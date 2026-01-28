Маркетплейсы съедают 60% выручки, но мы все равно в плюсе: кейс брендов MOYABORODA и OLFACTORIUS

Как все началось

Идея родилась в Италии. Мы с женой всегда предпочитали останавливаться в уютных квартирах, и каждый раз поражались, как итальянцы умеют заботиться о гостях. Бутылка местного вина на столе, деревянная доска с надписью мелом «Добро пожаловать, Юлия и Сергей!», кусочек ароматного handmade-мыла в ванной — казалось бы, мелочи. Но именно они создают те самые теплые отношения между людьми.

Нас покорили маленькие семейные лавки, где все сделано руками хозяев. Именно там мы и поняли: вот чего хотим мы. Создавать что-то свое, настоящее, для таких же людей, как мы сами.

Вернувшись домой, полные вдохновения, мы решили попробовать варить мыло. Начали, как и многие, на собственной кухне. Резали готовую основу кубиками, плавили ее в микроволновке. Помню, как жена сказала: «Давай добавим мед». Так и получилось наше первое мыло — неидеальное, но свое, с теплым и уютным запахом меда.

Наше мыло для тела BROWNIE AMARETTO

Потом мы решили экспериментировать дальше и сделали коньячное мыло. Добавили в него настоящий Hennessy из дьюти-фри, раскрошили плитку шоколада Lindt. И вот я мою руки и чувствую: они пахнут настоящим, качественным шоколадом. Это был простой бытовой момент, но именно тогда меня впервые за многие годы что-то по-настоящему зацепило.

Мы раздали первое мыло друзьям, получили искренние восторженные отзывы — и я наконец понял. Вот оно. То самое чувство глубокого удовлетворения и радости от своего труда, которого мне так не хватало все годы работы в продажах. Мы создали не просто мыло, а маленький продукт, который приносил людям реальные положительные эмоции. И это было несоизмеримо ценнее любых премий.

Мы начали с мыла, выходили на рынки хендмейда и продавали его там. А потом я наткнулся на сайт конкурентов, которые делали косметику для бородачей. И меня осенило: а ведь мы можем сделать воск для усов!

Технология нам была уже знакома — мы делали бальзамы для губ. Те же самые ингредиенты, только в других пропорциях. И что важно: бальзам мы продавали за 250 рублей, а воск для усов можно было смело продавать уже за 500.

Так в 2015 году мы запустили наш мужской бренд MOYABORODA. Мужская косметика тогда только начинала завоевывать российский рынок — на нем были один-два отечественных производителя и множество иностранных брендов. Мы же хотели делать что-то свое: натуральное, безопасное, без лишней химии.

Женский бренд OLFACTORIUS мы развивали параллельно, но вначале медленнее. Пока я занимался продвижением мужской линии — ездил на конкурсы бородачей, договаривался с барбершопами, — женская линейка росла постепенно. Жена разрабатывала составы, и мы вместе осваивали производство мыла, гидролатов, кремов. Так, шаг за шагом, из кухонных экспериментов выросло настоящее семейное дело.

Сейчас у нас около 100 наименований в двух брендах. Основные бестселлеры: