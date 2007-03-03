Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, предлагаем нашим читателям календарь бухгалтера на 2018 год со сроками сдачи основных отчетов.

Календарь бухгалтера со сроками сдачи отчетности реализован на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях.