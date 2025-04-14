Бизнес ПСБ 09.04 Мобильный
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Вебинары для бухгалтеров

Как удвоить прибыль в онлайн-продажах без дополнительных затрат на сотрудников 

Интернет-магазин — следующий этап развития предпринимателя после начала торговли на маркетплейсах. Но расширение каналов продаж требует больше ресурсов от владельца — обучение и найм сотрудников, увеличение операционки, пересмотр работающих процессов.
Как удвоить прибыль в онлайн-продажах без дополнительных затрат на сотрудников 
Иллюстрация: tonodiaz/freepik

Какие товары лучше продаются на маркетплейсе, а какие в интернет–магазине? Как автоматизировать обработку заказов через интернет-магазин без найма новых сотрудников, принимать заказы от клиентов, подключить доставку и оплату — обсудим на вебинаре.

Записаться на бесплатный вебинар 17 апреля в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Как совместить свой сайт и маркетплейсы, особенно если у вас специфический товар.

  • Как построить работающую систему обработки заказов, оплаты, доставки по разным каналам продаж без увеличения затрат на сотрудников.

  • Как снизить зависимость от маркетплейсов.

  • Как увеличить прибыль, особенно если устали от комиссий маркетплейсов, невыгодных акций и распродаж.

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад.

МойСклад | Как объединить в одной системе работу с маркетплейсами и интернет-магазином:

  • Практика: как происходит получение заказа из нескольких каналов продаж.

  • Быстрая обработка заказа и оформление доставки.

  • Разбор инструментов для работы с клиентом.

11:30 — 12:00, Александр Гладков, руководитель направления активных продаж inSales

inSales | Тренды онлайн-продаж: какие товары выбирают покупатели в интернете:

  • Глобальные тенденции и тренды в e-commerce. Будущее онлайн-продаж.

  • Как выбирает покупатель? Особенности поведения в 2025 году.

  • Топовые категории товаров для торговли в интернет-магазине.

12:00 — 12:30, Роман Давыдов, директор по развитию Robokassa.

Robokassa | Как увеличить оборот за счет современных методов оплаты:

  • Платежные методы на хайпе: pay-методы, иностранные карты, buy now, pay later и кредит с рассрочкой.

  • Как клиентам проще расставаться с деньгами: ссылки на оплату, простые возвраты, холдирование.

  • Варианты работы с чеками без онлайн-кассы по 54-ФЗ.

  • Обзор интеграции МойСклад x Робокасса.

12:30 — 13:00, Наталья Горохова, коммерческий директор в Яндекс Доставке.

Яндекс Доставка | Удобные и технологичные решения для бизнеса и клиентов:

  • Хаос в логистике? Простые способы улучшения качества доставки.

  • Забудьте о жалобах на доставку. Удобство для клиентов, гибкость и технологичность для бизнеса, широкая инфраструктура и разнообразие услуг.

  • Обзор решения МойСклад + Яндекс Доставка. Контроль над заказами и статусами.

Записаться на бесплатный вебинар 17 апреля в 11:00 мск

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