Продаю или произвожу? Могу ли я работать один и без кассы?

Производим и продаем без онлайн-касс, но в одиночестве.

Совсем скоро почти у каждого предпринимателя будет биться онлайн-сердце кассового аппарата, передавая ритм расчетов в налоговый мозг!

Если не брать точечные льготы, то групповое освобождение от ККТ до 1 июля 2021 года получили ИП, не имеющие наемных работников, при реализации товаров собственного производства и выполнении работ или оказания услуг.

Но что означает «реализация товаров собственного производства»?

Вот такой вопрос мы получили на почту Мультибухгалтера:

«Работаю один, дополнительно занимаюсь реализацией растительного масла. Это происходит так: покупаю весовое (наливом) масло, фильтрую и отстаиваю его, разливаю по бутылкам и продаю населению. Могу ли я с 01.07.19. проводить реализацию без кассового аппарата?».

Казалось бы, частный случай, но он имеет существенное значение при ответе на вопрос, где та грань, что отделяет покупные товары от товаров собственного производства?

Например, фасовка. Купили что-то, рассортировали, переупаковали, разложили по коробочкам, мешочкам, бутылочкам. Будет то, что вы продаете, уже «товаром собственного производства» или так и останется перепродажей?

Открываем ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения.

Находим раздел «Торговый процесс и торговое обслуживание». В пункте 125 читаем:

«Фасование в торговле (фасовка, предпродажное фасование): Упаковывание товаров в потребительскую упаковку на предприятии торговли с одновременным или предварительным установлением массы или объема товаров, в том числе путем нарезки».

Значит, сама фасовка — это часть торговли, и если мы фасуем, неважно, каким образом, то значит, все равно перепродаем покупной товар, а не товар собственного производства.

Однако в том, вопросе, что задали нам, было сказано «фильтрую и отстаиваю», что уже меняет дело.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) производство описано как совокупность производственных процессов — труд, в ходе которых предмет труда (сырье, основные материалы или полуфабрикаты) при помощи применения средств труда превращаются в готовый продукт. При этом в процессе производства меняются свойства, характеристики, количество сырья, материалов и выпускается готовый продукт отличный от начального сырья и материалов.

В этом же классификаторе указано, что, в отличие от производства, торговля — это продажа без преобразования, включающая стандартные действия, такие как сортировка, смешивание, перемешивание, розлив в бутылки, упаковка, разделение оптовых партий, переупаковка в более мелкие партии для распространения, хранение.

Фильтрация и отстаивание меняют характеристики и количество сырья, для чего требуется «труд», «средства труда» как основа производственной деятельности, и в результате получается готовый продукт, по характеристикам отличный от первоначального — «предмета труда».

Я не специалист в производстве масла, но думаю, что в нашем случае можно голосовать «за» реализацию товаров собственного производства.

Но есть виды деятельности, где грань между торговлей и производством расплывчата. Никаких точных определений производства нет, все они оценочны, и тем ИП, кто решит не применять онлайн-кассу, занимаясь реализацией товаров собственного производства, нужно будет точно позиционировать свою деятельность и идти той же дорогой, которой только что прошли мы.