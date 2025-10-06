Маркировка кормов для животных: как работать без штрафов
Эксперт «Честного ЗНАКа» расскажет, как законно торговать кормом для животных и ответит на ваши вопросы. Специалист сервиса МойСклад объяснит, как упростить учет маркированных товаров, и поделится лайфхаками решения распространенных проблем при работе с ними.
Вы получите готовое руководство: как продавать и учитывать маркированные товары быстро и без нарушений. Присылайте вопросы заранее через форму в письме-уведомлении о регистрации, чтобы мы успели разобрать их прямо в эфире.
Записаться на бесплатный вебинар 9 октября 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Расскажем, что такое маркировка и как наладить продажу такими товарами. Разберем, с чего начать и как все сделать быстро и по закону. Если вы уже торгуете в магазине другими маркированными товарами, покажем, как быстро включить в процесс еще и корм для животных. Приведем наглядный разбор маркировки зоотоваров от А до Я с ответами от первоисточника этих правил — эксперта системы «Честный ЗНАК».
Программа вебинара
11:00 — 11:30 Наталия Челышева, руководитель проектов товарной группы «Корма для животных» в ЦРПТ
Честный Знак | Все, что нужно знать о маркировке корма для животных
Как продавать корма в розницу, онлайн и оптом, не нарушая закон.
Штрафы и ответственность за торговлю немаркированными товарами.
Ответы на вопросы участников вебинара.
11:30 — 12:00 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса
МойСклад | Торговля кормом для животных: приемка, продажа, отчетность
Ликбез по маркировке для тех, кто раньше с ней не сталкивался.
Быстрый старт в маркировке. Как начать использовать МойСклад для торговли маркированными товарами.
Обзор частых проблем при работе с маркировкой.
Записаться на бесплатный вебинар 9 октября 11:00 мск
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFHUEVng
Начать дискуссию