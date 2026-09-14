Переход на FBS в 2026-2027 году: как работать без остановки продаж

Разберем, как учесть новые расходы в юнит-экономике, избежать простоев во время переключения схем и не потерять позиции карточек при смене логистики.
Что вы узнаете на вебинаре
Что изменится в ежедневной работе после перехода на FBS и какие процессы придется строить заново.
Какие новые расходы появятся и как их заложить в экономику товара.
Как связать товар, заказ, маркировку, отгрузку и возврат в единую систему учета.
Как рассчитать нагрузку на сборку и организовать процесс так, чтобы заказы уходили вовремя.
Как переход на FBS влияет на объем продаж и ранжирование карточек на маркетплейсах.
Программа вебинара
11:00–11:30 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад
МойСклад| FBS без ручного хаоса: как перестроить процессы и сохранить контроль над заказами и остатками
Что меняется в ежедневной работе селлера, когда хранение и сборка переходят на его сторону.
Сколько времени реально занимает обработка заказа и когда без автоматизации уже не обойтись.
Как продавать один запас через маркетплейсы и другие каналы без путаницы в заказах и остатках.
11:30–12:10 Роман Богаев, эксперт по бизнесу на Ozon и Wildberries
Market Profi | Переход на FBS без прикрас: реальный опыт селлера
Где чаще всего возникают задержки, возвраты и лишние расходы.
Куда отвозить заказы: в чем разница между ПВЗ и сортировочным центром.
Как переход на FBS влияет на объем продаж и позиции карточек.
Успейте подготовить бизнес к новому формату работы
Присоединяйтесь к вебинару, чтобы проверить готовность своих складских процессов, разобраться с новой юнит-экономикой и заранее устранить ошибки, из-за которых теряются продажи и блокируются карточки.
Записаться на бесплатный вебинар 17 сентября в 11:00 мск
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFJrTuuj