответы на вопросы по вашему бизнесу:

Расчет налоговой ставки для НДС 5%, 7% и 20%. Когда ставка 20% может быть выгоднее?

Особенности пониженных ставок. Кто и при каких условиях может

ими воспользоваться.

Книга учета доходов и расходов: когда она обязательна, какие операции в ней отражать и как правильно заполнить.

Записаться на бесплатный вебинар 12 сентября в 11:00 мск

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