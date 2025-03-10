Как начать вести учет товаров в Excel

Товарный учет — это база для правильных решений.

Вы всегда знаете, что лежит на складе, сколько денег заработали, какие товары нужно заказать. А еще это порядок и защита от недобросовестных сотрудников. Разберем шаблон Excel для учета в интернет‑магазине, торговой точке или оптовых продажах.

Также рассмотрим проблемы растущего бизнеса, когда учета в Excel уже не хватает и стоит задача вести его на автомате. Будет онлайн‑демо: покажем для сравнения, как все делать на лету в сервисе МойСклад — продажи, контроль остатков, управление закупками и анализ прибыли.

В подарок получите бесплатную таблицу для товарного учета в Excel.

Записаться на бесплатный вебинар 13 марта в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Ведение учета товаров в Excel: пошаговая инструкция для новичков.

Как видеть объем продаж, популярные товары и прибыль в одном месте.

Как плавно перейти к автоматизации при росте продаж.

Программа вебинара

11:00 — 12:00, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.

МойСклад | Разбор шаблона для учета товаров. Учимся считать товары, деньги и видеть полную картину бизнеса бесплатно:

Пошаговая инструкция, как вести учет товаров в таблице Excel: управлять закупками, фиксировать продажи, видеть остатки, проводить инвентаризацию.

Ловушки Excel: чем платит предприниматель за «бесплатный» учет в таблице.

От таблицы к системе: как избежать хаоса при масштабировании.

Как в МоемСкладе вести бесплатный учет товаров аналогичный таблице Excel.

Записаться на бесплатный вебинар 13 марта в 11:00 мск

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