Почему я не закрываю мой сантехнический бизнес, хотя 2/3 года он в минусе

Как я попал в сантехнический бизнес

После девятого класса я устроился подсобником на стройку. Перепробовал разные направления, но в итоге зацепился за сантехнику — это оказалось похоже на взрослый конструктор, где нужно собирать сложные системы. Мне нравилось, видимо, в детстве не наигрался.

Сначала работал в монтажных бригадах, потом дорос до руководителя. Основной специализацией выбрал сантехнические работы, хотя занимался и комплексными ремонтами. Постепенно стал накапливать материалы — сначала в одном гараже, потом в двух, а когда заполнил третий, понял: пора открывать собственный магазин.

Стартовый капитал на бизнес появился неожиданно — после аварии в 2016 году:

В этом же году в нашем городе закрылся магазин сантехники. Владелец жил в Троицке и уже не мог управлять бизнесом на расстоянии. Все хранилось на бумажках, товарный учет был хаотичным, ассортимент постоянно заканчивался.

Я был постоянным клиентом этого магазина и увидел в этой ситуации уникальный шанс. Арендовал освободившееся помещение, взял самый простой компьютер для учета и сразу оплатил аренду на два месяца вперед. Первую партию товара закупил на 600 тысяч рублей — это были базовые позиции, которые всегда востребованы.