Когда просить не вредно: смягчаем штрафы

Смягчите наши штрафы!

Ну ошиблись, ну с кем не бывает, например, не сдали в нужный срок декларацию. Потом спохватились, декларацию отправили, но каждая не сданная вовремя декларация, даже нулевка — это минимум одна тысяча рублей штрафа. Что же теперь, сразу по полной штрафовать?

Почему бы не попробовать уменьшить штраф, используя механизм «смягчающих обстоятельств». Даже в такой ситуации, когда, казалось бы, и зацепиться то не за что, все равно есть место смягчению ответственности и уменьшению конечной суммы штрафа минимум в два раза.

Налоговый кодекс (статья 112) содержит открытый перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения.

После тяжелых личных и семейных обстоятельств, угроз и тяжелого материального положения, идут «иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность». Они-то нам и нужны, эти «иные» обстоятельства.

Вот, что может подойти в качестве смягчающих обстоятельств для случаев несдачи вовремя декларации, когда никаких более серьезных аргументов нет.

Незначительная просрочка сдачи декларации. Например, можно сослаться на то, что декларация была сформирована (что бы это ни значило), а по техническим ошибкам не отправлена в тот же день.

Налоги уплачены в срок.

У вас не было умысла уклониться от уплаты налога (ведь, конечно же, не было!).

Такое с вами произошло впервые (вообще железный аргумент!).

Нарушения за несвоевременную сдачу деклараций оформляются актом. Поэтому свой посыл на смягчение ответственности формально оформляем возражениями на это акт.

Пишем, что не отрицаем факт нарушения срока сдачи декларации, но просим при принятии решения на основании п.п.3 п.1 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ снизить размер штрафа в связи с наличием смягчающих обстоятельств.

Излагаем суть происшедшего: самостоятельное исправление, отсутствие умысла и т.д., согласно «иным» обстоятельствам.

Просьбу укрепляем правовой позицией. Указываем, что Кодекс содержит открытый перечень обстоятельств, исключающих вину в совершении налогового правонарушения, а также смягчающих ответственность за его совершение (статьи 111-112 Кодекса).

Добавляем, что санкции штрафного характера должны отвечать требованиям справедливости и соразмерности (Разъяснения КС РФ, содержащиеся в постановлении от 15.07.1999 №11-П).

Просим учесть указанные факты и дополнения при рассмотрении акта проверки, учесть смягчающие обстоятельства и снизить размер штрафа.

Это не стопроцентная гарантия, но, как показывает практика, механизм действующий. Также он может пригодиться, когда к вам обратился клиент с просьбой реанимировать его фирму с целой горкой несданных «нулевок». И в этом случае можно попробовать написать на смягчение ответственности.

Смягчение ответственности — рабочий вариант и для некоммерческих организаций, с которыми бывают такие ошибки по причине того, что они ведут учет собственными силами или бухгалтер появляется от случая к случаю. В таких ситуациях надо напирать на некоммерческий характер деятельности и исключительно целевое финансирование.

И, уважаемые коллеги, гораздо легче жить и работать с сервисом Мультибухгалтер. Это нормальная защита от ошибок, и вы уж точно не забудете сдать какой-либо отчет, потому что график отчетности формируется автоматически по всем клиентам на 120 дней вперед. Легко можно сверить сдачу отчетности и даже автоматизировать такую сверку.

В общем, всем нам безошибочного соблюдения сроков и, если уж такое случится, то внимания к иным обстоятельствам!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»