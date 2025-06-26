Как селлеру выбрать товар и рассчитать юнит‑экономику

Закупка «понравившегося» товара без расчета прибыли — прямой путь к убыткам: 83% селлеров теряют деньги на скрытых расходах (хранение, логистика, комиссии), не замечая этого.

На вебинаре пошагово разберем алгоритм — как находить товар, который будет продаваться, рассчитаем его юнит‑экономику в шаблоне Excel. Узнаете, как анализировать товар самостоятельно с помощью бесплатной таблицы — пришлем всем участникам вебинара.

Будет и онлайн‑демо: покажем, как на лету обрабатывать заказы, контролировать остатки, формировать заявки на закупку товара и анализировать прибыль в сервисе МойСклад.

Записаться на бесплатный мастер-класс 3 июля в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Расскажем, как выбрать прибыльный товар, анализировать его продажи, считать реальный заработок после вычета штрафов, логистики и хранения — легко масштабируя расчеты от 30 до 500+ товаров без потери точности.

Программа вебинара

11:00 — 11:30 Анастасия Романова, руководитель департамента аналитики Moneyplace

Moneyplace | Как находить стабильно продающиеся товары на перегретом рынке

Поиск ниши с низкой конкуренцией и высоким спросом

Анализ трендов и прогноз товарного спроса

11:30 — 12:00 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад

МойСклад | Разбор бесплатной таблицы для расчета юнит‑экономики на маркетплейсах

Пошаговая инструкция по работе с таблицей юнит‑экономики: научитесь считать чистую выручку, прибыль и рентабельность без подписок и сервисов.

От хаоса к порядку: как автоматизировать расчеты и избежать ошибок, когда ассортимент превышает 150 товаров.

Интеграция МойСклад ↔ Маркетплейсы: как быстро настроить синхронизацию для автоматического сбора данных по заказам,

остаткам и финансам.

Записаться на бесплатный мастер-класс 3 июля в 11:00 мск

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFGDtC72