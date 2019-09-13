Моем, моем, чисто-чисто… Налоговая приступила к чистке рынка клининговых услуг

Арендуете? Собственник? Поясните, кто вам убирает помещения, и представьте списки договоров за три года!

Новая сводка с полей, а точнее, от собственников помещений. ФНС запустила пилотный проект по обелению рынка клининговых услуг. Чистим тех, кто чистит!

Письмом вот с таким текстом с нами поделился предприниматель.

Уважаемый *****! Межрайонная ИФНС России № ** по *** области в рамках исполнения пилотного проекта ФНС России по обелению рынка клининговых услуг, в части недопущения минимизации НДС, просит представить перечень организаций (индивидуальных предпринимателей) оказывающих услуги профессиональной уборки (клининговые услуги), предоставление обслуживающего персонала с одновременным указанием ИНН и сведений о заключенных договорах (номер, дата и предмет договора) за периоды 2017-2019 гг., принадлежащего Вам недвижимого имущества, расположенного по адресу: ************ В связи с ограниченными сроками анализа полученной информации и направления в вышестоящий налоговый орган, убедительно просим представить указанную информацию не позднее 10 сентября 2019 года.

Это письмо пришло не от инспекции, в которой зарегистрирован сам предприниматель, а из инспекции по месту нахождения имущества. И конечно, первый вопрос у предпринимателя был — а зачем вообще я им что-то должен давать? Конечно, никаких обязанностей поддержания диалога у предпринимателя нет. Поэтому, если нет желания, то можно или вообще не отвечать, или формально отписаться, благо, что различных вариантов вежливых отказов множество.

Нам же «понравилось» вот что. Похоже, что модным нынче словом «пилотный проект» можно задвинуть любые нормы Налогового кодекса: что вам сдалась 93 НК РФ, это ведь пилотный проект… И прогнозируем, что инициатив раздвигать рамки налогового законодательства, как это уже случилось при вводе различных комиссий по легализации, будет все больше и больше.

Ну и надо признать, что если не правовой, то психологический расчет таких писем по-своему верен. Ведь действительно, если раньше собственник и не задумывался о своих правовых взаимоотношениях с теми, кто убирает помещения, то тревогу в душу предпринимателя такой запрос посеять может в ожидании новых креативных «пилотных проектов».

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»