«Главное в бизнесе — понимать, куда вы идете»: кейс Udnet Retail

Евгений Карманский, исполнительный директор компании Udnet Retail, рассказал, с какими сложностями приходится сталкиваться и почему видеть корректные цифры — значит управлять бизнесом.

Группа компаний Udnet Retail включает четыре бренда, три из которых подключены к МоемуСкладу: производство детской мебели KRONLY Manufactory, производство текстильных изделий Little Dreams и фасовка полезных продуктов Green Formula.

Евгений Карманский, исполнительный директор Udnet Retail

— Почему вы выбрали МойСклад?

— На рынке e‑commerce группа компаний Udnet Retail с 2020 года. МойСклад подключили практически сразу, другие варианты не рассматривали.

С сервисом я знаком давно, когда-то вел небольшой проект на бесплатном тарифе. МойСклад уже тогда показался мне максимально простым, лаконичным и закрывал все задачи.

— Какие каналы продаж вы используете?

— Наш основной канал — маркетплейсы. Изначально мы тестировали все популярные площадки, но быстро поняли, что это не наш путь.

У каждого маркетплейса свои механики продаж и алгоритмы работы: приходилось постоянно изучать новые правила и переключаться. Это занимало много времени, снижало эффективность, поэтому мы решили сосредоточиться только на Озон и Вайлдберриз.

Для бренда Little Dreams шьем из премиум‑ткани Бохо

Исходя из своего опыта могу сказать, что маркетплейсы — самая сложная модель. Когда ты работаешь на маркетплейсе, то покупаешь за 1 рубль, и думаешь, что продал за 3 рубля. А на самом деле из 2 рублей у тебя еще берут рубль за логистику, 20 копеек за рекламу и так далее.

Но самое главное — данные по расходам получаешь за прошлый период и не можешь заранее учесть все траты.

Последний наш кейс: приехала упаковка на сантиметр больше, а маркетплейс оштрафовал нас за это на 50 тысяч. На Вайлдберриз продавец платит штраф за каждый случай неверного указания габаритов товара. Но не всегда это вина продавца: коробку могут помять на складе самого маркетплейса, и ее габариты изменятся.

Сейчас мы работаем с маркетплейсами по FBO. МойСклад для нас — спасение: удобно контролировать остатки и прибыль с учетом комиссий. Получаем и обрабатываем заказы в едином окне сервиса, при этом один маркетплейс всегда знает, что на втором произошла продажа.

Наша «растущая» мебель и отзывы довольных покупателей

— Какие еще возможности МоегоСклада используете в бизнесе?

— Мы подключили модуль Производство для каждого из трех производств. Создаем производственные задания из заказов покупателей и дальше поэтапно работаем, используя техкарты.

Бренд Green Formula: производим суперфуды, семена, какао-продукты, сахарозаменители, чай, кофе, муку и специи

Два месяца назад решили протестировать веб‑приложение «МойСклад Производство» на нашем пищевом производстве.

У сотрудников сдельная оплата: каждый этап работы тарифицирован. Они заходят в приложение, отмечают выполнение задач и видят начисленную им оплату. Эта опция существенно сэкономила время начальника производства. Раньше он сам закрывал производственные задания, а теперь они закрываются автоматически.

В ближайшее время планируем подключить приложение сотрудникам текстильного производства.

Самый важный для нас функционал модуля Производство — расчет себестоимости. Мы считаем плановую себестоимость по техкартам и фактическую — с учетом стоимости материалов, затрат на производство и оплаты труда. Фактическую себестоимость берем в расчет юнит‑экономики, поэтому для нас этот показатель — один из базовых.

С помощью функции Снабжение следим за остатками материалов и планируем закупки с учетом наличия материалов на складе и резервов. Планирование начинается за два месяца: в октябре уже заказываем сырье на декабрь. В нашем бизнесе это нормальный срок: поставщикам нужно успеть сделать отгрузку, а нам — произвести товары и отправить их на маркетплейсы. Попробовать МойСклад

— С какими сложностями вы сталкиваетесь в бизнесе?

— Одна из насущных проблем — перманентный дефицит товаров. В первую очередь это связано с тем, что мы заходили на рынок e-commerce как продавцы: закупали российские и китайские товары и продавали через маркетплейсы. Но нам захотелось попробовать запустить что-то свое и производить самостоятельно, хоть это и не самый легкий путь.

К примеру, мы продаем по 80 комплектов детской мебели в день. Начинаются распродажи, и Вайлдберриз ставит условие участвовать в акции со скидкой 53%. Делать нечего, заходим в акцию и получаем 120 заказов. А у нас производство выдает в день максимум 90 комплектов. Та же история с детской одеждой.

В этом году мы приняли решение увеличить парк оборудования. Обратились в фонд ресурсной поддержки и получили финансирование от государства под приемлемый процент. Но это не все сложности.

Основная проблема малых производственных предприятий — жесткий дефицит кадров. Мы предлагаем зарплаты выше рыночных, но все равно пока не удается закрыть штат полностью.

Шлифовщиков найти проще, с этим справляются даже девушки. Сложности возникают с подбором узкопрофильных специалистов для работы на программируемом оборудовании. Зарплата таких специалистов сейчас может превышать 100 тысяч рублей в месяц, хотя еще год назад они получали 70 тысяч.

— А какая у вас сейчас выручка? МойСклад помогает увеличивать финансовые показатели?

— Ежемесячная выручка по каждому из проектов — от 6 до 12 млн. Каждый месяц прирост составляет не менее 15%, в том числе благодаря системной работе в МоемСкладе.

Про пользу МоегоСклада могу сказать одно — без нормальной системы учета в принципе невозможно вести бизнес. В МоемСкладе можно управлять финансами, планировать производство и продажи. А главное — сервис позволяет считать прибыль, которая может быть положительная либо отрицательная.

Любой результат — все равно результат, если ты его оцениваешь, потому что можно решать, что делать дальше. Прибыль положительная — смотрим на процент рентабельности, устраивает ли он нас. Прибыль отрицательная — окей, мы понимаем, что делаем что-то не так — давайте делать по-другому. А если бы не было МоегоСклада, мы бы не понимали, куда идем.

Бизнесу по перепродаже одного‑двух товаров достаточно тетрадки. Но если вы работаете с большой номенклатурой, нужна программа учета — без нее масштабирование невозможно.

В некоторых случаях наш ассортимент достигал 500 уникальных SKU. Если бы я считал все на листочке, ошибся бы плюс‑минус на 50%. Мы это проходили. МойСклад позволяет учитывать все расходы и вовремя реагировать на изменение себестоимости изделий.

Кстати, к ассортиментной матрице мы подходим взвешенно. Сейчас уменьшаем количество SKU. Яркий пример — продукты питания. У нас было 180 SKU, а сейчас — 40. В результате прибыль увеличилась почти на 10%, а выручка практически не изменилась. Операционно обслуживать меньший ассортимент нам удается более качественно, в том числе благодаря МоемуСкладу.

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Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/stories/udnet-retale/

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