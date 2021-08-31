Как выбрать онлайн-кассу. Шпаргалка для предпринимателя

Большинство предпринимателей, выбирая онлайн-кассу, думают только о выполнении предписаний 54-ФЗ, не задумываясь о функционале кассы и дальнейшем использовании. В статье расскажем об основных характеристиках при выборе онлайн-кассы. И почему дешевая касса может доставить множество проблем и дополнительных расходов в дальнейшем.
Варианты онлайн-касс
Чтобы купить нужную модель онлайн-кассы, необходимо понимать разницу в них. Кассовое оборудование делится на четыре основных типа:
- Автономные кассы. Они представляют собой небольшой кассовый аппарат с кнопками, в котором маленький объем встроенной памяти и очень упрощенная кассовая программа. Это самый простой и бюджетный вариант. Но подойдет он не всем, а лишь небольшому бизнесу с узкой линейкой немаркированных товаров и малым количеством сделок в сфере услуг. А все из-за не очень удобной работы с номенклатурой, небольшим набором функций и неспособностью поддерживать работу с маркировкой. Обладателям таких касс придется обновлять кассовое ПО самостоятельно или вызывать специалиста, что не бесплатно, конечно.
- Фискальный регистратор. Такой кассовый аппарат представляет собой принтер с встроенной фискальной памятью. Работает только в паре с внешним устройством (например, ПК или планшет), на которое устанавливается кассовая программа. При правильно выбранном и установленном ПО касса может быть производительной и удобной в работе. Но в целом такой комплекс обходится недешево и требует внушительного пространства. Фискальные регистраторы в основном стационарные. Поэтому не подойдут для мобильного бизнеса
- Смарт-терминалы — более современная модель ККТ с сенсорным дисплеем. Они работают на современном программном обеспечении с расширенными кассовыми функциями. В эксплуатации такие типы ККТ гораздо удобнее, чем автономные кассы, обновляются автоматически и не требуют подключения к компьютеру.
- Облачные кассы. Вариант для торговли и оказания услуг в онлайн-режиме, так как не требует приобретения кассового аппарата. Кассовая программа с фискальным накопителем находится в специальном ДАТА-Центре.
На какие характеристики стоит обратить внимание при выборе онлайн-кассы
Чтобы не ошибиться в выборе оборудования, необходимо оценить потребности вашего бизнеса. Тогда вы с легкостью поймете, какими характеристиками должен обладать кассовый аппарат
Мобильность кассы
Если ваш бизнес подразумевает вынос кассового аппарата за пределы помещения, использование его в транспорте или помещении без розеток, то оборудование должно работать без постоянного питания от встроенного аккумулятора. Это касается и помещений с частым перебоями подачи электроэнергии.
Мобильные кассы подключаются к интернет через wi-fi или сим-карту. Есть модели касс, которые могут работать автономно, если пропал интернет. При возобновлении связи вся информация автоматически передается в ОФД.
Узнать подробнее про МТС Кассу 5
Работа с ассортиментом продукции
Когда бизнес подразумевает большой список номенклатуры, частое обновление позиций, то очень важно, чтобы всю информацию было легко и просто редактировать. Лучше выбирать оборудование, где карточки товаров можно создавать прямо в кассе или в личном кабинете кассового сервиса, например, через ПК. Тогда вам не придется останавливать продажи.
Кассы со встроенным справочником товаров облегчают работу с номенклатурой. Как работает: Вы сканирует штрихкод новой позиции, касса находит товар в своем справочнике и подгружает в карточку информацию. Вам остается только добавить стоимость товара. Но можно автоматизировать и это действие. Например, в МТС Касса может рассчитывать розничную цену.
Как видите, современные кассы значительно облегчают жизнь при активном товарообороте и снимают многие времязатратные функции.
Кассовая программа
Выбирая кассовое оборудование, обязательно проанализируйте, какие функции кассы вам понадобятся при работе. В некоторых программах базовая функция «пробить» чек предоставляется бесплатно, а вот дополнительные функции относятся к платным приложениям.
Например, если работаете с весовым товаром, реализуете алкоголь, даете рассрочку и нужны авансовые платежи, принимаете предзаказы, есть бонусные карты, необходимо будет сканировать коды маркировки. Во всех этих случаях нужны расширенные функции кассовой программы. Есть еще одна очень удобная функция — отложенный чек, если в вашей торговой точке часто бывают очереди.
При выборе кассы обратите внимание на две вещи:
- все ли необходимые функции есть в кассовой программе
- платная или бесплатная кассовая программа. Если ПО бесплатное, то уточните не придется ли вам покупать отдельно дополнительные функции.
Плата за обновление программы
Даже новой современной кассе может потребоваться обновление в связи с изменениями законодательства. К примеру, с августа этого года ввели новый формат фискальных данных и изменили процесс продажи маркированных товаров, а с февраля требуется указывать номенклатуру в чеке.
Выясняйте заранее, платное или бесплатное обновление, проходит ли оно автоматически или с привлечением специалиста.
Для обновления автономной кассы владельцы зачастую прибегают к помощи специалиста, останавливают работу ККТ и оплачивают вызов. Смарт-терминалы и фискальные регистраторы с облачным ПО обновляются автоматически. Но это не значит, что производитель не берет за это денег.
Реализация товаров с маркировкой
Сразу оговоримся, Правительство намерено до 2024 года практически все товары отнести к категории маркированных. Поэтому игнорировать этот параметр никак нельзя. Вашей продукции пока нет в этом списке? Не отчаивайтесь, скорее всего скоро появится.
Итак, вам предстоит узнать, как касса работает с кодами маркировки. Чтобы вам было проще разобраться, немного расскажем об этом.
- Есть оборудование, которое самостоятельно не работает с маркировкой. Это практически все автономные кассы. Вам придется подключать кассу к ПК и переводить ее в режим фискального регистратора. А на ПК ставить кассовую программу. Затратно
- Вторая группа. Кассовые аппараты умеют только сканировать код маркировки, то есть обеспечивают исключительно продажу. Для приемки товара и работы с документа в этом случае вы регистрируетесь в эдо и работаете в личном кабинете сервиса электронного документооборота.
- Кассовое оборудование обеспечивает полный цикл реализации маркированных товаров: приемка, хранение, учет, перемещение, продажа. С документами вы работаете в личном кабинете кассового сервиса.
Функция работы с маркировкой в большинстве случаев подключается и оплачивается отдельно. Мы рекомендуем приобретать именно такие кассовые аппараты, так вы без трат перейдете на маркировку — подключите опцию, когда придет время.
Подключение товароучетной системы
Если торговая точка реализует алкогольную продукцию, то без товароучетной программы не обойтись. Так как в противном случае не сможете работать с ЕГАИС.
Товароучетную программу также подключают для складского учета — это отличная альтернатива записям в тетради или Excel.
Цены на такие сервисы начинаются от 700 рублей в месяц, а в результате вы получаете безошибочный учет, готовые торговые отчеты и экономию времени. Вам легко отследить остатки продукции, подготовить акт для инвентаризации, проконтролировать персонал.
Если у вас ассортимент превышает 200 позиций или у вас больше двух торговых точек, рекомендуем присматриваться к кассам со встроенным учетом товаров. Избегайте вариантов подключения к кассе стороннего товароучетного сервиса, так как при обмене данными в этом варианте могут возникать ошибки.
Помощь техподдержки (ТП)
В работе с онлайн-кассой периодически могут возникать вопросы к службе техподдержки. Чтобы избежать сложностей в момент возникновения подобной ситуации, уточните заранее, как работает техподдержка на выбранном вами тарифе и не нужно ли вам дополнительно оплачивать сервисный пакет.
Техподдержка бывает с фиксированной стоимостью за обращение, абонентской платой или бесплатная. Два варианта графика работы:
- круглосуточная поддержка;
- рабочие часы, с выходными днями.
Отличается техподдержка и по каналам связи. Связь со специалистом может поддерживаться через электронную почту, пользовательский чат, по телефону или через специальную форму на сайте. Некоторые фирмы предлагают услугу онлайн-помощи, когда специалист подключается к кассовому оборудованию с помощью удаленного доступа.
Если у вас большой поток покупателей, несколько магазинов или торговая точка работает допоздна, обращайте внимание на условия работы ТП особенно внимательно и выбирайте кассу и тариф с круглосуточной поддержкой и оперативными каналами для связи.
Совместная работа кассы и программы по бухучету или с сайтом
Для удобства предпринимателей есть кассы с настроенными интеграциями с CMS и бухгалтерскими программами. Это помогает сэкономить время и не допустить ряд серьезных ошибок, так как не надо вводить проданные позиции вручную, считать выручку и повторно приходовать товары.
Для владельцев интернет-магазинов есть ряд преимуществ от интеграции кассы с сайтом:
- актуальные остатки в кассе в магазине и на сайте, потому что все работают с единой базой;
- К интернет-магазину вы подключаете кассу с вашей торговой точки. Она фоном будет обрабатывать онлайн-платежи.
Если у вас предусмотрена доставка, то рекомендуем покупать кассу с приложением для смартфонов. Смартфон курьеров подключается к основной кассе, вам не придется покупать и регистрировать несколько касс для курьеров. Это очень удобно и экономно.
Система быстрых платежей
Приобретая кассу со встроенной системой быстрых платежей, вы сможете экономить на эквайринге.
А также вы сможете работать по безналичному расчету не только с помощью банковского терминала, где комиссия составляет 1,9-2,5%, но и через кассовое оборудование с комиссией всего 0,4-0,7%. В нашем блоге есть подробная статья про СПБ «МТС Касса с Системой быстрых платежей».
Как видите, современная онлайн-касса может обладать различными функциями, которые помогают предпринимателю вести бизнес.
Как использовать онлайн-кассу
Для оснащения торговой точки онлайн-кассой ее необходимо купить или взять в аренду. Затем выполнить ряд действий:
- оформить договор с ОФД и пройти регистрацию на сайте;
- выбрать фискальный накопитель, и зарегистрировать его в личном кабинете на сайте федеральной налоговой службы;
- подключить и зарегистрировать кассовый аппарат в ФНС.
Сотрудники, которые будут работать с кассовым оборудованием должны ознакомиться с инструкцией и пройти обучение.