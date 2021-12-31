Граждане РФ получат по 13 000 рублей от правительства!

Правительство решило поддержать россиян новой субсидией. С 15 ноября определенная категория граждан сможет получить около 13 000 рублей.

Дополнительные выплаты получат компании, которые пострадали из-за введенного локдауна. К ним относятся предприятия из сферы общепита, гостиницы, непродовольственные магазины, фитнес-клубы и т. д. На каждого сотрудника из таких сфер будет выплачено 12 792 рубля – минимальный размер оплаты труда. Деньги пойдут на выплату зарплаты работникам в качестве меры поддержки от правительства.

Всего на эти цели власти выделили более 35 миллиардов рублей. Заявление необходимо было подать через налоговую, перечислять деньги будут вплоть до конца 2021 года. Выплата должна помочь сохранить рабочие места в пострадавших сферах, заключили в правительстве.

Выплата должна помочь сохранить рабочие места в пострадавших сферах, отмечают в правительстве.

О введении в России новой денежной выплаты ранее заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Глава кабинета министров объяснил необходимость помощи россиянам новыми ограничительными мерами.

«Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад. Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин перед локдауном.

Напомним, что в России период с 30 октября по 7 ноября был объявлен нерабочими днями, в течение которых многие предприятия должны были остановить свою деятельность, а работодатели сохранить заработную плату для своих сотрудников.