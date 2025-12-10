Как я превратил любимое хобби в федеральный бизнес, который не боится кризисов и межсезонья: история Esox

Меня зовут Иван, я основатель и руководящий партнер компании Esox. Мы производим товары для рыбалки. Начинали с приманок, но теперь растем — у нас появилась оснастка, а скоро выйдет и одежда для рыбаков и охотников.
Расскажу, как я открыл свой бизнес и к чему это привело.
Как все началось
Сейчас я занимаюсь тем, что мне по-настоящему близко, но так было не всегда. До того, как начать собственное дело, я почти 10 лет работал обычным продавцом в разных магазинах электроники.
В свободное время занимался рыбалкой. Я рыбачу с самого детства, это мое любимое увлечение. И я подумал, а почему бы не превратить свое хобби в бизнес? В 2016 году потихоньку начал реализовывать свою идею — делал дома рыболовные оснастки и мушки.
В 2018 году запустил производство силиконовых приманок. Для этого пришлось взять кредит на специальное оборудование.
Я быстро осознал, что для развития бизнеса мне не хватает управленческого опыта и начал искать партнеров. Со временем нашел двух надежных единомышленников, и мы стали работать вместе. В 2021 году официально зарегистрировали компанию.
Что меня вдохновляет
Мне нравится участвовать в создании новых продуктов: придумывать новые приманки, улучшать уже существующие, внедрять новые технологии. Когда после долгих попыток все получается — это ни с чем не сравнимое чувство.
А еще меня очень заряжают отзывы покупателей. Мы продаем в основном онлайн, через сайты и маркетплейсы, и поэтому постоянно видим прямую реакцию людей. Это лучшая мотивация — становиться лучше и двигаться дальше.
Каналы продаж, конкуренция и преимущества
Мы приглашаем покупателей к нам в Иваново. Можно приехать на производство, все посмотреть и здесь же купить товары. Отдельного розничного магазина у нас нет, и в нынешних реалиях это просто не имеет смысла.
У нас есть собственный сайт, а еще мы представлены на маркетплейсах, в основном на Ozon. Недавно добавили Wildberries и развиваем Яндекс Маркет.
Еще у нас работает оптовый отдел продаж, который занимается клиентами по всей территории России и стран СНГ: обзванивает, организует доставку, работает с заказчиками.
Конкуренция на рынке высокая, но мы уверенно держимся благодаря нескольким ключевым преимуществам. Во-первых, мы уделяем особое внимание качеству нашей продукции и выстраиванию отношений с клиентами и партнерами — это наша сильная черта.
Во-вторых, практически все наше производство находится в России, что делает нас независимыми от иностранных поставщиков и импорта. Это дает важное стратегическое преимущество: у нас не бывает ситуаций, когда товар заканчивается, и мы заставляем контрагентов месяцами ждать новой партии.
Мы можем быстро произвести нужный товар и отгрузить его в кратчайшие сроки, обеспечивая стабильные поставки и предсказуемость для наших партнеров.
Учет и производство
В самом начале мы вели учет в Excel. Тогда у нас был небольшой ассортимент, и все было просто: нужно было только записать, сколько у тебя того или иного товара. Но производство развивалось, ассортимент увеличивался, и ручная работа стала занимать слишком много времени.
В начале 2022 года перешли на МойСклад. О сервисе я уже знал, мне его порекомендовали знакомые ребята на выставке в Сколково. Сначала я пользовался бесплатной версией, и меня сразу поразила простота работы. Интерфейс был интуитивно понятным, с удобными вкладками, и разобраться в нем мог любой, кто имел хотя бы базовые познания в 1С или торговом учете.
Когда мы полностью настроили МойСклад под наши нужды, то сразу увидели новые возможности.
Главным преимуществом стал контроль над актуальными остатками — теперь мы точно знали, какой товар есть в наличии, что можно отгрузить, а что нужно запустить в производство. Потом мы научились создавать все необходимые для продаж документы — счета, договоры, накладные, которые можно легко распечатать прямо из системы.
Следующим шагом стала автоматизация маркировки: я разобрался, как работать с термоэтикетками и термопринтером, и мы начали печатать наклейки прямо из карточек товаров. А когда в МоемСкладе появился функционал для производства и складских операций, мы освоили техкарты и техоперации. Этот шаг значительно ускорил наши процессы.
Следующим этапом я добавил в систему все материалы и точно рассчитал их расход для каждого вида продукции. После этого я создал техкарты, настроил техоперации и запустил автоматизацию для наших сотрудников. Теперь ребята стали заводить готовый товар через техоперации, в результате чего материалы автоматически списываются, а остатки готовой продукции — пополняются.
Учет полуфабрикатов
Дальше мы добавили учет полуфабрикатов. Это нужно для того, чтобы упростить учет и сэкономить на упаковке.
Производство рыболовных приманок — сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Например, силиконовые приманки, которые составляют основу нашего производства, сначала отливают литейщики. После этого приманкам нужно отвисеться от одной до двух недель (в зависимости от размера), чтобы они набрали необходимую жесткость и плотность и в дальнейшем не деформировались.
После того как приманки отвиселись, упаковщики нарезают их, сортируют по цветам и складывают в большие контейнеры для временного хранения. Когда нам нужно пополнить остатки, мы достаем эти приманки, фасуем и упаковываем.
Из-за такой особенности производства у нас была проблема: после отливки и отбраковки приманок мы не знали точное количество готовой, но еще не упакованной продукции. Поэтому мы решили добавить в систему так называемые «полуфабрикаты» — отдельные товарные позиции, чтобы можно было вести точный учет на каждом этапе и видеть полную картину производства.
Дизайн приманок
У нас в компании мы все придумываем вместе. Регулярно собираемся, обдумываем новые идеи и решения. В этом процессе участвует весь коллектив: топ-менеджеры, менеджеры по оптовым продажам, менеджеры по маркетплейсам и SMM-менеджеры.
Выбираем самую перспективную идею, а я думаю, как ее реализовать. Моя роль на этом этапе — роль технолога. Я беру идею и начинаю превращать ее в готовое изделие, прорабатывая все технические нюансы.
Был период, когда я один совмещал множество функций: технолога, дизайнера, складского сотрудника и руководителя. Сейчас многие задачи делегированы, а я в основном сосредоточен на обязанностях технолога. Отлаживаю текущие производственные процессы и занимаюсь пусконаладкой новых идей и проектов, переводя их из стадии концепции в реальный продукт.
Почему мы пригласили партнера МоегоСклада
В 2023 году нам понадобилась помощь, потому что неправильно сделанные модификации привели к путанице в учете. Я не понимал, что могло пойти не так. Тогда мы впервые пригласили Виктора, партнера МоегоСклада (ИП Иванов В.В.). Он помог навести порядок и объяснил, где мы допустили ошибки. Дал рекомендации по работе с вкладкой Производство (Автоматизация, Этапность).
Виктор рекомендовал присвоить каждому товару свой уникальный код, который нигде не повторяется. Мы разработали свою собственную систему маркировки — сложные комбинации символов, которые невозможно случайно продублировать. Это гарантирует, что наши коды не совпадут ни с автозапчастями, ни с напитками, ни с какими-либо другими товарами — они абсолютно уникальны.
Благодаря этому мы смогли навести порядок: теперь фильтры в системе работают правильно, и товары на сайте отображаются как надо.
Результаты внедрения МоегоСклада
Внедрение МоегоСклада позволило сэкономить самый ценный ресурс — время.
Раньше, например, чтобы пересчитать, внести в Excel, распечатать наклейки и промаркировать 200 упаковок вручную, мы тратили 2–3 часа. Сейчас на эту же операцию уходит всего 20–30 минут.
Процесс заведения товара занимает около 5 минут: ты заходишь в МойСклад, выбираешь нужный товар, добавляешь расходники, указываешь изготовителя и упаковщика — все уже настроено. Нажимаешь кнопку, распечатываешь термоэтикетку, а остальные 25 минут просто наклеиваешь ее на упаковки.
Не менее важно упрощение документооборота.
Раньше оформление оптового заказа занимало 40–60 минут: нужно было вручную в Excel вбивать реквизиты, номенклатуру, затем отдельно готовить договор.
Сейчас этот процесс занимает 10–15 минут. Менеджер создает заказ — можно вручную, через выбор из списка или отправив клиенту ссылку на онлайн-заказ. После этого система автоматически формирует полный пакет документов: договор, счет-фактуру и накладную — все за несколько минут.
Главный результат — это высвободившееся время. Теперь оптовые менеджеры могут общаться с бо́льшим количеством клиентов, а сотрудники склада решают другие накопившиеся задачи: контроль расходников, отгрузки, комплектация заказов.
Программа сама по себе не принесла нам миллионы. Но она дала нам главное — время, которое мы смогли направить на развитие. В итоге выручка выросла в 3–4 раза.
Межсезонье
Когда кто-то жалуется на сезонные спады и межсезонье, говоря, что «все плохо», — для меня это значит, что люди неправильно управляют своим временем и ресурсами.
Мы используем межсезонье, чтобы навести порядок на складе и подготовиться к новому сезону.
Наша работа в межсезонье, наоборот, кипит. Опираясь на опыт прошлых лет, мы научились понимать рынок и планировать производство заранее. Например, мы заблаговременно отгрузили более 10 тысяч единиц зимнего ассортимента на склады Ozon и продолжаем пополнять их по мере появления свободных мест. Это позволяет нам избежать резких провалов в продажах.
Конечно, сезонные колебания спроса существуют, это особенно заметно в оптовой торговле: розничный покупатель перестает ходить в магазины, наши партнеры тоже сталкиваются с падением выручки. Но для производства межсезонья не существует. У нас всегда есть работа.
Сейчас мы завершаем активные продажи летних приманок, но их все равно покупают круглый год через сайт и маркетплейсы. Просто спрос постепенно смещается в сторону зимнего ассортимента. В этот переходный период мы проводим полную инвентаризацию: сверяем фактические остатки с данными в системе, выявляем возможные ошибки (например, пересортицу и недостачу) и анализируем, какие позиции нужно пополнить к следующему сезону.
В МоемСкладе мы формируем отчеты по продажам за разные периоды, анализируем, какие приманки пользовались наибольшим спросом. На основе этих данных составляем четкий план производства для наших сотрудников на следующие 2–3 месяца. Таким образом, межсезонье становится для нас временем анализа и планирования.
Честно про мой опыт владельца бизнеса
Наш путь не был гладким — случались и провалы. Однажды из-за некачественного сырья мы забраковали около тысячи упаковок приманок. Это было неприятно, мы до сих пор меняем бракованные товары покупателям. Поставщик, к счастью, признал ошибку и предоставил новое сырье.
Были и другие проблемы — например, в 2022 году, после ухода иностранных поставщиков, мы экспериментировали с красками. В результате этих экспериментов через несколько недель двухцветные приманки стали одноцветными из-за миграции красителя. Нам пришлось массово менять брак покупателям, списывать остатки бракованной продукции со склада.
Проблемы с наймом
С проблемами в найме мы сталкиваемся постоянно. Острая нехватка квалифицированных кадров на рынке стала заметна еще до 2022 года, а сейчас ощущается особенно сильно.
Главная сложность — специфика нашего производства. Не существует такой профессии, как «литейщик силиконовых приманок». Нигде этому не учат. Поэтому мы вынуждены обучать с нуля, а это занимает время.
Если человек мотивирован, он быстро осваивает профессию и выходит на плановые показатели. Если нет — он не получает полной зарплаты (так устроена его мотивация) и в итоге уходит.
Основная площадка для поиска сотрудников в нашем регионе — это Авито.
Три урока, которые я вынес за годы в бизнесе
1. В найме проще
Бизнес — это ответственность, упорство и терпение. Неважно, чем ты занимаешься — производством или перепродажей, работаешь один или в команде. Без этих трех качеств добиться успеха практически невозможно. Предприниматели — это в первую очередь очень ответственные люди.
Что касается найма — я для себя этот путь закрыл. После 10 лет в рознице я понял, что не могу работать под чужим руководством, видя ошибки других. Мой бизнес начался с того, что я днем работал продавцом в рыболовном магазине, а ночами дома собирал оснастки. Теперь я сам создаю правила и несу за них ответственность.
2. Автоматизируйте процессы как можно раньше
Не ждите, пока бизнес вырастет. Если у вас больше 100 товарных позиций — уже пора. Попробуйте бесплатную версию — если не понравится, всегда можно перейти на другое решение.
Воспользуйтесь помощью консультанта или потратьте время на обучение. Это сэкономит вам огромное количество ресурсов в будущем.
3. Не бойтесь начинать и пробовать
Страх — главный тормоз. Если не попробуете, никогда не узнаете, что у вас могло получиться. Опыт, даже негативный, бесценен.
