ЕНВД — призрак из прошлого

Когда забытая вменека приводит к блокировке счета

В налоговой вселенной мы не одиноки, и вот вам страшная пятничная история. Конечно, экзотика, как призрак с цепями в малогабаритной квартире, но если кому поможет, то вот разбор ситуации с прошлым неснятием в качестве плательщика ЕНВД.

Предприниматель в 2009 году был плательщиком вмененки и в том же 2009 году эту деятельность прекратил и забыл про это уже совершенно…

Прошло десять лет, и, как любят писать в кинотитрах, «настоящее время»: ИП блокируют расчетный счет за несдачу налоговой декларации. ИП дозванивается до налоговой и узнает, что в этой инспекции он числится в качестве плательщика ЕНВД, заявление о снятии с учета не подавал, поэтому ему заблокировали счет за несдачу налоговой декларации по ЕНВД за 1 квартал 2019 года. Что хочешь, то теперь и делай…

ИП даже адрес вспомнить может с трудом, а уж что там было с заявлениями, и подавно, но тот, кого нельзя критиковать (привет Борису Мальцеву!), все помнит, все знает!

А теперь, что делать.

Пробуем использовать для своей защиты следующую позицию для обжалования решения о блокировке.

Налоговые органы обязаны своевременно осуществлять налоговый контроль и принимать меры в отношении состоящих на учете налогоплательщиков, в том числе требовать представления налоговой отчетности, приостанавливать операции налогоплательщиков по счетам в банках в случае ее непредставления по установленной форме в отношении тех налогов, которые налогоплательщик обязан уплачивать.

Налоговый орган, если и имел информацию о том, что предприниматель являлся плательщиком ЕНВД, то есть представил заявление о постановке на учет, то на протяжении десяти лет не требовал от предпринимателя представления налоговых деклараций и уплаты налога ЕНВД. Тем самым налоговый орган фактически подтвердил, что предприниматель не состоит на учете в качестве плательщика ЕНВД с 2009 года.

Что касается самого предпринимателя, то, исходя из значительного периода времени, более десяти лет, предприниматель не располагает заявлением, представленным в налоговую инспекцию о прекращении в 2009 году деятельности облагаемой ЕНВД.

Если время не ждет и нужно быстро разблокировать счет (работать-то надо), сдаем то, что требует налоговая, а именно налоговую декларацию по ЕНВД за 1 квартал 2019 года. Вспоминаем, что-там было, какой адрес и чем занимались, заполняем декларацию, но все строки, относящиеся к физическому показателю, делаем нулевыми. Позиция налоговой инспекции, конечно, может быть против нулевых показателей. На это отвечаем правовой позицией Президиума ВС РФ, изложенной в информационном письме от 05.03.2013 N 157 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации». Если владение или пользование имуществом, необходимым для данной деятельности, прекращено, то физические показатели для исчисления ЕНВД отсутствуют. В таком случае сумма ЕНВД к уплате за соответствующий налоговый период составит 0 рублей.

Параллельно обжалуем действия налоговой и указываем, что представление налоговой декларации было вынужденной мерой, направленной на получение возможности ведения хозяйственной деятельности и вызванной исключительно неправомерными действиями налоговой инспекции.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».