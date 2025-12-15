8045 ЦОК КПП УСН mobile
Как сделать производство предсказуемым и прибыльным в 2026

На вашем производстве постоянный недостаток деталей и комплектующих для создания заказа, а цех не работает без полного включения собственника в операционку? Устали гадать, откуда берутся убытки при кажущейся прибыли. Процент брака вырос при тех же процессах.
Программа вебинара

11:00 — 11:30 Тимур Амерханов, менеджер продуктов Производство и Финансы

МойСклад | 9 ключевых элементов контроля производства: как избежать потерь и ускорить выполнение заказов

  • 9 точек контроля, которые позволяют вовремя замечать «провалы» на этапах — и экономить до 20–30% времени и материалов.

  • Какие процессы реально дают конкурентное преимущество, если их автоматизировать — без дорогих внедрений.

  • Как запускать изменения так, чтобы сотрудники сами были вовлечены и не саботировали новые правила.

11:30 — 12:00 Екатерина Непочатых, технолог-практик, наставник швейных производств, основатель «ПРОШЬЮ»

Екатерина Непочатых | Сдельная оплата труда: как организовать и мотивировать сотрудников? 

  • Принципы сдельной системы оплаты труда.

  • Виды сдельной оплаты: прямая, премиальная, прогрессивная, косвенная. Что выбрать?

  • Особенности трудового договора при сдельной оплате.

12:00 — 12:30 Наталия Устинова, консультант в области качества, основатель компании Russian Textile QC 

Наталия Устинова | Как управлять браком, чтобы не терять прибыль

  • Брак — это скрытые расходы. Как их сократить?

  • Система «Светофор» для контроля качества на каждом этапе производства.

