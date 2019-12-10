2020 год, встроенная «промывалка мозгов»: зарплата меньше среднеотраслевой = ошибка требующая оправдания

Средняя температура по больнице: в 6-НДФЛ и РСВ зашили отраслевые сравнения по зарплате!

Тихонько, без шума и пыли взяли и «зашили» в формы 6-НДФЛ и РСВ контрольные соотношения по сравнению заработных плат со средними показателями по субъектам РФ в той отрасли, в которой вы работаете.

Произошло это еще в октябре, а по факту начнет работать с 2020 года (ФНС Письмо России от 17.10.2019 N БС-4-11/21381@; Письмо ФНС России от 17.10.2019 N БС-4-11/21382@).

Это означает, что при автоматизированной проверке отчетности, например, 6-НДФЛ, показатель средней заработной паты в размере меньшем, чем средняя заработная плата в субъекте РФ по соответствующей отрасли экономики за предыдущий налоговый период трактуется как ошибка с признаком возможного занижения налоговой базы.

Алгоритм действий налоговых инспекций такой:

В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ направить сообщение НА о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений НА установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, рассмотреть вопрос о проведении иных мероприятий налогового контроля с целью выявления возможного занижения налоговой базы.

Аналогичный порядок действий введен и для формы РСВ.

Большие заработные платы – это, конечно, хорошо, но, дорогие товарищи, в пункте 3 ст. 88 НК РФ речь идет о выявленных ошибках и противоречиях. Почему отклонение показателей от ближних твоих трактуется как ошибка или противоречие, на которые ты обязан ответить?

Эта гребенка с 2020 года будет поставлена на поток, и супер-мозг ФНС начнет всех процеживать сквозь среднюю мерку и отсеивать невыполняющих средний норматив. Отклонение от нормы равно обязанности оправдываться, отклонение от нормы теперь ошибка!

И с кем нас будет сравнивать этот супер-мозг? С данными статистики? Чтоб было «все как у людей…Правильно и ясно. Здорово и вечно…», как пел Егор Летов.

Ну и об этих отчетах. Срок сдачи 6-НДФЛ за 2019 год теперь сдвинули на месяц раньше - сдать его нужно не позднее 2 марта 2020 года. А 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и РСВ сдать «на бумаге» теперь возможно только при численности не более 10 человек. От 11 - только электронка! А с 1 квартала 2020 года ждём уже новую форму РСВ.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»