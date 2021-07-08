Выбираем онлайн-кассу для торговли: на что обратить внимание

Применение онлайн-кассы является обязательным при расчетах с покупателями — физическими лицами практически для всех продавцов. Исключений не так много. Например, торговые точки, находящиеся в труднодоступных местностях, а также предприниматели-самозанятые, продающие товары собственного изготовления, освобождены от использования онлайн-касс. Кто еще может не выдавать кассовые чеки — указано в Законе № 54-ФЗ.

При покупке кассового аппарата следует иметь в виду, что выбранная вами модель должна содержаться в реестре ККТ, ознакомиться с ним можно на сайте ФНС.

В настоящее время в этом реестре около 200 моделей касс. Доступные для использования кассовые аппараты различаются по многим параметрам. Как выбрать из этого списка то, что подходит вашему бизнесу и на что обратить внимание при покупке, расскажем ниже.

Кнопки, сенсорный дисплей или фискальный регистратор

Что выбрать: кнопочную модель или модель с сенсорным экраном? Тут можно ориентироваться на собственные предпочтения. К тому же кнопочные модели, как правило, дешевле. Однако, простота кнопочных моделей имеет и обратную сторону — ограниченный функционал и не всегда удобное использование, например, при большом ассортименте товаров.

Фискальный регистратор и вовсе не имеет экрана, по сути, это принтер чеков. Он подключается к компьютеру или планшету, где и формируются чеки.

Автономность от электросети

Если вам нужна переносная касса или в торговой точке наблюдаются перебои с электроснабжением, выбирайте модель, работающую на аккумуляторе. Так вы будете уверены, что ваша деятельность не остановится из-за неработающей кассы.

Размер

При выборе модели ККТ обратите внимание на ее размер. Если у вас небольшой магазинчик или кассовый аппарат нужен для выдачи курьеру, выбирайте компактные модели. Если же в площади помещения вы не ограничены, можно рассмотреть более крупные аппараты, к тому же ресурс службы у них и функциональность выше, чем у компактных вариантов.

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Способ подключения к интернету

В зависимости от модели кассы подключаются к интернету несколькими способами:

через кабель;

по Wi-Fi;

с помощью сим-карты.

Если в вашем магазине есть перебои с интернетом, плохо ловит Wi-Fi, выбирайте кассу, выходящую в интернет с помощью сим-карты.

Кратковременное отключение кассы от интернета само по себе не страшно. Фискальный накопитель все равно записывает в память все операции по кассе и при восстановлении интернет-соединения отправит данные в ОФД. Однако постоянные или длительные обрывы связи могут привлечь внимание налоговиков.

Скорость печати

Данный показатель стоит оценивать с учетом потока клиентов. Не все покупатели готовы подолгу стоять в очереди. Чем выше скорость печати, тем быстрее кассир сможет обслужить покупателей.

Ширина чековой ленты

Наименование товара — один из обязательных реквизитов кассового чека. Поэтому чем длиннее названия ваших товаров, тем более широкую ленту стоит приобрести. Иначе чек получится очень длинным или же наименования товара будут обрезаны.

Объем памяти

Объем памяти кассового аппарата — важная характеристика, если у вас большой ассортимент товаров. При выборе подходящей модели уточняйте у продавца, как происходит загрузка наименований товаров и сколько позиций номенклатуры помещается в память..

Работа с ЕГАИС

Если вы торгуете алкогольной продукцией, ваша касса должна поддерживать связь с УТМ-модулем (или иметь встроенный) и сканером акцизных марок.

Подключение эквайринга

Все меньше покупателей рассчитываются наличкой. Большинство предпочитают оплачивать покупки картами. Поэтому магазин, не имеющий эквайрингового терминала, рискует потерять клиентов.

При выборе кассы уточняйте возможность подключения pos-терминала для приема оплат картами или наличие встроенного терминала в кассе.

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Интеграция с системой учета товаров

Для торгового предприятия очень важно вести учет товаров, контролировать остатки, анализировать оборачиваемость и другие показатели.

Отдельные модели касс имеют встроенную товароучетную систему, позволяющую не только вести складской учет, но и удаленно контролировать работу кассиров. Кроме того, некоторые кассовые аппараты можно синхронизировать с программой учета, установленной на компьютере.

Интеграция с сайтом

Данная опция актуальна для интернет-магазинов, которые принимают оплату через сайт. Даже если вы не встречаетесь лично со своим покупателем, по закону вы обязаны выдать ему кассовый чек в момент оплаты.

Поэтому при выборе кассы обратите внимание на модели, которые умеют синхронизироваться с сайтом и основными платежными системами (Робокасса, Яндекс.Касса и др.). Такая касса в момент поступления оплаты сама пробивает чек и отправляет его на электронную почту покупателю.

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Подключение дополнительного оборудования

Для ускорения обслуживания покупателей торговые компании часто используют сканеры штрих-кодов. Особенно востребованы эти приборы в магазинах с большим потоком клиентов.

Помимо сканеров штрих-кодов, для удобства работы может понадобиться подключение другого оборудования: принтеров этикеток, экранов клиента, весов и пр.

Если вы планируете подключать к кассе дополнительное оборудование, обратите внимание на модели, поддерживающие такую возможность.