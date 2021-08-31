Как выбрать онлайн-кассу. Шпаргалка для предпринимателя

Большинство предпринимателей, выбирая онлайн-кассу, думают только о выполнении предписаний 54-ФЗ, не задумываясь о функционале кассы и дальнейшем использовании. В статье расскажем об основных характеристиках при выборе онлайн-кассы. И почему дешевая касса может доставить множество проблем и дополнительных расходов в дальнейшем.

Варианты онлайн-касс

Чтобы купить нужную модель онлайн-кассы, необходимо понимать разницу в них. Кассовое оборудование делится на четыре основных типа:

Автономные кассы. Они представляют собой небольшой кассовый аппарат с кнопками, в котором маленький объем встроенной памяти и очень упрощенная кассовая программа. Это самый простой и бюджетный вариант. Но подойдет он не всем, а лишь небольшому бизнесу с узкой линейкой немаркированных товаров и малым количеством сделок в сфере услуг. А все из-за не очень удобной работы с номенклатурой, небольшим набором функций и неспособностью поддерживать работу с маркировкой. Обладателям таких касс придется обновлять кассовое ПО самостоятельно или вызывать специалиста, что не бесплатно, конечно.

Фискальный регистратор. Такой кассовый аппарат представляет собой принтер с встроенной фискальной памятью. Работает только в паре с внешним устройством (например, ПК или планшет), на которое устанавливается кассовая программа. При правильно выбранном и установленном ПО касса может быть производительной и удобной в работе. Но в целом такой комплекс обходится недешево и требует внушительного пространства. Фискальные регистраторы в основном стационарные. Поэтому не подойдут для мобильного бизнеса

Смарт-терминалы — более современная модель ККТ с сенсорным дисплеем. Они работают на современном программном обеспечении с расширенными кассовыми функциями. В эксплуатации такие типы ККТ гораздо удобнее, чем автономные кассы, обновляются автоматически и не требуют подключения к компьютеру.

Облачные кассы . Вариант для торговли и оказания услуг в онлайн-режиме, так как не требует приобретения кассового аппарата. Кассовая программа с фискальным накопителем находится в специальном ДАТА-Центре.

На какие характеристики стоит обратить внимание при выборе онлайн-кассы

Чтобы не ошибиться в выборе оборудования, необходимо оценить потребности вашего бизнеса. Тогда вы с легкостью поймете, какими характеристиками должен обладать кассовый аппарат

Мобильность кассы

Если ваш бизнес подразумевает вынос кассового аппарата за пределы помещения, использование его в транспорте или помещении без розеток, то оборудование должно работать без постоянного питания от встроенного аккумулятора. Это касается и помещений с частым перебоями подачи электроэнергии.

Мобильные кассы подключаются к интернет через wi-fi или сим-карту. Есть модели касс, которые могут работать автономно, если пропал интернет. При возобновлении связи вся информация автоматически передается в ОФД.

Узнать подробнее про МТС Кассу 5

Работа с ассортиментом продукции

Когда бизнес подразумевает большой список номенклатуры, частое обновление позиций, то очень важно, чтобы всю информацию было легко и просто редактировать. Лучше выбирать оборудование, где карточки товаров можно создавать прямо в кассе или в личном кабинете кассового сервиса, например, через ПК. Тогда вам не придется останавливать продажи.

Кассы со встроенным справочником товаров облегчают работу с номенклатурой. Как работает: Вы сканирует штрихкод новой позиции, касса находит товар в своем справочнике и подгружает в карточку информацию. Вам остается только добавить стоимость товара. Но можно автоматизировать и это действие. Например, в МТС Касса может рассчитывать розничную цену.

Как видите, современные кассы значительно облегчают жизнь при активном товарообороте и снимают многие времязатратные функции.

Кассовая программа

Выбирая кассовое оборудование, обязательно проанализируйте, какие функции кассы вам понадобятся при работе. В некоторых программах базовая функция «пробить» чек предоставляется бесплатно, а вот дополнительные функции относятся к платным приложениям.

Например, если работаете с весовым товаром, реализуете алкоголь, даете рассрочку и нужны авансовые платежи, принимаете предзаказы, есть бонусные карты, необходимо будет сканировать коды маркировки. Во всех этих случаях нужны расширенные функции кассовой программы. Есть еще одна очень удобная функция — отложенный чек, если в вашей торговой точке часто бывают очереди.

При выборе кассы обратите внимание на две вещи:

все ли необходимые функции есть в кассовой программе

платная или бесплатная кассовая программа. Если ПО бесплатное, то уточните не придется ли вам покупать отдельно дополнительные функции.

Плата за обновление программы

Даже новой современной кассе может потребоваться обновление в связи с изменениями законодательства. К примеру, с августа этого года ввели новый формат фискальных данных и изменили процесс продажи маркированных товаров, а с февраля требуется указывать номенклатуру в чеке.

Выясняйте заранее, платное или бесплатное обновление, проходит ли оно автоматически или с привлечением специалиста.

Для обновления автономной кассы владельцы зачастую прибегают к помощи специалиста, останавливают работу ККТ и оплачивают вызов. Смарт-терминалы и фискальные регистраторы с облачным ПО обновляются автоматически. Но это не значит, что производитель не берет за это денег.

Реализация товаров с маркировкой

Сразу оговоримся, Правительство намерено до 2024 года практически все товары отнести к категории маркированных. Поэтому игнорировать этот параметр никак нельзя. Вашей продукции пока нет в этом списке? Не отчаивайтесь, скорее всего скоро появится.

Итак, вам предстоит узнать, как касса работает с кодами маркировки. Чтобы вам было проще разобраться, немного расскажем об этом.

Есть оборудование, которое самостоятельно не работает с маркировкой. Это практически все автономные кассы. Вам придется подключать кассу к ПК и переводить ее в режим фискального регистратора. А на ПК ставить кассовую программу. Затратно

Вторая группа. Кассовые аппараты умеют только сканировать код маркировки, то есть обеспечивают исключительно продажу. Для приемки товара и работы с документа в этом случае вы регистрируетесь в эдо и работаете в личном кабинете сервиса электронного документооборота.

Кассовое оборудование обеспечивает полный цикл реализации маркированных товаров: приемка, хранение, учет, перемещение, продажа. С документами вы работаете в личном кабинете кассового сервиса.

Функция работы с маркировкой в большинстве случаев подключается и оплачивается отдельно. Мы рекомендуем приобретать именно такие кассовые аппараты, так вы без трат перейдете на маркировку — подключите опцию, когда придет время.

Подключение товароучетной системы

Если торговая точка реализует алкогольную продукцию, то без товароучетной программы не обойтись. Так как в противном случае не сможете работать с ЕГАИС.

Товароучетную программу также подключают для складского учета — это отличная альтернатива записям в тетради или Excel.

Цены на такие сервисы начинаются от 700 рублей в месяц, а в результате вы получаете безошибочный учет, готовые торговые отчеты и экономию времени. Вам легко отследить остатки продукции, подготовить акт для инвентаризации, проконтролировать персонал.

Если у вас ассортимент превышает 200 позиций или у вас больше двух торговых точек, рекомендуем присматриваться к кассам со встроенным учетом товаров. Избегайте вариантов подключения к кассе стороннего товароучетного сервиса, так как при обмене данными в этом варианте могут возникать ошибки.

Помощь техподдержки (ТП)

В работе с онлайн-кассой периодически могут возникать вопросы к службе техподдержки. Чтобы избежать сложностей в момент возникновения подобной ситуации, уточните заранее, как работает техподдержка на выбранном вами тарифе и не нужно ли вам дополнительно оплачивать сервисный пакет.

Техподдержка бывает с фиксированной стоимостью за обращение, абонентской платой или бесплатная. Два варианта графика работы:

круглосуточная поддержка;

рабочие часы, с выходными днями.

Отличается техподдержка и по каналам связи. Связь со специалистом может поддерживаться через электронную почту, пользовательский чат, по телефону или через специальную форму на сайте. Некоторые фирмы предлагают услугу онлайн-помощи, когда специалист подключается к кассовому оборудованию с помощью удаленного доступа.

Если у вас большой поток покупателей, несколько магазинов или торговая точка работает допоздна, обращайте внимание на условия работы ТП особенно внимательно и выбирайте кассу и тариф с круглосуточной поддержкой и оперативными каналами для связи.

Совместная работа кассы и программы по бухучету или с сайтом

Для удобства предпринимателей есть кассы с настроенными интеграциями с CMS и бухгалтерскими программами. Это помогает сэкономить время и не допустить ряд серьезных ошибок, так как не надо вводить проданные позиции вручную, считать выручку и повторно приходовать товары.

Для владельцев интернет-магазинов есть ряд преимуществ от интеграции кассы с сайтом:

актуальные остатки в кассе в магазине и на сайте, потому что все работают с единой базой;

К интернет-магазину вы подключаете кассу с вашей торговой точки. Она фоном будет обрабатывать онлайн-платежи.

Если у вас предусмотрена доставка, то рекомендуем покупать кассу с приложением для смартфонов. Смартфон курьеров подключается к основной кассе, вам не придется покупать и регистрировать несколько касс для курьеров. Это очень удобно и экономно.

Система быстрых платежей

Приобретая кассу со встроенной системой быстрых платежей, вы сможете экономить на эквайринге.

А также вы сможете работать по безналичному расчету не только с помощью банковского терминала, где комиссия составляет 1,9-2,5%, но и через кассовое оборудование с комиссией всего 0,4-0,7%. В нашем блоге есть подробная статья про СПБ «МТС Касса с Системой быстрых платежей».

Как видите, современная онлайн-касса может обладать различными функциями, которые помогают предпринимателю вести бизнес.

Как использовать онлайн-кассу

Для оснащения торговой точки онлайн-кассой ее необходимо купить или взять в аренду. Затем выполнить ряд действий:

оформить договор с ОФД и пройти регистрацию на сайте;

выбрать фискальный накопитель, и зарегистрировать его в личном кабинете на сайте федеральной налоговой службы;

подключить и зарегистрировать кассовый аппарат в ФНС.

Сотрудники, которые будут работать с кассовым оборудованием должны ознакомиться с инструкцией и пройти обучение.