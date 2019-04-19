Золушка среди деклараций

Понедельник, 22 апреля, последний день сдачи единой (упрощенной) налоговой декларации за 1 квартал 2019 года.

Коллеги, наверное, многим из нас, приходится сдавать отчетность по нулевым фирмам и даже предпринимателям. Для «нулевок» есть специальная единая (упрощенная) налоговая декларация, призванная облегчить нам жизнь, подменив собой другие. И это наше право, а не обязанность.

Единую налоговую декларацию можно сдавать при выполнении двух условий абсолютной спячки:

Не было движения денег в кассе, по счетам в банке и не было оплаты банковских комиссий. Не было объектов налогообложения по налогу на прибыль, НДС и УСН.

На общей системе единая налоговая декларация заменяет для юрлиц сдачу деклараций по налогу на прибыль и НДС, а для предпринимателей — только НДС. Пустую 3-НДФЛ сдавать все равно придется. Это подтвердил Конституционный суд в Определении Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 265-О.

На упрощенной системе налогообложения и для юрлиц, и для предпринимателей эта декларация подменит только декларацию по УСН, так что заменять ее на единую, мягко-говоря, особого смысла нет.

А вот на общей системе практическая польза может быть. В отличие от налоговой декларации по НДС, единую декларацию можно сдавать и на бумаге.

Например, предприниматель на «вмененке» решил закрыть ИП. Сначала снялся с учета как плательщик ЕНВД, а само ИП, как это бывает в жизни, закрыл позже. В этот промежуток времени формально такой предприниматель считается на ОСНО и должен сдать «нулевку» по НДС. Эту свою последнюю скорбную обязанность можно закрыть единой упрощенной декларацией, не подключая ТКС.

В Мультибухгалтере, в календаре отчетности, мы не установили такого события, как сдача единой упрощенной декларации. Если есть необходимость, то предлагаем ввести индивидуальные — периодические события, благо что возможность их назначать по любому вашему усмотрению мы предусмотрели.

Вот и получается, что единая упрощенная декларация, такая Золушка среди всех деклараций, нечастая и не любимая нами, бухгалтерами. Или нет, может, мы ошибаемся?

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».