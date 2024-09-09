НДС на УСН и другие изменения для бизнеса: как подготовиться к налоговой реформе 2025

Все это на примерах от ведущих экспертов по финансовому
и бухгалтерскому учету. Вы получите подробный план действий. Также разберем ваши кейсы в прямом эфире.
Записаться на бесплатный вебинар 12 сентября в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Обзор ставок, лимитов и штрафов по НДС для «упрощенцев».
Стандартные и пониженные ставки по НДС: что выбрать в том или ином случае.
Что еще ждет бизнес: изменения по страховым взносам, НДФЛ, налогу на прибыль.
Работа с онлайн-кассой: что изменится в чеках.
Программа вебинара
11:00 — 11:30, Ирина Ремнева, финансовый директор Нескучные финансы.
Нескучные Финансы | Как бизнесу подготовиться к изменениям в налоговом законодательстве до дедлайна:
Что нужно знать про НДС тем, кто не сталкивался с ним ранее: внутренний, ввозной, начисление, уплата.
Как ИП и ООО будут платить НДС с 2025. Обзор налоговых ставок,
лимитов, штрафов.
Прочие изменения в 2025 году для предпринимателей: амнистия за дробление, страховые взносы, прогрессивная шкала НДФЛ
и повышение ставки налога на прибыль.
11:30 — 12:00, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.
МойСклад | Как подключить и настроить НДС в учетной системе:
Настройка личного кабинета МоегоСклада для работы с НДС.
Выставление УПД или счет-фактуры с НДС.
Работа с онлайн-кассой для розничной точки. Как добавить поле НДС в чек.
12:00 — 12:30, Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.
Вера Бойцова | Детальный разбор НДС на УСН. Ответы на вопросы по вашему бизнесу:
Расчет налоговой ставки для НДС 5%, 7% и 20%. Когда ставка 20% может быть выгоднее?
Особенности пониженных ставок. Кто и при каких условиях может
ими воспользоваться.
Книга учета доходов и расходов: когда она обязательна, какие операции в ней отражать и как правильно заполнить.
Записаться на бесплатный вебинар 12 сентября в 11:00 мск
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