Вы спрашиваете, зачем бухгалтеру разбираться в дорогих автомобилях?

Разговор с налоговым инспектором о дорогих автомобилях

Разговоры об автомобилях – это, по гендерному стереотипу, «мальчюковская» тема. Лично мои стремления к таким обсуждениям прекрасная половина семьи не поддерживает, так что, друзья, давайте поговорим об автомобилях с вами, тем более что к этому разговору вполне может присоединиться и налоговый инспектор.

Легковые автомобили для нас, бухгалтеров - объекты бухгалтерского учета, о которых мы формируем документированную, систематизированную информацию.

Если такие порождения маркетинговой и инженерной мысли стоят свыше 3 миллионов рублей, то мы, вооружаясь Перечнем Минпромторга России на очередной налоговый период, погружаемся в мир роскоши в целях расчета транспортного налога с повышающим коэффициентом.

Если находим полное совпадение обозначения марки из ПТС и позиции в Перечне, то дальше уже дело техники: рассчитываем транспортный налог и заполняем налоговую декларацию. Не находим - то на нет, и налога нет.

А вот если не «орел» и не «решка», а промежуточный вариант: в ПТС или Перечне нет стопроцентной идентичности по символам и цифрам, то что делать в этом случае?

Бухгалтер, рассчитывающий транспортный налог, увидел в ПТС название модели «MERSEDES -BENZ GLC 250 4MATIC», тогда как в Перечне на 2019 год такая модель поименована, как «MERSEDES -BENZ GLC 250 4MATIC OC», и задала вопрос о применении повышающего коэффициента.

Коллеги, с нашей бухгалтерской точки зрения такой вопрос - про эти дополнительные буквы «ОС», абсолютно правильный.

Бухгалтерская работа требует точности и внимания к буквам, цифрам и символам - это наше средство борьбы с хаосом во всех его проявлениях.

Для нас мелочей не существует!

Однако для расчета транспортного налога прямых и точных совпадений недостаточно, так как Перечень трактуется расширительно.

В свое время ФНС было выпустила здравое письмо о том, что Перечень является исчерпывающим и расширению не подлежит (Письмо ФНС от 01.06.2017 N БС-4-21/10448@ ФНС России).

Но потом, почти сразу изменила свою позицию.

Если в перечне содержится описание модели для соответствующей марки легкового автомобиля в меньшем или большем объеме по сравнению со сведениями из ГИБДД, то все равно нужно применять повышающий коэффициент (Письмо Минфина России от 12.07.2017 N 03-05-04-04/44504; Письмо ФНС России от 02.04.2018 N БС-4-21/6138).

Получается, что эти Перечни Минпромторга в принципе не поспевают за автомобильным маркетингом и ежегодно, с завидной регулярностью обрастают кучей разъяснений по обозначениям модификаций.

Есть в том числе и письмо об этой самой добавке «ОС» для «MERSEDES –BENZ» и необходимости применения повышающего коэффициента (Письмо ФНС России от 27.02.2019 N БС-4-21/3503@).

Поэтому нам, бухгалтерам, нужно погружаться в необъятную фауну автопрома, а проторенная и безопасная дорога такова: нашли в Перечне модель, совпадает она с моделью указанной в ПТС - значит, применяем повышенный коэффициент без учета ссылок на разные смысловые прибавки, значки и символы.

С 2021 года транспортный налог будут считать налоговые инспекции, а декларации отменят, но похоже, что необходимость для нас сверяться и перепроверять по Перечню никуда не денется.

Всем вам удачи и «зеленых» отмеченных событий по сдаче отчетности в Мультибухгалтере

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»