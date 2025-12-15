Подписаться

Как сделать производство предсказуемым и прибыльным в 2026

На вашем производстве постоянный недостаток деталей и комплектующих для создания заказа, а цех не работает без полного включения собственника в операционку? Устали гадать, откуда берутся убытки при кажущейся прибыли. Процент брака вырос при тех же процессах.

