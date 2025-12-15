Как сделать производство предсказуемым и прибыльным в 2026
Программа вебинара
11:00 — 11:30 Тимур Амерханов, менеджер продуктов Производство и Финансы
МойСклад | 9 ключевых элементов контроля производства: как избежать потерь и ускорить выполнение заказов
9 точек контроля, которые позволяют вовремя замечать «провалы» на этапах — и экономить до 20–30% времени и материалов.
Какие процессы реально дают конкурентное преимущество, если их автоматизировать — без дорогих внедрений.
Как запускать изменения так, чтобы сотрудники сами были вовлечены и не саботировали новые правила.
11:30 — 12:00 Екатерина Непочатых, технолог-практик, наставник швейных производств, основатель «ПРОШЬЮ»
Екатерина Непочатых | Сдельная оплата труда: как организовать и мотивировать сотрудников?
Принципы сдельной системы оплаты труда.
Виды сдельной оплаты: прямая, премиальная, прогрессивная, косвенная. Что выбрать?
Особенности трудового договора при сдельной оплате.
12:00 — 12:30 Наталия Устинова, консультант в области качества, основатель компании Russian Textile QC
Наталия Устинова | Как управлять браком, чтобы не терять прибыль
Брак — это скрытые расходы. Как их сократить?
Система «Светофор» для контроля качества на каждом этапе производства.
