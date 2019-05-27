Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

Вчера мне передали, что сегодня со мной свяжется человек. Представится как Николай Николаевич. Пока я писал этот текст, мне уже четыре раза позвонили с незнакомого номера в вотсапе.

Но я решил все опубликовать.

Итак, внимание: о чем должен и не должен писать «Клерк», чтобы не было проблем с налогами у его владельца:

Не размещать карикатуры на действующих государственных служащих, в том числе сотрудников налоговых органов, а также с использованием государственных символов, эмблем и официальных наименований органов государственной власти. Не размещать критику функционирования информационных систем ФНС России, в том числе АИС Налог 3, а также исключить констатацию фактов сбоев в работе данных информационных систем, за исключением ссылок на официальные пресс-релизы ФНС России. Не осуществлять действий, в том числе с помощью сайта, направленных на нанесение ущерба репутации государственных органов власти, Федеральной налоговой службы, дискредитацию законных действий, критику выполняемых функций и принятых решений государственными органами власти, в том числе в области налогового администрирования и контроля.

Я владелец сайта для бухгалтеров Клерк.ру. Мой сайт — самый крупный по количеству посещений в России в своей нише. Ежемесячно его посещают более 3 млн бухгалтеров и предпринимателей.

Клерк.ру — это рупор для бухгалтеров на протяжении многих лет (восемнадцати!!!). Бухгалтеры пишут нам о том, что их волнует.

В последнее время из-за того что ФНС России резко меняется и оцифровывается, работа российского бизнеса и бухгалтеров стала невыносимой. Мы получаем много жалоб, рассказов, примеров.

То, что компании, связанные со мной лично и с «Клерком», попали под пристальное внимание налоговиков, я почувствовал два года назад. Тогда прошла первая волна налоговых проверок моих компаний. Проверка длилась около года Инспекции ФНС России по г. Краснодару № 5. Успешно закончилась.

Через некоторое время началась новая волна проверок. Я узнал от контрагентов, что по моим компаниям налоговые запрашивают встречные проверки. Странно. Ведь только что проверяли. Ну ладно.

Для того, чтобы было удобно читать этот текст, поясняю структуру бизнеса, обслуживающую «Клерк»:

Я директор ООО «Аффини индекс». Эта компания обслуживает крупных клиентов «Клерка». Ее обслуживает ИФНС России № 3 по Краснодару.

Так же я зарегистрирован как ИП. ИП обслуживает ИФНС России № 3 по Краснодару.

Имею офис и сдаю под коворкинг партнеру, которого обслуживает ИФНС России № 5 по Краснодару.

Итак, на прошлой неделе что-то произошло. В один день три налоговые инспекции пришли по разным делам ко мне в офис. Инспекция ФНС России № 2 по городу Краснодару проверила юрадрес. Представители Инспекции ФНС России № 5 по Краснодару провели допрос предпринимателя, которому я сдаю офис в этом же здании, где сижу сам.

А представители Инспекции ФНС России № 3 по Краснодару тоже пришли ко мне в офис и вручили уведомление. Причем, представители двух налоговых инспекций города были одновременно в моем офисе. Совпадение? Не думаю.

Вот это уведомление с малопонятной формулировкой «для пояснений по вопросу осуществления предпринимательской деятельности», врученное мне представителями Инспекции ФНС России № 3 по Краснодару:

На следующий день ровно в 15-00 я на месте. Каменные лица инспекторов в кабинете замначальника ФНС России № 3 по Краснодару. Сходу начали допрос меня как свидетеля.

Я подумал-подумал и отказался от него. Предложил прислать официальную повестку и подписал отказ.

Все присутствующие расслабились, обменялись несколькими словами и тут же нашли общих знакомых.

Так у меня появился контакт, через который на меня вышли через череду посредников в этот же день и сообщили, что на меня есть заказ. Дословно: «прикрыть на год».

Также мне передали, что про меня все известно и в принципе «на этот год я уже наработал». ИМ известно: дочь у меня учится в Германии, что я развелся, и моя бывшая жена работает где-то в администрации. И что меня посадят, а ей обязательно напишут на место работы про это. И чтобы все остановить, предложили удалить несколько коллажей к новостям. Кажется, четыре.

Я удалил, типа ладно, это действительно, наверное, перебор. Да и отстанут наконец. Страшно, чорд.

Но эту машину уже не остановить.

Следующая просьба: удалите девяносто шесть коллажей и картинку в моем личном вконтакте.

В список коллажей, требуемых к удалению, вошли вот такие:

Пообщавшись с редакцией, коллажи удаляем. Настроение отвратительное, но да ладно фиг с ними с картинками.

А потом новый приказ «Удалите статьи»:

А потом, сразу не дождавшись моей реакции, прислали правила. Скриншот вы видели в начале.

Марина Снеговская, главный редактор «Клерка»: «За годы в журналистике я слышала много вариаций „отвали“. Пугали и корпорации, и чиновники, и кто только не пугал. На „Клерке“ мы пережили недовольство большинства банков, компаний по автоматизации бизнеса, аутсорсеров, Роскомнадзора. Пару лет назад, когда мы начали говорить о блокировках счетов из-за копеек, меня даже вызывали в ФНС к заместителю главы службы. Встреча прошла нормально, договорились, что я соберу всю информацию. И... Все, пресс-служба ушла в подполье. Видимо, мои вопросы показались неудобными. Когда мы начали рассказывать о факапе из-за перехода на АИС Налог-3, на „Клерке“ появился некий Дмитрий, который представился чиновником центрального аппарата ФНС. Как только мы не пытались выйти на контакт с ним, ничего не выходило. Недавно в комментарии пришли и рядовые инспекторы, которые говорят, что они не виноваты и сами стали заложниками беспощадной цифровизации от ФНС. Мы привыкли к критике. Это нормально. Все отстаивают свою позицию — мы транслируем обе. Но когда я увидела список требований про „не размещать критику функционирования ФНС“ и „исключить констатацию фактов сбоев“, от злости перехватило дыхание. Не буду сыпать ссылками на Конституцию и закон о СМИ. Все и так понятно. Просто предлагаю еще раз посмотреть на скрин требований налоговой и почтить свободу слова минутой молчания. Ну, а то, что журналисты в России не защищены, тоже не новость. Вспомним недавнюю историю про уход отдела политики „Коммерсанта“ из-за статьи о Матвиенко».

И тут я понимаю, что мне предлагается уничтожить «Клерк» и работать с хм, куратором от ФНС. Ну, нет, конечно, я отказываюсь. На протяжении всей пятницы нетерпеливо требуют удалить, дергают звонками. Несколько звонков в субботу.

А вчера, в воскресенье, мне передали, что сегодня со мной свяжется человек. Представится как Николай Николаевич. Пока я писал этот текст, мне уже четыре раза позвонили с незнакомого номера в вотсапе.

Я конечно не святой и наверное пару тысяч налогов не доплатил и время сейчас непростое. Но разрешите карикатуры!!!

Вот примеры из наиболее удачных иллюстраций к нашему «Ночному бухгалтеру». Как такую совершенную работу иллюстратора можно удалять? Подписаться на наши выпуски рассылки можно вот тут. А мы продолжаем, пока нас не задушат налогами!

Спасибо всем, кто был с нами все эти восемнадцать лет.