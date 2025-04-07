Как мы превращаем мусор в полезный продукт: история бренда Тесера

Как все начиналось

В 2016 году мы с товарищем купили заброшенный завод и запустили производство плитки из переработанного пластика. Мы до сих пор в этом бизнесе, может, потому что упрямые, а может, немного бесшабашные.

В статье я поделюсь нашим опытом. Расскажу о затратах на производство такой плитки, нашем трехлетнем поиске нормального сырья и способах продвижения неизвестного на рынке продукта.

Но для начала покажу, что у нас получилось: вот наша плитка.

Плитка из полимеров и песка — это современная замена традиционной бетонной плитки для обустройства дорожек, площадок и ступеней. Она не впитывает влагу и устойчива к морозам, в отличие от бетонной, которая со временем может разрушаться. По эстетике она, конечно, уступает керамике, зато отличается долговечностью — может служить до 50 лет без потери качества. К тому же, такая плитка обходится дешевле, чем качественный бетон.

Наше производство расположено в городе Копейске Челябинской области. Предыдущий владелец закрыл бизнес. Продал станки молодым предпринимателям, но у них дело не пошло. Тогда они предложили попробовать нам с другом.

Купили у них оборудование за 450К и с энтузиазмом взялись за работу. Но вскоре мы поняли, что на таких станках качественный продукт сделать нереально. Некоторые станки были настолько древними, что работали практически на дровах.

Пришлось взять миллион в кредит на новое оборудование. Хватило только на станины, все остальное собирали своими силами. Перебирали механизмы, писали программы и прошивки. В итоге у нас получилось довести станки до ума.

Идеального рецепта раствора у нас тоже не было. Мы действовали методом проб и ошибок: то цвет не удавался, то плитку коробило, то она получалась слишком хрупкой.

Угадайте, сколько мы продали за первый год? Всего 5 квадратных метров. Чтобы хоть как-то заработать, зимой таксовали. Пассажирам говорили: «Такси — это для души. А так-то у нас бизнес свой».