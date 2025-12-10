Как я превратил любимое хобби в федеральный бизнес, который не боится кризисов и межсезонья: история Esox

Учет и производство

В самом начале мы вели учет в Excel. Тогда у нас был небольшой ассортимент, и все было просто: нужно было только записать, сколько у тебя того или иного товара. Но производство развивалось, ассортимент увеличивался, и ручная работа стала занимать слишком много времени.

В начале 2022 года перешли на МойСклад. О сервисе я уже знал, мне его порекомендовали знакомые ребята на выставке в Сколково. Сначала я пользовался бесплатной версией, и меня сразу поразила простота работы. Интерфейс был интуитивно понятным, с удобными вкладками, и разобраться в нем мог любой, кто имел хотя бы базовые познания в 1С или торговом учете.

Когда мы полностью настроили МойСклад под наши нужды, то сразу увидели новые возможности.

Главным преимуществом стал контроль над актуальными остатками — теперь мы точно знали, какой товар есть в наличии, что можно отгрузить, а что нужно запустить в производство. Потом мы научились создавать все необходимые для продаж документы — счета, договоры, накладные, которые можно легко распечатать прямо из системы.

Следующим шагом стала автоматизация маркировки: я разобрался, как работать с термоэтикетками и термопринтером, и мы начали печатать наклейки прямо из карточек товаров. А когда в МоемСкладе появился функционал для производства и складских операций, мы освоили техкарты и техоперации. Этот шаг значительно ускорил наши процессы.

Следующим этапом я добавил в систему все материалы и точно рассчитал их расход для каждого вида продукции. После этого я создал техкарты, настроил техоперации и запустил автоматизацию для наших сотрудников. Теперь ребята стали заводить готовый товар через техоперации, в результате чего материалы автоматически списываются, а остатки готовой продукции — пополняются.