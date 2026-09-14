Переход на FBS в 2026-2027 году: как работать без остановки продаж

Что изменится в ежедневной работе после перехода на FBS и какие процессы придется строить заново.

Какие новые расходы появятся и как их заложить в экономику товара.

Как связать товар, заказ, маркировку, отгрузку и возврат в единую систему учета.

Как рассчитать нагрузку на сборку и организовать процесс так, чтобы заказы уходили вовремя.