Как предпринимателю подстраховаться упрощенкой

Упрощенка «про запас», как страховка

Раньше были такие детские игры, когда в минуту надвигающегося проигрыша можно было крикнуть заветное «чур я в домике», и ты спасен. Налоги не игра, но как было бы хорошо иметь такой «домик» для защиты от неожиданно свалившихся на тебя налогов!

Теперь от лирической зарисовки — к делам.

Ситуация первая. ИП на вмененке или патенте. Других видов деятельности нет, эти режимы полностью устраивают, отчетность минимальна, а налоговая нагрузка вполне терпима. Такое состояние некой налоговой гармонии.

ИП продает не нужное ему имущество, офис, магазин или грузовой автомобиль, в общем, любое другое имущество, использовавшееся в его деятельности. Так как имущество «предпринимательское», никакие отсечки по времени владения для ИП не срабатывают. Продажа под ЕНВД или патент не походят. Все, что вываливается за пределы этих спецрежимов, — считай, ОСНО, а значит, НДС и НДФЛ. Если параллельно у этого ИП была бы упрощенка, так, на всякий случай, по которой бы сдавали «нулевки», то продажа имущества прошла бы по более мягкому сценарию и без НДС.

Ситуация вторая. ИП на вмененке или патенте. Других видов деятельности нет, по крайней мере, пока нет или сам ИП считает, что все, что он делает, укладывается в выбранную им систему. Подворачивается возможность, и ИП начинает, например, торговать с юрлицами или получать на расчетный счет деньги за погрузочные работы, тогда как сам позиционирует только грузоперевозки. Все, что не укладывается в ЕНВД и патент, — это ОСНО, а значит, НДС и НДФЛ. Опять же, если была бы еще добавлена упрощенка, то новые виды деятельности можно было бы ей укрыть.

Ситуация третья. ИП на вмененке, но в результате действий налоговой по выявлению «дробленки» в применении ЕНВД ему пытаются отказать, так как приписывают согласованные действия с другими ИП. Риск для предпринимателей — в желании налоговой инспекции вытолкнуть их в зону ОСНО. Если бы они свою деятельность заранее, так скажем, для профилактики, «прикрыли» бы упрощенкой, то во время разбирательств с налоговой инспекцией не было бы так мучительно больно.

Вывод. Всего заранее не предугадаешь. Общих рецептов налогового бессмертия нет, но планировать нужно. Нужно подумать, какие потенциально возможные виды деятельности могут быть, есть ли владение имуществом и есть ли обозримые планы по его реализации. Оценить возможные налоговые риски, исходя из актуальных тенденций и знания того, что происходит у соседей. Все это, уважаемые предприниматели, необходимо обсуждать с вашим бухгалтером, бухгалтерской фирмой до, а не после. В этом наша с вами взаимная сила!

Думаю, коллеги согласятся, что в таком предвидении, интуиции во многом и состоит интеллектуальный, бухгалтерский вклад в бизнес наших клиентов. Удачи нам всем и нашим уважаемым предпринимателям!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».