Хотите выплатить дивиденды без нотариуса – проверяйте свои уставы!

С 25.12.2019 года все протоколы собраний участников ООО и даже решения единственного участника должны быть заверены нотариально, если иное прямо не предусмотрено уставом.

В конце декабря 2019 года вышел Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) с позицией о том, что все протоколы участников ООО или решения единоличного участника по умолчанию должны заверяться нотариально, если только иной способ прямо не указан в Уставе или касательно него не принято отдельное решение. Причем решение о выборе другого способа также должно быть заверено нотариально.

Сама норма заверения участниками ООО протокола или удостоверения решения единственного участника (пп. 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ) как была, так и осталась неизменной. Там и раньше была ссылка на нотариуса, но на практике благополучно обходились просто подписями. Теперь же трактовка жесткая – только нотариальное заверение, если уставом (отдельным решением) не установлен альтернативный способ.

И это касается всего спектра протоколов и решений ООО без каких-либо исключений. Протоколы и решения, принятые по 25.12.2019 года включительно и не удостоверенные нотариусом (если альтернативный способ не был выбран), остаются действительными. Начиная с 26.12.2019 года нужно придерживаться новой жесткой трактовки (Определение ВС РФ от 30.12.2019 N 306-ЭС19-25147).

Например, дивиденды за 2019 год. Если вашим клиентом будет принято решение о выплате дивидендов за 2019 год, то нужно свериться с уставом, и если в уставе нет альтернативного порядка, то до выплаты дивидендов - прямой путь к нотариусу.

С одной стороны, защита корпоративных интересов - это хорошо, а с другой, если вдумываться в техническое воплощение, то что, всем участникам к нотариусу приходить или приглашать его на свои собрания? И вообще, если и дальше по этому пути двигаться, то так и до нотариального заверения учетной политики дойти можно…

Чтобы избежать неожиданностей, лучше заранее обговорить эти тонкости с клиентами. Скорее всего в большей массе «старых» уставов такие условия, позволяющие заверять протоколы и решения без нотариуса, не прописаны.

Если решите сделать информационную рассылку по своим клиентам, то сделать это можно через автоматическую почтовую рассылку Мультибухгалтера, причем клиенты будут видеть именно вашу почту, а не домен Мультибухгалтера.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».