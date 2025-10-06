ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Маркировка кормов для животных: как работать без штрафов

Продажа зоотоваров без маркировки грозит бизнесу штрафами. Расскажем, как легко и быстро подготовиться к работе с маркированными кормами для животных тем, кто только начинает торговлю. А если вы уже продаете что-то с кодами «Честного ЗНАКа» в розницу, онлайн или оптом — узнаете, как в отлаженную систему добавить новую товарную группу.
Маркировка кормов для животных: как работать без штрафов
Иллюстрация: Mathew Coulton/pexels

Эксперт «Честного ЗНАКа» расскажет, как законно торговать кормом для животных и ответит на ваши вопросы. Специалист сервиса МойСклад объяснит, как упростить учет маркированных товаров, и поделится лайфхаками решения распространенных проблем при работе с ними.

Вы получите готовое руководство: как продавать и учитывать маркированные товары быстро и без нарушений. Присылайте вопросы заранее через форму в письме-уведомлении о регистрации, чтобы мы успели разобрать их прямо в эфире.

Записаться на бесплатный вебинар 9 октября 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Расскажем, что такое маркировка и как наладить продажу такими товарами. Разберем, с чего начать и как все сделать быстро и по закону. Если вы уже торгуете в магазине другими маркированными товарами, покажем, как быстро включить в процесс еще и корм для животных. Приведем наглядный разбор маркировки зоотоваров от А до Я с ответами от первоисточника этих правил — эксперта системы «Честный ЗНАК».

Программа вебинара

11:00 — 11:30 Наталия Челышева, руководитель проектов товарной группы «Корма для животных» в ЦРПТ

Честный Знак | Все, что нужно знать о маркировке корма для животных

  • Как продавать корма в розницу, онлайн и оптом, не нарушая закон.

  • Штрафы и ответственность за торговлю немаркированными товарами.

  • Ответы на вопросы участников вебинара.

11:30 — 12:00 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса 

МойСклад | Торговля кормом для животных: приемка, продажа, отчетность

  • Ликбез по маркировке для тех, кто раньше с ней не сталкивался.

  • Быстрый старт в маркировке. Как начать использовать МойСклад для торговли маркированными товарами.

  • Обзор частых проблем при работе с маркировкой.

Записаться на бесплатный вебинар 9 октября 11:00 мск

