Снижение эффективности труда и ухудшение финансовых результатов: виновата ли удаленка?

«Ростелеком» провел исследование «Как изменилась эффективность персонала на удаленке», в котором опросил свыше 100 представителей организаций из 14 отраслей. По итогам эксперты выяснили, что после перевода персонала на удаленную работу в каждой пятой организации эффективность труда сотрудников снизилась, а финансовые результаты ухудшились. Невзирая на то, что падение эффективности труда беспокоит каждого второго руководителя, компании не спешат кардинально решать вопросы.

По данным опроса, 30% организаций вообще не оценивают эффективность труда персонала на дому, а еще у 14% компаний «удаленная эффективность» выглядит как синусоида — то повышается, то падает.

«Таким образом, эффективность более 60% российских организаций, работающих удаленно, вызывает серьезные сомнения», — говорится в исследовании.

Несмотря на утверждения пользователей в социальных сетях о том, что с переходом на удаленную работу они стали трудиться больше, почти в каждой пятой компании признаются: эффективность работы сотрудников на удаленке снизилась.

Также согласно результатам опроса, финансовые показатели каждой пятой компании ухудшились после массового перехода на удаленку. При этом 40% респондентов признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников.

По мнению 56% опрошенных, несовершенство организационных процессов при переходе на удаленку — это основная причина снижения эффективности труда персонала на дому. На дистанционной работе резко вырос объем нерегламентированных коммуникаций, стало сложнее воспроизводить устные договоренности. Примерно 30% говорят о снижении контроля со стороны руководства, остальные упоминают неэффективность используемых инструментов для работы в дистанционном формате.

«В целом ситуация выглядит так, как будто проблема существует, но никто не знает, как ее решить. Очевидно, что цифровизация пока не затронула сферу управления эффективностью организации. Если проблему эффективности и пытаются решать, то лишь проверенными „дедовскими“ способами: в большинстве случаев успешность труда сотрудников оценивают либо по неким внешним признакам — выглядит занятым, значит, работает хорошо; либо по некоторым условным показателям — достиг определенного порога продаж, значит, молодец. Анализ возможных барьеров, возникающих перед сотрудниками на пути выполнения установленных KPI, выявление существующих „узких горлышек“ и „слабых звеньев“, препятствующих повышению эффективности работы людей, снижение нагрузки и риска выгорания и увольнения ценных кадров за счет оптимизации процессов в этом случае остаются за бортом внимания работодателей», — отмечает Елена Черникова, старший бизнес-аналитик компании «Ростелеком-Солар».

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