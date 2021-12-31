На два миллиона вакансий в РФ приходится 835 тысяч безработных

Замглавы Минтруда Елена Мухтиярова, выступая в Госдуме сообщила, что более чем на два миллиона открытых на портале «Работа в России» вакансии приходится менее 835 тысяч человек, стоящих на учете в центрах занятости в качестве безработных.

«На регистрационном учете в центрах занятости в качестве безработных у нас, по состоянию на вчерашний день, находятся менее 835 тысяч человек, а соискателям на портале «Работа в России» представлено более 2 миллионов вакансий», – сказала она, выступая на круглом столе комитета Госдумы по молодежной политике на тему: «Трудоустройство несовершеннолетних граждан и выпускников вузов».

По словам Елены, сейчас число занятых в России на 400 тысяч превышает допандемический показатель 2019 года.

Стоит отметить, что в России наблюдается тенденция к росту занятости населения. Об этом заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Более пятидесяти российских регионов уже достигли или превысили соответствующие допандемические показатели.

По мнениям экспертов, в ближайшие 10 лет численность занятых в экономике россиян может сократиться более чем на один миллион человек.

При этом произойдет «вымывание» самой активной сейчас на рынке труда возрастной категории – граждан в возрасте от 30 до 44 лет, что составляет около шести миллионов человек).