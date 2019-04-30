Контроль наличной выручки предпринимателей

«Кассовая дисциплина» индивидуальных предпринимателей

С приходом онлайн-касс в сферу вмененки и патента ранее невидимые наличные обороты стали подконтрольными. Коль скоро наличная выручка теперь зафиксирована, вопрос: а может ли ИП расходовать наличную выручку по своему усмотрению без всяких ограничений?

Ответ: на основании требований нормативно-правовых актов не может, а фактически — может, так как оштрафовать за эти нарушения вряд ли получится.

Собственно, дорогие коллеги, на этом все! Дальше можете не читать, если только вас не интересует ответ на вопрос «почему так».

Есть такой документ — Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов». Этот документ (пункт 2) устанавливает, на что можно расходовать наличную выручку, а на что нет.

Наличную выручку можно расходовать:

на заработную плату;

на выплаты социального характера, такие как пособия по беременности и родам, материальная помощь;

в подотчет;

на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;

на возврат денег покупателям, вернувшим товар, ранее оплаченный наличными.

Все строго, так же, как и для юридических лиц, за исключением одной особенности. Для ИП предусмотрен еще дополнительный разрешенный вид расхода:

выдача наличных денег на личные, потребительские нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности.

А это означает, дорогие товарищи предприниматели, что «личные потребительские нужды» — это отдушина, оставленная нам регулятором: все, что не вписывается в названные пункты, считай, израсходовано на личные цели.

Кроме того, предприниматели могут не оформлять кассовые документы и не вести кассовые книги, и вот почему.

Вне зависимости от применяемой системы налогообложения все ИП «по определению» ведут налоговый учет. Условие налогового учета в любых его проявлениях, даже таких, как учет физических показателей на «вмененке», освобождает от обязанности оформления кассовых документов и кассовой книги (пп. 4.1 и 4.6 п. 4 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У).

Чтобы принудить к соблюдению чего-либо, если не затрагивать моральных, этических и духовных аспектов бытия, нужно сопроводить это ответственностью.

«Кассовую дисциплину» проверяют не банки, а налоговые инспекции. За нарушение отвечает ст. 15.1 КоАП. Нецелевое расходование выручки в этой статье как образующее состава правонарушений не указано. В таких случаях могли бы оштрафовать за несоблюдение порядка хранения наличных средств (это прописано), по типу: если не туда потратил, значит, должны были остаться в кассе, а значит, мог бы быть превышен лимит. Но для этого нужно «привязаться» к этому самому лимиту кассы, а требование его установления для ИП не обязательно (Абзац 10 п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У).

Кроме того, указанная норма административной ответственности — штука скоропортящаяся, давность привлечения — два месяца.

Вот и получается, что «кассовая дисциплина», хотя и установлена для ИП, но вероятность привлечения к ответственности за ее несоблюдение стремится к нулю.

Удачи вам и побольше выручки в любых ее проявлениях, особенно тем, кто дочитал это текст до самого конца!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».