В ЦБ рассказали, какая помощь будет оказана банкам, попавшим под санкции

ЦБ объявил о поддержке банков, в отношении которых были введены иностранные санкции. Банк России и правительство РФ будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России и Правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств. В частности, банкам, на которые наложены блокирующие санкции США: ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», АО «Новикомбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; банкам ПАО «Промсвязьбанк» и АО «КБ Россия», — указано в сообщении.

ЦБ отмечает, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации.

«Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях. Валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать.

Банк России подчеркивает, что готов задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывности операционной деятельности банков, защиты интересов их кредиторов и вкладчиков.