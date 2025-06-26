Как селлеру выбрать товар и рассчитать юнит‑экономику
На вебинаре пошагово разберем алгоритм — как находить товар, который будет продаваться, рассчитаем его юнит‑экономику в шаблоне Excel. Узнаете, как анализировать товар самостоятельно с помощью бесплатной таблицы — пришлем всем участникам вебинара.
Будет и онлайн‑демо: покажем, как на лету обрабатывать заказы, контролировать остатки, формировать заявки на закупку товара и анализировать прибыль в сервисе МойСклад.
Записаться на бесплатный мастер-класс 3 июля в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Расскажем, как выбрать прибыльный товар, анализировать его продажи, считать реальный заработок после вычета штрафов, логистики и хранения — легко масштабируя расчеты от 30 до 500+ товаров без потери точности.
Программа вебинара
11:00 — 11:30 Анастасия Романова, руководитель департамента аналитики Moneyplace
Moneyplace | Как находить стабильно продающиеся товары на перегретом рынке
Поиск ниши с низкой конкуренцией и высоким спросом
Анализ трендов и прогноз товарного спроса
11:30 — 12:00 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад
МойСклад | Разбор бесплатной таблицы для расчета юнит‑экономики на маркетплейсах
Пошаговая инструкция по работе с таблицей юнит‑экономики: научитесь считать чистую выручку, прибыль и рентабельность без подписок и сервисов.
От хаоса к порядку: как автоматизировать расчеты и избежать ошибок, когда ассортимент превышает 150 товаров.
Интеграция МойСклад ↔ Маркетплейсы: как быстро настроить синхронизацию для автоматического сбора данных по заказам,
остаткам и финансам.
Записаться на бесплатный мастер-класс 3 июля в 11:00 мск
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFGDtC72
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