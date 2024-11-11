«Как я сшил себе кожаный ремень, а потом мы с женой сделали на этом бизнес»: кейс SANDORIUM

Как уйти из найма, начать производить и продавать изделия из кожи в онлайне, при этом не утонуть в операционке, — рассказывает Игорь Глазунов, сооснователь бренда SANDORIUM.

Бизнес мы с супругой начали в 2022 году, когда начались всем известные события, а зарубежные компании стали массово уходить с российского рынка. Именно эта ситуация стала отправной точкой для запуска собственного дела. Но обо всем по порядку.

Игорь Глазунов, сооснователь бизнеса

Я 11 лет работал в крупном международном концерне. В силу специфики профессии часто приходилось выезжать к клиентам на разные объекты: как коммерческие, так и производства, разбросанные по нашей стране. И вот именно промышленные объекты всегда вызывали во мне большой интерес и уважение. Это что-то живое и физическое, существующее в реальности, а не в умах и цифрах.

В феврале 2022 года моя компания приняла решение покинуть Россию. Тысячи таких же, как и я, начали выходить на рынок труда. Люди суетились, искали, куда им приткнуться и где найти себе применение. Я посмотрел на все происходящее и понял, что не готов в этом участвовать.

Идея заняться кожевенным ремеслом пришла спонтанно. Я был в подвешенном состоянии: меня не сокращали, но в любой момент это могло произойти.

Как-то раз я искал себе кожаный ремень, но ничего приличного найти не мог. Все, что было заявлено как кожа, на самом деле ею не являлось. Тогда я решил сшить себе ремень сам. Я купил материал, сел на кухне и попробовал шить. В итоге мне очень понравилось — и процесс, и результат.

Так я начал делать изделия из кожи. Сначала это были индивидуальные заказы для друзей и знакомых. Потом понял, что на разовых заказах далеко не уедешь и надо запускать серийное производство.

Делаю для дочери талисман в форме принцессы

Моя супруга Александра была селлером, поэтому решили выйти на Вайлдберриз с собственным брендом кожевенных изделий.

В течение трех месяцев мы занимались производством дома на кухне. Но довольно быстро стало понятно, что разместить минимально необходимое оборудование дома невозможно.

Арендовали помещение и открыли мастерскую. Первый год мы работали только вдвоем с Александрой, потом начали поиск людей в помощь, так как ресурса уже не хватало. Сначала работал один сотрудник, чуть позже наняли второго. Сами тоже активно участвовали в производстве.

Мастерская

Учет мы нигде не вели. Материалы определяли на глаз, а техкарты с техпроцессами хранились у меня в голове. Сотрудников я контролировал в ручном режиме: просто говорил каждому, что он должен делать. С одним человеком такой формат работал, но когда появился второй — стало сложно. В апреле 2024 стал искать подходящий сервис и довольно быстро нашел МойСклад.

Решающим фактором выбора МоегоСклада для нас стало наличие модуля Производство. Благодаря приложению подход к работе кардинально поменялся.

Утром работники приходят в мастерскую, открывают приложение, смотрят свои задачи и начинают работать. Мы с супругой занимаемся менеджерскими функциями и развитием бизнеса: разработкой новых моделей, поиском новых идей и материалов, усовершенствованием технологических процессов.

Модуль Производство позволяет нам рассчитывать себестоимость изделий с учетом оплаты работы сотрудников, затрат на материалы и производство. В ближайшее время будет внедрена прозрачная система мотивации для сотрудников.

Благодаря МоемуСкладу мы смогли нанять 4 сотрудников. Производительность выросла на 50%, а ежемесячный оборот — на 30%.

Мы используем практически все возможности МоегоСклада: продажи, производство, складской учет, учет отгрузок, закупки, торговля на маркетплейсах.

Поскольку мы продаем только через маркетплейсы, для нас интеграции МоегоСклада с разными онлайн-площадками — очень актуальный функционал.

Раньше мы наугад прописывали остатки и часто попадали в ситуацию, что сегодня товар надо отгружать, а у нас его нет. Сейчас мы всегда видим актуальные данные на складах маркетплейсов. При этом один маркетплейс всегда знает, что на другом произошла продажа, и число товаров автоматически уменьшилось.

Очень выручает опция Снабжение в МоемСкладе. Удобно следить за остатками материалов и расходников, планировать закупки и создавать заказы поставщикам прямо из производственных заданий.

В дальнейших планах — расширить ассортимент до 150 артикулов, увеличить производственные мощности и подключить новые маркетплейсы.

Попробовать МойСклад

Облачная ERP для вашего бизнеса Все, что нужно, — в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы и производство Начать работу

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KMpcB