Как удвоить прибыль в онлайн-продажах без дополнительных затрат на сотрудников 

Интернет-магазин — следующий этап развития предпринимателя после начала торговли на маркетплейсах. Но расширение каналов продаж требует больше ресурсов от владельца — обучение и найм сотрудников, увеличение операционки, пересмотр работающих процессов.

Какие товары лучше продаются на маркетплейсе, а какие в интернет–магазине? Как автоматизировать обработку заказов через интернет-магазин без найма новых сотрудников, принимать заказы от клиентов, подключить доставку и оплату — обсудим на вебинаре.

Записаться на бесплатный вебинар 17 апреля в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Как совместить свой сайт и маркетплейсы, особенно если у вас специфический товар.

Как построить работающую систему обработки заказов, оплаты, доставки по разным каналам продаж без увеличения затрат на сотрудников.

Как снизить зависимость от маркетплейсов.

Как увеличить прибыль, особенно если устали от комиссий маркетплейсов, невыгодных акций и распродаж.

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.

МойСклад | Как объединить в одной системе работу с маркетплейсами и интернет-магазином:

Практика: как происходит получение заказа из нескольких каналов продаж.

Быстрая обработка заказа и оформление доставки.

Разбор инструментов для работы с клиентом.

11:30 — 12:00, Александр Гладков, руководитель направления активных продаж inSales

inSales | Тренды онлайн-продаж: какие товары выбирают покупатели в интернете:

Глобальные тенденции и тренды в e-commerce. Будущее онлайн-продаж.

Как выбирает покупатель? Особенности поведения в 2025 году.

Топовые категории товаров для торговли в интернет-магазине.

12:00 — 12:30, Роман Давыдов, директор по развитию Robokassa.

Robokassa | Как увеличить оборот за счет современных методов оплаты:

Платежные методы на хайпе: pay-методы, иностранные карты, buy now, pay later и кредит с рассрочкой.

Как клиентам проще расставаться с деньгами: ссылки на оплату, простые возвраты, холдирование.

Варианты работы с чеками без онлайн-кассы по 54-ФЗ.

Обзор интеграции МойСклад x Робокасса.

12:30 — 13:00, Наталья Горохова, коммерческий директор в Яндекс Доставке.

Яндекс Доставка | Удобные и технологичные решения для бизнеса и клиентов:

Хаос в логистике? Простые способы улучшения качества доставки.

Забудьте о жалобах на доставку. Удобство для клиентов, гибкость и технологичность для бизнеса, широкая инфраструктура и разнообразие услуг.

Обзор решения МойСклад + Яндекс Доставка. Контроль над заказами и статусами.

Записаться на бесплатный вебинар 17 апреля в 11:00 мск

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