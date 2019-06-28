Мини-памятка для предпринимателей о налоговых убытках

Это страшное слово «убытки»

Фирма фактически получила убыток. Известная истина: как только в налоговой декларации по «доходно-расходной» упрощенке или по налогу на прибыль покажем эти убытки, то жди письма с требованием «объяснительной».

Государство в лице налоговых органов стоит на страже своей маржи, и как только ты ушел в минус, начинает волноваться. Логика такая: создал коммерческое предприятие, значит должен генерировать прибыль и платить налоги, а иначе в твоих действиях, применяя формулировку налоговой, «усматриваются признаки совершения налогового правонарушения».

Ну ладно, получили убытки и знаем негативное отношение к этому со стороны налоговой, а дальше делать-то что?

Есть три обычных поведенческих сценария, которые мы и рассмотрим.

Первый сценарий: когда любовь налоговой нам дороже денег и совсем не хочется «светиться» со своими убытками. В бухгалтерской отчетности, чтобы её не искажать, показываем все как есть с убытками, а в налоговой отчетности показываем пусть небольшую, но прибыль. Вроде как и волки сыты, и овцы целы. Сценарий подходит, когда сумма убытков не принципиальна и вам не жалко расстаться с определенной сумой денег.

Второй сценарий: вариация первого сценария, но вокруг нуля. Доплачивать ничего не хотим, да и денег на доплату нет. В текущем периоде в бухгалтерской отчетности показываем убыток, а в налоговой отчетности расходы сравниваем с доходами и выходим на ноль. В отличие от первого варианта, возможно требование из налоговой с пояснениями, на которое отвечаем так: «В связи с тем-то и тем-то организация фактически получила убыток, однако в налоговой отчетности убыток не задекларирован, этим и объясняется равенство суммы расходов, указанной сумме доходов».

Если, например, доходов вообще нет, а есть одни расходы, то вариация этого сценария выглядит как представление нулевой налоговой декларации.

Третий сценарий. Декларируем фактические убытки. В этом случае вы можете получить, например, вот такие вопросы, если вы на «упрощенке»:

Все очень похоже, на ту ситуацию, о которой мы уже рассказывали в своей статье «Почему не нужно искусственно переплачивать налоги», когда даже сравнительное снижение налоговых обязательств уже приводит к запросам из налоговой.

Налоговая инспекция вправе требовать у налогоплательщика пояснения, обосновывающие размер полученного убытка. Такая норма четко прописана, в п. 3 ст. 88 НК РФ. Но, подчеркнем, «пояснения», а не документы. Представлять документы — это ваше право, а не обязанность. Включение перечня документов в текст пояснений — это такая налоговая уловка. Зная об этом, спокойно реагируйте на подобные устрашающие тексты и можете вполне ограничиться только пояснениями.

Обязанность представить документы есть, но только если вы подадите уточненку, в которой увеличите сумму убытка, и подадите ее по истечении двух лет со дня представления первичной декларации (п. 8.3 ст. 88 НК РФ).

Что же вы получаете в результате этих всех волнений? У вас будет возможность в будущем не переплатить лишнего, закрыв свою прибыль суммой прошлых убытков. Это называется на бухгалтерско-налоговом языке «перенос убытков».

Например, у вас новый бизнес и вы вкладываетесь в него, естественно, что пока у вас убытки, а прибыль ожидается в будущем. Декларирование налоговых убытков — это единственный способ не платить налоги до того момента, пока вы не выберете всю суму убытка. Зачем же искусственно создавать ситуацию себе во вред, отказываясь от такой возможности?

Напоследок о самой технике переноса убытков на будущее.

При «доходно-расходной» УСН вы вправе переносить убытки в течение следующих десяти лет, целиком или частично без всякого ограничения. Если убытки будут по итогам не одного года, а нескольких, то убытки «встанут в очередь» и вы их сможете использовать в будущем в очередности их получения.

По налогу на прибыль такого, как при упрощенке, ограничения по сроку для переноса убытков нет, но зато за каждый отчетный и налоговый период вы сможете уменьшать свои налоговые обязательства на сумму убытка не более чем на 50%. Есть и еще технические нюансы, но общий фарватер такой.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».