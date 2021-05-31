Нужна ли касса для торговли на рынке?

Весна этого года ознаменовалась участившимися проверками городских рынков со стороны налоговых служб. Обычно такие внеплановые проверки связывают с использованием на них труда нелегальных мигрантов. Но в последнее время налоговиков волнуют и другие вопросы, касающиеся самого процесса розничной торговли на рынках и ярмарках.

В планах ФНС — ужесточение требований к рыночной торговле, в том числе в плане использования контрольно-кассовой техники. Малому бизнесу недвусмысленно дают понять: правила торговли на рынке будут контролироваться всё жестче и тщательнее.

О том, какие изменения грядут, и о том, как работать на рынке, не нарушая закон, рассказывает директор по продуктам МТС Кассы Сергей Музыкантов.

Какие поправки в законах следует ждать

Сегодня четкого регламента, который бы однозначно регулировал торговлю на рынках, не существует, и поэтому кассовые аппараты используют далеко не все продавцы. Многие до сих пор просто принимают оплату наличкой, не заботясь о выдаче каких-либо чеков. Это же касается и покупателей — никто никогда не спрашивает чек на рынке. Это же рынок, не магазин...

Тем временем Совет Федерации уже одобрил закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который вступит в силу с 1 июля 2021 года — буквально на днях. Вдобавок к нему в Министерстве финансов РФ уже подготовили два пакета поправок к законам ФЗ-54 «О контрольно-кассовой технике» и закону «О розничных рынках». Соответствующие поправки будут внесены и в Кодекс об административных правонарушениях.

Короче говоря, в рыночной торговле планируется навести должный порядок и контроль, и привести все в полное соответствие требованиям 54-ФЗ.

Если эти предложенные поправки будут приняты, то в результате мы получим такую картину:

Для того чтобы заключить договор аренды торгового места на рынке, продавец будет обязан встать на налоговый учет и предъявить зарегистрированный в ФНС кассовый аппарат.

На рыночные администрации будет возложена функция регулярного контроля за наличием у продавцов зарегистрированных онлайн-касс . Кроме того, они будут иметь право отказать в аренде торговых мест тем предпринимателям, чья деятельность была приостановлена.

Упростится порядок привлечения к ответственности лиц (продавцов, арендаторов и администрации рынков), виновных в выявленных нарушениях правил торговли.

И если вы относитесь к одной из категорий участников рыночной торговли, вам не придется скучать и расслабляться. Пора начинать торговать цивилизованно, и делать для этого первые шаги.

Кто и в каких случаях должен использовать онлайн-кассу на рынке

Давайте посмотрим в действующие уже законы, и определим категории продавцов на рынке, которые уже обязаны использовать ККТ при обслуживании покупателей.

Индивидуальные предприниматели обязаны применять кассовые аппараты, если они:

Реализуют продукты, для хранения которых необходимы особые условия и спецоборудование.

Например, мороженая рыба, мороженые овощи и фрукты.

Продают товары в оснащенных специальным торговым оборудованием (витринами, морозилками, холодильниками и т.д.) киосках, ларьках, передвижных фургонах и т.д.

Продают подакцизные товары (статья 181 НК РФ ).

Например, алкоголь, табак, автомобили.

Продают товары, которые подлежат обязательной маркировке (распоряжение Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018 г.).

Например, предметы мебели и ковровые изделия, кожгалантерея, бытовая электроника, спортивные товары (за исключением товаров для рыбалки), посуда из пластика.

Что делать, если рынок находится в удаленном от сетей мобильной связи населенном пункте?

Список таких населенных пунктов утверждается местными органами управления, обычно районными или областными. Если в населенном пункте, в котором расположен рынок имеются проблемы со стабильным доступом в интернет, это не освобождает продавцов от обязанности использовать онлайн-кассы и печатать чеки. Кассу придется использовать в любом случае, но в автономном режиме, а фискальный накопитель по истечении срока его действия предоставлять в налоговые органы для сверки данных.

Нужна ли касса для торговли на рынке огородникам и дачникам

Бабушки-огородницы и дачники могут выдохнуть — им касса не потребуется. По закону они могут не платить налог и продавать на рынках излишки со своего приусадебного участка или дачи, как растительного, так и животного происхождения, как в натуральном виде, так и в переработанном, например, в виде домашних консервов (п. 13 ст. 217 НК РФ.). Для полного спокойствия таким продавцам нужно будет получить в местной администрации справку о том, что подсобное хозяйство у вас действительно есть, и его размер не превышает полгектара.

Проще говоря, выращенные на даче или своем огороде овощи и фрукты можно продавать без кассы. Точно так же можно реализовывать молоко и молочные продукты (сметану, творог и т.д.) от своей коровы или коз, излишки куриных яиц со своего подворья.

Тем же, у кого размеры участков превышают установленный лимит в 0,5 гектара или получающим более 2,4 млн. руб. дохода в год, придется регистрироваться как предприниматель, зарегистрировать онлайн-кассу на сайте ОФД и торговать с ее использованием. Такое хозяйство уже считается фермерским.

Как самозанятым и ИП на НПД принимать оплату на рынке

НПД — налог на профессиональный доход — налоговый спецрежим, который применяется к самозанятым и при соблюдении особых условий к ИП.

Для самозанятых есть два варианта приема оплаты за товар: наличными или переводом с карты на карту.

Кассовый аппарат ни тем, ни другим не нужен: все операции с деньгами фиксируются в мобильном приложении «Мой налог», которое сочетает в себе облачную кассу и персональную бухгалтерию, а покупателю направляется электронный чек на почту.

Принимать платежи банковской картой через терминал эквайринга самозанятый гражданин не может, потому что не может открыть расчетный счет в банке как физлицо — эта услуга, равно как и эквайринг, предоставляется только юридическим лицам. Но для основной массы самозанятых это не проблема. В отличие от самозанятого, ИП на НПД может зарегистрировать ККТ, подключить эквайринг и установить его в торговой точке.

Стать самозанятым или перевести свое ИП на НПД может не каждый рыночный торговец. Если у вас есть наемные продавцы, вы торгуете товаром не своего производства, или ваш доход превышает 2,4 млн. руб. в год, то перейти на этот налоговый спецрежим у вас не получится — придется регистрировать ИП использовать другие налоговые режимы.

Например, мастера по изготовлению корзин или деревянной кухонной утвари, пекари-надомники, швеи и другие ремесленники, которые делают товар на продажу своими руками, должны зарегистрироваться как самозанятые, и платить налоги с помощью приложения, пока доход не вырастет до 2,4 млн. руб. ИП с «наемниками» или перепродающие чужой продукт работают только с кассовым оборудованием.

Наш материал «Все плюсы и минусы самозанятости» поможет вам определиться, подходит вам этот статус или нет.

Когда еще ИП может не применять кассу, работая на рынке

ИП без наемных сотрудников всех налоговых режимах могут продолжать работать без кассы вплоть до 1 июля 2021 года. Но не все ИП, а лишь те, кто самостоятельно оказывает услуги или реализует собственноручно изготовленные товары.

ИП, работающие на ярмарках, рынках или базарах, а также в торговых центрах с необорудованных точек продаж тоже могут пока не беспокоиться о кассах — им разрешено торговать без них. Но и здесь есть ограничения: товары не должны входить в список непродовольственных товаров (распоряжение Правительства РФ № 698-р от 14.04.2017 г.), о котором говорилось выше. Естественно, сюда же не входят маркированные и подакцизные товары.

К необорудовным местам на рынке относятся выносные столики, развалы, а также продажа вразнос.

Внутри крытых рынков, на открытых прилавках, торговля без кассы разрешена для ИП, реализующих непродовольственные товары. Но если товар входит в вышеупомянутый список — касса необходима.

Также без кассы имеют право работать ИП — мастера по ремонту ключей и металлической галантереи (ремонт зонтов и т. д.).

Без кассы можно работать (торговать любыми товарами и оказывать услуги) если рынок находится в труднодоступных и удаленных местностях. Списки таких удаленных местностей формируют местные региональные власти. Если рынок находится в такой местности — можно смело работать без кассы, по-старинке, делать расчеты наличными и выдавать покупателю вместо чека документ о приеме наличных (выписанный вручную товарный чек).

Полный список видов деятельности, при осуществлении которых касса для ИП не нужна, приведен в ст. 2, пункт 2.1 54-ФЗ.

Что будет, если не применять онлайн-кассу

Закон требует применять кассу, и если вы нарушаете это требование — вам придется отвечать по закону. За неприменение онлайн-кассы и (или) невыдачу чеков покупателям ИП штрафуется на сумму в четверть или половину выявленной выручки, полученной «мимо кассы», но не менее 10 000 рублей. Организации (ООО и др.) штрафуется на ¾ от суммы такой нелегальной выручки (не менее 20 000 руб.). За повторное нарушение вместе со штрафом выносится запрет на осуществление торговой деятельности на срок до 90 дней.

Администрация рынка, которая не контролирует арендаторов на предмет использования контрольно-кассовой техники, штраф не получит, но получит предупреждение, а если проигнорирует его, то рынок будет попросту закрыт.

Онлайн-касса для рынка: что выбрать

Касса для рынка, впрочем, как и любая другая, выбирается, исходя из того, в каких условиях предприниматель будет ее эксплуатировать. Естественно, решающим фактором становится оптимальное соотношение характеристик кассы, ее возможностей и стоимости.

Второй важный фактор, на который обращают внимание рыночные торговцы — время автономной работы мобильной кассы от встроенного аккумулятора, ведь не на всех рынках есть возможность запитать оборудование от электросети. Особенно актуально это для тех, кто занимается мобильной (выездной) торговлей.

Например, одна из самых популярных наших моделей, МТС Касса 5, работает от встроенного аккумулятора до 24 часов. В нее уже по умолчанию встроен сканер штрих-кодов, а в версии МТС Кассы 5А есть и встроенный эквайринг. Для всех моделей МТС Кассы бесплатная круглосуточная техподдержка и своевременные обновления.

Помимо всех этих плюсов, у МТС Кассы есть еще одно достоинство: ее можно не только купить, но и взять в аренду, а впоследствии выкупить в собственность.