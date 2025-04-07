Как мы превращаем мусор в полезный продукт: история бренда Тесера

Как все начиналось
В 2016 году мы с товарищем купили заброшенный завод и запустили производство плитки из переработанного пластика. Мы до сих пор в этом бизнесе, может, потому что упрямые, а может, немного бесшабашные.
В статье я поделюсь нашим опытом. Расскажу о затратах на производство такой плитки, нашем трехлетнем поиске нормального сырья и способах продвижения неизвестного на рынке продукта.
Но для начала покажу, что у нас получилось: вот наша плитка.
Плитка из полимеров и песка — это современная замена традиционной бетонной плитки для обустройства дорожек, площадок и ступеней. Она не впитывает влагу и устойчива к морозам, в отличие от бетонной, которая со временем может разрушаться. По эстетике она, конечно, уступает керамике, зато отличается долговечностью — может служить до 50 лет без потери качества. К тому же, такая плитка обходится дешевле, чем качественный бетон.
Наше производство расположено в городе Копейске Челябинской области. Предыдущий владелец закрыл бизнес. Продал станки молодым предпринимателям, но у них дело не пошло. Тогда они предложили попробовать нам с другом.
Купили у них оборудование за 450К и с энтузиазмом взялись за работу. Но вскоре мы поняли, что на таких станках качественный продукт сделать нереально. Некоторые станки были настолько древними, что работали практически на дровах.
Пришлось взять миллион в кредит на новое оборудование. Хватило только на станины, все остальное собирали своими силами. Перебирали механизмы, писали программы и прошивки. В итоге у нас получилось довести станки до ума.
Идеального рецепта раствора у нас тоже не было. Мы действовали методом проб и ошибок: то цвет не удавался, то плитку коробило, то она получалась слишком хрупкой.
Угадайте, сколько мы продали за первый год? Всего 5 квадратных метров. Чтобы хоть как-то заработать, зимой таксовали. Пассажирам говорили: «Такси — это для души. А так-то у нас бизнес свой».
Мы потратили три года на поиск правильного сырья и отладку технологии. Сейчас по объемам производства мы входим в десятку крупнейших производителей в России.
Процесс производства плитки
Рецепт:
1. Берем пленку и пластик.
Когда начинали бизнес, думали, что ничего сложного в этом нет. Собираешь отходы и перерабатываешь их в плитку. Но быстро поняли, что так не работает.
Сейчас используем только два вида пластика: полиэтилен высокого давления и стрейч-пленку. Для повышения прочности добавляем небольшое количество полипропилена.
Мы используем только чистое сырье — без органических примесей. Иначе в цехе станет невозможно находиться. Помню, как в начале купили грязную пленку из теплиц и вручную отмывали ее. Больше таких экспериментов не повторяем.
2. Перерабатываем сырье в агломераторе. Измельчаем, плавим и получаем мелкие гранулы.
3. Смешиваем гранулы с песком и пигментом.
4. Плавим массу. Загружаем сырье в экструдер — специальный агрегат для переработки пластика, где температура достигает 300 градусов. В экструдере масса плавится и выходит отдельными порциями. На плитку уходит 3 килограмма такой расплавленной массы.
5. Прессуем.
Плитка готова:
Основное оборудование такое:
Агломератор
500 тысяч рублей
Пресс (от 60 до 150 тонн)
1,85 миллиона
Экструдер
от 150 до 700 тысяч, зависит от мощности
Силос для хранения материала
300 тысяч
Погрузчик, рохли для перемещения грузов
500 тысяч рублей
Многое делаем сами. Например, рисуем чертежи и производим пресс-формы. Недавно своими руками собрали сушилку для песка: разрезали трубу, приварили к ней две большие бочки и сетку.
Часто наблюдаю, как люди вкладывают большие деньги в оборудование, рассчитывая сразу начать зарабатывать. Но через полгода многие закрываются, а их станки оказываются на Авито. Если вы хотите начать такой бизнес, не торопитесь с покупкой оборудования. Изучите рынок. Купите плитку других производителей и попробуйте продать ее. Так вы поймете, есть ли спрос на этот продукт в вашем регионе.
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Сколько стоит произвести плитку
В одной плитке 25–30% пластика, ее вес 3–4 кг. Стоимость квадратного метра — 1010 рублей.
Сырье
400 рублей
Энергия
90 рублей
Расходники
50 рублей
Работа
470 рублей
Мы делаем наценку 20–30%. Стоимость квадратного метра получается 1200–1300 рублей. С каждой тысячи квадратных метров можно заработать примерно 200–300 тысяч рублей.
Но фактическая прибыль зависит от объемов производства. При больших объемах себестоимость снижается. Если объемы небольшие, те же постоянные расходы распределяются на меньшее количество продукции.
У нас сезонный бизнес. Зимой спроса нет, но мы все равно производим на склад. Все деньги уходят на кредиты, кое-что получается откладывать. Прибыль считаем только после продажи продукции.
Годовой оборот нашей компании доходит до 37 млн рублей. В сезон зарабатываем около 4 миллионов рублей в месяц.
Основные ежемесячные расходы:
Пленка — 50 рублей за 1 кг. Мы берем 15–20 тонн.
Зарплата — 1 млн рублей.
Кредиты берем зимой, когда продаж почти нет.
Мы смогли хорошо раскрутиться и заявить о себе на рынке, но с одной плитки почти ничего не зарабатывали. При этом работы было много. Тогда мы решили расширить ассортимент до 40 наименований. Начали производить ступени для крыльца, кольца для колодцев и крышки для столбов.
В прошлом году хитом продаж стали колодезные кольца. Они весят в 5 раз меньше бетонных, поэтому при установке можно обойтись без спецтехники.
Для управления ассортиментом используем МойСклад. Установили в программе отдельные цены на каждый товар: розничную, оптовую и специальную для маркетплейсов.
МойСклад уведомляет нас, когда популярные товары заканчиваются на складе — это позволяет нам своевременно произвести новую партию, пока остатки еще есть.
Команда
В самом начале мы с другом работали вдвоем: я ночью, а он днем. Постепенно начали нанимать людей.
Сейчас в офисе у нас работают пять сотрудников: отдел продаж, бухгалтерия, два директора и два менеджера.
На производстве трудится шесть человек: главный инженер, начальник производства и рабочие. Самая тяжелая работа у прессовщиков. Многие не выдерживают, уходят — за год меняется 70% людей. 40% хотят потом обратно, но мы не берем. При этом есть те, кто работает с момента основания компании.
Специального образования мы не требуем. Важнее — готовность к монотонной работе, усидчивость и внимательность.
У нас два способа оплаты. Первый — фиксированная сумма при выполнении плана. Второй — сдельная оплата, которая зависит от объема выполненной работы. Можно прийти раньше, уйти позже и получить почти вдвое больше.
Как продать товар, который не знают
Мы научились делать плитку, но не понимали, как ее продавать. Многие считали, что полимерпесчаная плитка недолговечна, потому что сделана из переработанных материалов.
Для продвижения нужен большой бюджет на рекламу, телевидение и выставки, но у нас его не было.
Начали со строительных рынков. Мы вставали рядом с конкурентами и торговали, но получалось странно. Люди подходили, смотрели, но не брали нашу плитку из-за высокой цены, у конкурентов — из-за низкого качества и непривлекательного внешнего вида. В итоге мы стали искать места, где нет аналогичных товаров.
Параллельно мы собирали объекты для портфолио. Выложили плиткой крыльцо в ЖЭКе. Это был наш первый проект, поэтому сделали бесплатно. Бабушки перестали падать и хвалили наше покрытие, а мы начали получать небольшие заказы.
Потом я написал в РосАвтодор с предложением использовать нашу плитку для надземных пешеходных переходов. К моему удивлению, меня пригласили в Москву. Я взял с собой образец весом 33 килограмма и поехал. Им все понравилось, и мне выделили один пролет перехода под пробный проект.
Спустя год записали видео-отзыв — местные остались довольны плиткой.
Мы рассчитывали, что после этого получим контракт на весь переход, но что-то пошло не так. Видимо, у них были свои подрядчики. Но главное — у нас появился еще один объект для портфолио.
Пять лет мы работали над узнаваемостью, практически не вкладываясь в рекламу. Нас рекламировали примеры работ и качественный продукт.
Каналы продаж
Сейчас у нас несколько каналов продаж: половина приходится на розницу, половина — на опт. Продаем через Авито, Вайлдберриз, Озон. Авито хорошо работает в Челябинской области. Через Озон и сайт заказывают со всей страны.
На маркетплейсы попали случайно. По соседству работали мебельщики, которые уже торговали на этих площадках. Они нам говорят: «Зайдите на Озон, там все просто». Я выставил ступени и крышки для столбов по завышенной цене. Решил использовать этот ход как рекламу, заодно посмотреть спрос. Через две недели пришел первый заказ, и тогда я понял, что надо отнестись к маркетплейсам более серьезно.
Много клиентов обращается к нам по рекомендации монтажников, которые работают с нашей плиткой.
МойСклад помог нам полностью автоматизировать работу с заказами. Когда покупатель делает заказ на Авито или Озон, программа автоматически обновляет остатки на всех платформах и в нашем интернет-магазине.
Самое важное — в МоемСкладе можно смотреть информацию по каждому заказу: когда поступила оплата, в какие сроки надо отгрузить плитку и откуда пришел клиент. Это позволяет планировать закупки и оценивать эффективность разных площадок.
Выводы
В этом бизнесе нет огромных доходов, но есть смысл: мы превращаем мусор в полезный и красивый продукт. Приятно идти по городу и видеть довольных людей, которые ходят по нашим ступеням. В такие моменты понимаю, что работаю не зря.
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