Была отчетность ваша, стала наша: налоговая полностью забирает себе бухотчетность

С 2020 года бухотчетность переезжает на ПМЖ в налоговую. Что было «раньше» и что будет «теперь»?

Ну и что тут такого, всегда экземпляр бухгалтерской отчетности сдавали в налоговую, что такого изменится с нового года? Это, конечно, так, но представьте себе, например, что вы работали с кем-либо уже очень-очень долго. А потом появляется кто-то другой и говорит вам: окей, теперь я за него, но ты не волнуйся, всё почти на прежних условиях, ты же меня знаешь и я тебя знаю… Вроде ничего особенного, но отныне всегда будет «раньше» и будет уже «теперь».

Раньше

Раньше «владельцами» бухотчетности был Росстат, и оттуда растекались реки информации, питающие единое экономическое пространство нашей страны. Это было закреплено в самых истоках — Федеральном законе о бухгалтерском учете (п. 1 ст. 18). В налоговую мы же сдавали отчетность, так сказать, комплементарно, по норме Налогового кодекса (пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ).

Теперь

Теперь реализован всеми обожаемый принцип одного окна, только прорублено окно напрямую в налоговые инспекции. С 2020 года заново переписаны нормы ФЗ о бухгалтерском учете (ст.18). Бухотчетность всех организаций будет включена в единую систему — Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, сокращенно ГИР БО. Функции по его ведению возложены на Федеральную налоговую службу. Вся бухгалтерская информация будет в одних «налоговых» руках и весь доступ к ней только через налоговые органы. В статистику больше бухгалтерскую отчетность не сдаем!

Раньше

Росстат был всеядным, как хочешь, так и сдавай туда бухгалтерскую отчетность, хочешь ногами-руками, хочешь по почте, хочешь по электронке (Приказ Росстата от 31.03.2014 N 220). С экземпляром для налоговой было то же самое.

Теперь

Бухотчетность сдается исключительно в электронном виде! Передышка только на 2020 год и только для субъектов малого предпринимательства: в следующем году они еще смогут в последний раз отправить её на бумаге. Так что, если раньше ОООшка на упрощенке теоретически могла существовать без ТКС, то с 2021 уже нет — каждому субъекту по ЭЦП!

Раньше

Обязательное аудиторское заключение сдавалось только в Росстат. В налоговую сдавать аудиторское заключение не требовалось. Если не брать особые случаи, то аудит обязателен, когда сумма активов в году, предшествующему отчетному, — более 60 миллионов (это строка 1600 баланса) или выручка более 400 миллионов рублей.

За непроведение обязательного аудита штрафа нет, но теоретически можно оштрафовать за непредставление сведений по ст. 19.7 КоАП (ну если вы аудит провели, но заключение не предоставили), — это для организаций от трех до пяти тысяч рублей и для должностных лиц от 300 до 500 рублей. За отсутствие же аудиторских заключений за прошлые периоды по статье 15.11 КоАП могут оштрафовать на сумму от пяти до десяти тысяч рублей.

Если прикинуть стоимость аудита, без размышлений о том, полезно это или нет для фирмы, то даже такие штрафы гораздо дешевле тех затрат, которые уйдут на аудиторскую проверку. Поэтому многие особо обязательным аудитом и не «заморачивались», а на запросы статистики можно было и отписаться.

Теперь

Теперь аудиторское заключение подлежит представлению в налоговую инспекцию. К тому же, прямо в бланк формы бухгалтерского баланса добавили специальные окошечки для галочки о том, подлежит ли отчетность аудиту (Приказ Минфина России от 19.04.2019 N 61н).

Сроки остались прежними. Аудиторское заключение представляется вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Отлынивать от обязательного аудита будет сложней, ведь теперь получение такого документа — это вотчина налоговой, со всеми привычными механизмами воздействия на налогоплательщиков.

Вполне вероятно, что статьи КоАП с ответственностью за непредставление заключения и отсутствие аудита «расчехлят».

Раньше

Получить бухгалтерскую отчетность можно бесплатно через Росстат. Работало это как-то не очень прозрачно, и на официальном сайте так просто этот шлюз не найдешь. Если кто-то другого мнения, то поправьте.

Теперь

Налоговой службой анонсировано, что с мая 2020 года будет доступны данные о бухгалтерской отчетности за 2019 год на бесплатной основе по точечному запросу, как это обычно реализовано на сайте ФНС, через ИНН или ОГРН.

На платной основе можно будет получить доступ без ограничений ко всему массиву информации по бухгалтерской отчетности. Такое абонентское обслуживание, как его называет ФНС, будет доступно с мая 2020 года и обойдется в 200 тысяч рублей в год.

Раньше

При выявлении ошибок сдавали в налоговую и в статистику уточненную бухгалтерскую отчетность. Сделать это было можно только для еще неутвержденной отчетности (п. 8 ПБУ 22/2010). В ФЗ о бухгалтерском учете порядок исправлений прописан не был. Но на практике бывало всякое, сдавали и исправленную отчетность, если отчетность была уже утверждена. С одной стороны вроде и нельзя, но исправить ошибки нужно. Такая полу легитимная практика.

Теперь

В ФЗ о бухгалтерском учете, в переписанную статью 18, зашили обязанность представлять исправленную бухгалтерскую отчетность не позднее чем через десять рабочих дней со дня, следующего за днем внесения в нее исправлений. Ответственности за нарушение срока пока нет.

И напоследок, как и раньше, после сдачи бухгалтерской отчетности будем ждать писем с пояснениями по контрольным соотношениям с налоговой отчетностью, но теперь уже в новом качестве полноценного администратора бухгалтерской информации.

﻿Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»