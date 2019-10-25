Вот же напасть, за ООО или ИП заплатило физлицо! Что теперь делать с онлайн-кассой?

Даже если вы избирательно стерильны в расчетах, работаете только с ИП и ООО по безналу, и то можете попасть на необходимость применения онлайн-касс.

Когда-то давным-давно группа «Кино» пела: «Я объявляю свой дом безъядерной зоной», а вот объявить свое ООО или ИП зоной без онлайн-кассы практически невозможно!

Ситуация. Оказываете услуги ИП или ООО. Клиент должен вам денег, но денег сейчас нет, и за него с вами по безналу расплатился «физик». Либо еще проще, ИП как физлицо со своей карты погасил вам на расчетный счет свою задолженность.

Деньги получили, и это замечательно, но онлайн-кассы нет. Деньги возвращать, мягко говоря, не хочется… Что делать-то? Нужен ли кассовый аппарат в таких случаях?

Однозначно четкого ответа на этот вопрос я так и не нашел. Конечно, исходя из тренда пробивать все и вся, можно сказать: покупай кассу, пробивай, корректируй и отписывайся в налоговую, чтобы избежать ответственности (примечание к ст. 14.5 КоАП).

То есть применять ККТ — это самый безопасный вариант. Но все же, для таких же, как и я, с неспокойной бухгалтерской душой, приведу доводы «против» онлайн-касс.

Доводы «против» онлайн-кассы

В законе о ККТ есть перечень основных, понятий, которые он использует. Прежде всего, это «расчеты» и тот кусочек, который относится к нашей ситуации: «прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги». Все остальное, вроде как, не про нас.

Также есть понятие «пользователи» — это «организация или индивидуальный предприниматель, применяющие контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов», и далее по тексту разбросано упоминание «покупателей» и «клиентов».

Применение ККТ подразумевает наличие двух участников в этом волшебном процессе: пользователь ККТ и покупатель (клиент).

Покупателем является сторона, получающая вещь (товар) в собственность по договору купли-продажи (п. 1 ст. 454 ГК РФ), а клиентом — заказчик услуг, как, например, при грузоперевозках (п. 1 ст. 801 ГК РФ) или финансовых услугах (п. 1 ст. 824 ГК РФ).

В налоговом законодательстве клиент упоминается как приобретатель товаров, работ, услуг, что следует из контекста, например, п. 68 ст. 217 НК РФ.

Физлицо, сделавшее платеж за ООО или ИП, не может обладать набором прав покупателя или клиента, а само такое перечисление не может быть названо расчетом.

Гражданское законодательство (ст. 313 ГК РФ) допускает исполнение обязательств третьим лицом, но от этого «третье лицо» не станет покупателем или клиентом, его платеж не будет «расчетом», а сам закон о ККТ не прописывает обязанности применять онлайн-кассы при осуществлении подобных платежей.

Вот что еще интересно, к ответственности привлекают по ст. 14.5 КоАП, а там также используется термин «покупатель (клиент)».

Есть разъяснение об ошибочных платежах, поступивших от физлиц (Письмо ФНС России от 12.12.2018 N ЕД-4-20/24113@). Это не наш случай, но логика нам вполне подходящая: «поступление на расчетный счет организации ошибочно перечисленных денежных средств от физического лица без реализации ему товаров (работ, услуг) не является расчетом в понимании Федерального закона N 54-ФЗ и, соответственно, не образует состав административного правонарушения в сфере применения контрольно-кассовой техники».

Главное — «без реализации ему товара», не правда ли?

В общем, дальнейшую логику можно развивать в эту сторону, наращивая аргументы «против» обязанности применения онлайн-касс при получении оплат от «физиков» за ООО или ИП.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»