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Переход на FBS в 2026-2027 году: как работать без остановки продаж

Переход на FBS в 2026-2027 году: как работать без остановки продаж

Разбор от «МоегоСклада» для селлеров. Покажем весь путь перехода на модель FBS — от перестройки процессов хранения и сборки до отгрузки заказов и работы с возвратами.

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Разберем, как учесть новые расходы в юнит-экономике, избежать простоев во время переключения схем и не потерять позиции карточек при смене логистики.

Записаться на бесплатный вебинар 17 сентября в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Что изменится в ежедневной работе после перехода на FBS и какие процессы придется строить заново.

  • Какие новые расходы появятся и как их заложить в экономику товара.

  • Как связать товар, заказ, маркировку, отгрузку и возврат в единую систему учета.

  • Как рассчитать нагрузку на сборку и организовать процесс так, чтобы заказы уходили вовремя.

  • Как переход на FBS влияет на объем продаж и ранжирование карточек на маркетплейсах.

Программа вебинара

11:00–11:30 Иван Кириллин, коммерческий директор сервиса МойСклад

МойСклад| FBS без ручного хаоса: как перестроить процессы и сохранить контроль над заказами и остатками

  • Что меняется в ежедневной работе селлера, когда хранение и сборка переходят на его сторону.

  • Сколько времени реально занимает обработка заказа и когда без автоматизации уже не обойтись.

  • Как продавать один запас через маркетплейсы и другие каналы без путаницы в заказах и остатках.

11:30–12:10 Роман Богаев, эксперт по бизнесу на Ozon и Wildberries 

Market Profi | Переход на FBS без прикрас: реальный опыт селлера

  • Где чаще всего возникают задержки, возвраты и лишние расходы.

  • Куда отвозить заказы: в чем разница между ПВЗ и сортировочным центром.

  • Как переход на FBS влияет на объем продаж и позиции карточек.

Успейте подготовить бизнес к новому формату работы

Присоединяйтесь к вебинару, чтобы проверить готовность своих складских процессов, разобраться с новой юнит-экономикой и заранее устранить ошибки, из-за которых теряются продажи и блокируются карточки.

Записаться на бесплатный вебинар 17 сентября в 11:00 мск

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: 2W5zFJrTuuj

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