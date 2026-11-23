Рассказываем, какие остатки маркируют, как заказать и нанести коды, ввести товары в оборот и избежать распространенных ошибок.
Коротко о главном
Товарные остатки — продукция, которую произвели или ввезли в Россию до начала обязательной маркировки, но не успели продать. На таких товарах еще нет кодов Data Matrix.
Маркировать остатки должен их владелец — производитель, импортер, оптовик или розничный продавец.
Сроки зависят от товарной группы. В 2026–2027 годах переходные периоды действуют для радиоэлектроники, игрушек, отдельных технических средств реабилитации, бритв и лезвий, удобрений и электронных сигарет.
Для маркировки нужно описать товары в Национальном каталоге, заказать коды Data Matrix, нанести их на продукцию и ввести остатки в оборот.
Нанести код на товар недостаточно. Нужно передать необходимые сведения в «Честный знак» и убедиться, что коды получили статус «В обороте».
Кому нужно маркировать товарные остатки
Маркирует остатки тот, у кого числится на балансе товар в момент наступления дедлайна.
Пример. Оптовик закупил партию товаров без кодов маркировки. Часть партии он продал, но к концу переходного периода на складе осталось 200 единиц товара.
Оптовик должен самостоятельно промаркировать остатки: заказать коды Data Matrix, нанести их на товары и ввести продукцию в оборот. После этого он отгружает товары в розничный магазин.
Что такое маркировка остатков и перемаркировка
Товарные остатки — это товары, которые произвели или ввезли в Россию до начала обязательной маркировки определенной товарной группы, но не успели продать. Они могут находиться на складах производителей, у оптовиков или в розничных магазинах. На таких товарах еще нет кодов маркировки Data Matrix.
Маркировка остатков доступна не для всех групп и действует не бессрочно. По каждой товарной группе устанавливается свой период, после которого описать и промаркировать остатки уже нельзя. Например, радиоэлектронику нужно промаркировать до 1 декабря 2026, а игрушки — до 1 марта 2027. О сроках — далее.
Перемаркировка — заказ нового кода маркировки для замены старого. Цель — заменить нечитаемый код новым, не потеряв товар из оборота. Перемаркировать товар может только владелец кода маркировки.
Чем маркировка остатков отличается от перемаркировки
Главное отличие — при маркировке остатков товар впервые получает код Data Matrix, а при перемаркировке старый код заменяют новым.
Критерий
Маркировка остатков
Перемаркировка
Что это
Нанесение кодов Data Matrix на товары, которые произвели или ввезли в Россию до начала обязательной маркировки
Замена старого кода маркировки новым
Когда нужна
Товар не успели продать до начала обязательной маркировки и на нем еще нет кода
Код утерян, поврежден или не читается
У товара уже есть код?
Нет
Да, код уже присваивали товару
Кто проводит
Производители, импортеры, оптовики и розничные продавцы, у которых остались товары без кодов
Владелец кода маркировки
Основная цель
Получить коды для товаров, которые выпустили до начала обязательной маркировки
Заменить старый код новым, не выводя товар из оборота
Какие товарные остатки нужно маркировать
Маркировка остатков действует не для всех товарных групп. Для каждой категории свои сроки, в течение которых участник оборота заказывает коды, наносит их на товары и вводит остатки в оборот. Рассмотрим, на какие товарные остатки наносят коды и в какие сроки.
Товарная группа
Срок маркировки остатков
до 30 ноября 2026
до 30 ноября 2026
до 1 февраля 2027
до 28 февраля 2027
до 28 февраля 2027
до 28 февраля 2027
до 1 ноября 2027
до 30 ноября 2027
Успейте промаркировать остатки в срок. Не откладывайте подготовку: на заказ кодов, печать этикеток и маркировку товаров потребуется время. В сервисе МойСклад можно заказать коды Data Matrix, распечатать этикетки и ввести товары в оборот благодаря прямой интеграции с «Честным знаком». Все основные операции с маркировкой — в одной системе.
Радиоэлектроника
В постановлении № 1954 от 28.11.2025 указаны сроки проведения маркировки остатков:
До 30 ноября 2026 — промаркируйте товарные остатки и введите их в оборот.
1 декабря 2026 — оборот немаркированной продукции запрещен. Передавайте сведения об отгрузке и приемке через ЭДО.
Наносить коды маркировки необходимо на смартфоны, ноутбуки, розетки, лампы, светильники и фонари.
Что маркировать
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Код ОКПД 2
Название товара
8504 40 830 0
27.11.50.120
выпрямители
8504 40 910 0
27.11.50.120
преобразователи статические
8536 49 000 0
27.12.24
реле на напряжение не более 1000 В
8536 69 900 8
27.33.13.110
штепсели и розетки
8536 90 100 0
27.33.13
соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В
8536 90 850 0
27.33.13
аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение не более 1000 В
8537 10 980 0
27.12.31
пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 В
8539
26.11.22.220
лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED) (1)
8541 41 000
26.11.22
приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED)
8512 20 000
27.40.39
приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на моторных транспортных средствах (2)
8513 10 000 0
27.40.21
фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии
9405 11 00
22.29.24
светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части
8471 30 000 0
26.20.11
машины вычислительные портативные массой не более 10 кг, состоящие по крайней мере из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея
8517 11 000 0
26.30.21.000
телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой
8517 13 000 0
26.30.22.110
смартфоны
8517 14 000 0
26.30.22.110
аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи
8517 18 000 0
26.30.23.170
телефонные аппараты
8534 00 110 0
26.12.10
многослойные печатные схемы, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов
8534 00 190 0
26.12.10
печатные схемы, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов
8534 00 900 0
26.12.10
печатные схемы с пассивными элементами
Одежда
До 1 декабря 2026 — окончание маркировки товаров 4‑й волны. До этой даты необходимо описать остатки, заказать коды маркировки, нанести их на товар и ввести в оборот.
Согласно постановлению № 2129 от 25.12.2025 маркируют остатки средств индивидуальной защиты (СИЗ), спецодежды и защитных аксессуаров.
Что маркировать
Товар
КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОКПД 2
Жилеты и пояса спасательные
6307 20 000 0
13.92.29.130
Пояса, ремни, портупеи и патронташи, и прочие принадлежности к одежде из натуральной или композиционной кожи
4203 30 000 0
14.19.31.130
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные в том числе огнестойкие
3926 20 000 0
22.19.60.110
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки
6103
14.12.30.190
Одежда производственная и профессиональная защитная огнестойкая
6203 23 100 0
32.99.11.140
Защитные головные уборы
6506 10
32.99.11.160
Бритвы и лезвия
До 1 февраля 2027 года — маркировка остатков бритв и лезвий. Промаркировать нужно товары, которые произвели или ввезли в Россию до 30 ноября 2025 года включительно.
В постановлении № 1681 от 30.11.2024 указано,что маркируют остатки только бритв и лезвий. Для косметики, бытовой химии, хозяйственных, санитарно-гигиенических и туалетных принадлежностей маркировки остатков нет.
Что маркировать
Название товара
Код ОКПД-2
ТН ВЭД
Бритвы и лезвия для них, включая полосовые заготовки для лезвий
25.71.12.110,
8212 10 100 0
Игрушки
Согласно постановлению № 819 от 31.05.2025 (ред. от 31.08.2026) указаны следующие сроки:
До 28 февраля 2027 — маркировка остатков. Все участники оборота товаров маркируют остатки товаров, произведенных до 1 декабря 2025.
1 марта 2027 — оборот немаркированных товаров запрещен. Старт обязательной передачи сведений о выводе из оборота при продаже в розницу; поэкземплярный учет.
Маркируют игрушки, предназначенные для детей до 14 лет. Например, самокаты, игральные карты, настольные и комнатные игры.
Что маркировать
Код ТН ВЭД
Код ОКПД 2
Наименование продукции
9503 00
32.40
Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет — самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов); коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере («в масштабе») и аналогичные модели для развлечений, действующие и недействующие; головоломки всех видов
9504 40 000 0
Карты игральные всех типов, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет
9504 90 100 0
Наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет
9504 90 800 9
Прочие товары для развлечений, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет
Технические средства реабилитации
До 28 февраля 2027 — маркировка остатков. Если на 1 февраля 2026 остались непроданные технические средства реабилитации (ТСР), которые произвели или ввезли в Россию до 31 января 2026 года включительно, их маркируют.
Правительство России расширило список технических средств реабилитации, которые нужно маркировать. Новые требования вступили в силу 1 февраля 2026 — постановление № 1855 от 21 ноября 2025 года. В расширенный список вошли моче- и калоприемники.
Что маркировать
Название товара
ТН ВЭД
ОКПД-2
Номер вида технического средства реабилитации и его наименования
Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий
специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники)
3926 90 920 0
22.19.71.190
21-01-01
209980
Меховые изделия
С 1 марта 2027 — запрещена продажа меховый изделий с КИЗ, приобретенных до 1 марта 2026. Окончание перехода с КИЗ на коды системы «Честный знак».
Изменения в маркировке шуб регулирует постановление Правительства РФ № 75. Прежнее постановление № 787 о маркировке меховых изделий с помощью КИЗ утратит силу с 1 марта 2027 года.
Наносить коды маркировки необходимо на шубы из норки, песца, лисицы, кролика, а также дубленки.
Что маркировать
Товары
ТН ВЭД
ОКПД2
Одежда из меха норки
4303 10 901 0
14.20.10
Одежда из меха нутрии
4303 10 902 0
Одежда из меха песца или лисицы
4303 10 903 0
Одежда из меха кролика или зайца
4303 10 904 0
Одежда из меха енота
4303 10 905 0
Одежда из овчины
4303 10 906 0
Прочая одежда из натурального меха
4303 10 908 0
Удобрения
Согласно постановлению № 682 от 02.06.2026 указаны следующие сроки:
С 1 ноября 2026 до 1 ноября 2027 — маркировка остатков удобрений. Участники оборота маркируют товар, который произвели или ввезли в Россию до 1 ноября 2026.
Что маркировать
Наименование товара
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Код ОКПД2
Отдельные виды удобрений, упакованные в потребительскую упаковку
3105
20.15.6
Электронные сигареты
Правительство России утвердило переход на обязательную маркировку электронных сигарет и многоразовых испарительных устройств — постановление № 577 от 21.05.2026.
С 1 декабря 2026 до 30 ноября 2027 — маркировка остатков. Все участники оборота товаров маркируют остатки, произведенные до 1 мая 2026.
1 июня 2027 — запрещен оборот товара без маркировки.
Что маркировать
Наименование товара
Код ТН ВЭД
Сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства (многоразового использования)
8543 40 000 0
Что нужно маркировать в 2027 году
В 2027 для многих товарных групп закончится эксперимент по маркировке. После — правительство установит сроки обязательной маркировки. Подробнее — в календаре маркировки.
Какие товары в эксперименте:
Товары для дома и интерьера
Полуфабрикаты и замороженная пищевая продукция
Автомобильные запчасти и отдельные компоненты транспортных средств
Кабельно-проводниковая продукция
Отдельные медицинские изделия
Отопительные приборы
Полимерные трубы и продукция для их производства
Оптоволоконная продукция
Пиротехника, средства пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности
Отдельные слабоалкогольные напитки и алкогольные коктейли крепостью до 9%
Программа для маркировки товаров в Честном знаке
Решение для розницы, опта, онлайн‑торговли, производителей и импортеров
Как промаркировать остатки опту и рознице: пошаговая инструкция
Для маркировки остатков необходимо выполнить следующие действия.
Шаг 1: зайти в личный кабинет «Честного знака»
Если вы еще не работаете с маркировкой, зарегистрируйтесь в системе «Честный знак» с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Заполните профиль компании, подключите нужную товарную группу и настройте личный кабинет. Подробная инструкция.
Если вы уже зарегистрированы, переходите к следующему шагу.
Шаг 2: опишите товары в Национальном каталоге
Для каждой товарной позиции понадобится код GTIN — уникальный номер товара.
Для создания описания товара используйте следующие коды товаров:
оригинальный (российский) — код товара (GTIN) в диапазоне 0460–0469. Чтобы его получить, нужно зарегистрироваться в Ассоциации ГС1 РУС.
глобальный — с префиксом, отличным от 029 и 046. При работе с импортным GTIN регистрироваться в Ассоциации ГС1 РУС не надо.
Шаг 3: пополните баланс
Пополнить баланс лицевого счета товарной группы. Стоимость одного кода маркировки 60 копеек.
Шаг 4: закажите коды маркировки
Перейдите в Станцию управления заказами (СУЗ) в личном кабинете «Честного знака».
Создайте заказ на коды маркировки:
Выберите товарную группу и предусмотренный для маркировки остатков способ выпуска товаров в оборот.
Укажите GTIN товара.
Введите количество кодов — по одному на каждую единицу товара.
Подпишите и отправьте заказ с помощью УКЭП.
После обработки заказа получите коды маркировки, распечатайте и нанесите их на товары.
Шаг 5: отправьте отчет о нанесении кодов
Отправьте в «Честный знак» отчет о нанесении кодов. Так система получит сведения о том, какие коды вы нанесли на товары.
Шаг 6: введите товар в оборот
В личном кабинете откройте раздел документов, создайте документ ввода в оборот. Добавьте коды маркировки и подпишите документ.
Подайте сведения одним из следующих способов:
через личный кабинет системы маркировки;
через API.
Убедитесь, что система обработала документ, и коды получили статус «В обороте». После этого товары можно продавать и отгружать по правилам обязательной маркировки.
Как промаркировать остатки в МоемСкладе
В МоемСкладе можно пройти весь процесс маркировки остатков:
Заказать коды Data Matrix.
Распечатать этикетки и нанести их на товары.
Отправить отчет о нанесении кодов.
Ввести остатки в оборот.
Выполняйте операции с кодами маркировки из учетной системы — постоянно заходить в личный кабинет «Честного знака» не надо.
МойСклад поможет и в дальнейшей работе с маркировкой: вести учет товаров, торговать в розницу и онлайн, заказывать коды, оформлять приемку и отгрузку, работать с электронными УПД.
Что делать импортерам
Импортеры самостоятельно маркируют товары, которые ввезли в Россию до начала обязательной маркировки, но не успели продать. Инструкция та же, что и для розничных магазинов и оптовиков.
Оборудование для маркировки остатков
Понадобится следующее.
2D сканер штрихкодов
Он нужен для передачи в «Честный знак» сведений о продаже и выбытии из оборота маркированных товаров. Также можно использовать камеру кассы или смартфона, если устройство поддерживает такую функцию.
Идет в комплекте с терминалом сбора данных (ТСД) — устройством для учета продукции при приемке, отгрузке, инвентаризации и других типовых операциях.
Проверить, что ваш сканер штрихкодов подходит для работы с маркировкой, можно здесь.
Принтер для печати этикеток и кодов
Популярные модели: АТОЛ, Штрих‑М, Пирит и другие.
Например, так выглядят разные типы принтеров:
Онлайн‑касса с актуальным ПО
Она должна добавлять коды маркировки в чек и поддерживать ФФД 1.2.
В помощь — руководство.
Договор с оператором фискальных данных
Необходимый шаг для розницы. Если уже работаете, убедитесь, что у ОФД есть интеграция с «Честным знаком» и налоговой. Это нужно, чтобы оператор передавал туда информацию о товарах.
Интеграция с ТС ПИоТ
МойСклад — в официальном реестре программ для работы с ТС ПИоТ. С помощью сервиса можно проверять коды маркировки и продавать товары по новым правилам.
Товароучетная система
Выберите систему, где есть интеграция с «Честным знаком». Например, МойСклад. Работайте с кодами Data Matrix, учитывайте товары, оформляйте документы и продавайте маркированную продукцию в одной системе.
Частые ошибки при работе с маркировкой
Ошибки в карточках товаров. Участники допускают ошибки в названии товара и данных разрешительных документов. Эксперт «Честного знака» рекомендует проверять номер документа в государственном реестре и переносить его без изменений. Даже лишний пробел, дефис или неверный символ — ошибка.
Ошибки в единицах измерения. При работе с товарами с переменными характеристиками правильно указывайте единицы измерения. Например, при маркировке остатков радиоэлектроники, если в карточке участник учитывает товар в штуках, а в отчете указывает метры, «Честный знак» отклонит документ.
Не ввели товар в оборот. Нанести коды Data Matrix недостаточно. После этого нужно отправить отчет об использовании кодов, дождаться, пока «Честный знак» его обработает, и ввести товары в оборот.
Неправильно оформили возврат или перемаркировку. Ошибки возникают, когда возвращенный товар принимают без проверки кода маркировки или при перемаркировке не выводят старый код из оборота. Соблюдайте порядок оформления возвратов и перемаркировки. Перед проведением операций проверяйте статус кодов в «Честном знаке».
Не передали сведения в «Честный знак». При приемке, отгрузке, вводе в оборот и других операциях данные должны поступать в систему маркировки в установленные сроки. Например, подтвердить приемку товара необходимо не позднее трех рабочих дней. Чтобы избежать ошибки, настройте автоматический обмен данными через ЭДО и регулярно проверяйте, что документы отправлены и обработаны.
Как подготовиться к новым требованиям
Начните подготовку с четырех основных задач:
Проверьте оборудование, доступы и настройки для работы с «Честным знаком».
Подготовьте карточки товаров и определите реальные остатки маркированной и немаркированной продукции.
Промаркируйте остатки, которые не планируете продать до установленного срока.
Настройте будущий процесс приемки и отгрузки через ЭДО.
Чем раньше приведете в порядок карточки и товарную базу, тем меньше ручной работы и ошибок возникнет после перехода на следующие этапы маркировки.
Подготовиться к новым требованиям поможет МойСклад. В сервисе можно маркировать остатки: заказывать коды Data Matrix, печатать этикетки, отправлять отчеты о нанесении кодов и вводить товары в оборот.
Создавайте, подписывайте и отправляйте УПД и другие документы прямо из МоегоСклада. Сервис интегрирован с популярными операторами ЭДО: Диадок, Доки Астрал, Такском и другими. Не придется повторно вводить данные о товарах и контрагентах — меньше ручной работы, ошибок и времени на оформление поставок.
Штрафы и санкции за нарушение требований маркировки
За продажу товаров без обязательной маркировки, ошибки при передаче сведений в «Честный знак» и другие нарушения предусмотрена административная, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.
А с 1 сентября 2026 года в России действует механизм автоматического привлечения к ответственности за нарушения правил маркировки товаров. В зоне риска — все компании и ИП, которые работают с маркированной продукцией.
Нарушение
Должностные лица
Юридические лица
Оборот товаров без обязательной маркировки
5 000–10 000 ₽ + конфискация товара
50 000–300 000 ₽ + конфискация товара
Не передали сведения в «Честный знак», нарушили сроки или передали неверные данные
предупреждение или 1 000–10 000 ₽
малые предприятия — 25 000–50 000 ₽; средние и крупные — 50 000–100 000 ₽
Продали товар, который не ввели в оборот
предупреждение или 1 000–10 000 ₽
малые предприятия — 25 000–50 000 ₽; средние и крупные — 50 000–100 000 ₽
Программа для маркировки товаров в Честном знаке
Решение для розницы, опта, онлайн‑торговли, производителей и импортеров
Вопросы и ответы
Разобрали наиболее распространенные ситуации.
Кто должен маркировать товарные остатки — поставщик или магазин?
Маркирует остатки владелец товара. Например, если оптовик не успел продать партию товаров до установленного срока, он заказывает коды Data Matrix, наносит их на товары и вводит остатки в оборот. После этого он может отгрузить продукцию розничному магазину.
Нужно ли повторно маркировать товары, которые уже промаркировал поставщик?
Нет. Если поставщик нанес коды Data Matrix и ввел товары в оборот, повторно маркировать их не нужно. Если код поврежден или не читается, товар перемаркировывают.
Можно ли промаркировать остатки после окончания переходного периода?
Нет. Для каждой товарной группы устанавливают срок, в течение которого можно промаркировать остатки.
Можно ли продавать товар сразу после нанесения кода Data Matrix?
Нет. Сначала нужно передать сведения о маркировке в «Честный знак» и ввести товар в оборот.
Чем маркировка остатков отличается от перемаркировки?
При маркировке остатков товар впервые получает код Data Matrix. Это касается продукции, которую выпустили или ввезли в Россию до начала обязательной маркировки, но не успели продать.
Перемаркировка нужна, когда товару уже присваивали код, но его необходимо заменить. Например, если код утерян, поврежден или не читается.
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