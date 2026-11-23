Что такое маркировка остатков и перемаркировка

Товарные остатки — это товары, которые произвели или ввезли в Россию до начала обязательной маркировки определенной товарной группы, но не успели продать. Они могут находиться на складах производителей, у оптовиков или в розничных магазинах. На таких товарах еще нет кодов маркировки Data Matrix.

Маркировка остатков доступна не для всех групп и действует не бессрочно. По каждой товарной группе устанавливается свой период, после которого описать и промаркировать остатки уже нельзя. Например, радиоэлектронику нужно промаркировать до 1 декабря 2026, а игрушки — до 1 марта 2027. О сроках — далее.

Перемаркировка — заказ нового кода маркировки для замены старого. Цель — заменить нечитаемый код новым, не потеряв товар из оборота. Перемаркировать товар может только владелец кода маркировки.