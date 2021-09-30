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Ожидать ли россиянам новые налоги?

Для рубрики Налоги, взносы, пошлины
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Правительство России готовится ввести новые налоги с потребителей и бизнеса в ближайшие три года. С помощью налогов планируется увеличить бюджет страны более чем на 25 триллионов рублей.

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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