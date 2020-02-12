Как сдавать СЗВ -ТД аутсорсерам

Уполномоченным представителям нужно предоставить в ПФР «на бумаге» специальный документ — «Уведомление о предоставлении полномочий представителю» по каждому своему клиенту.

Никогда такого не было, и вот опять. Ввели СЗВ-ТД, а к ней аврально еще и обязанность всем работодателям сдать бумажное «Заявление на подключение страхователя к электронному документообороту ПФР».

Объяснение такое. Инфосиситема теперь у ПФР новая — федеральная, вступать в нее нужно обновленным — с новым заявлением на подключение, а уж потом будет светлое электронное будущее!

Воистину электронный документооборот выстелен бумажными заявлениями!

Для аутсоресов-уполномоченных представителей к Заявлению нужен еще один дополнительный документ — «Уведомление о предоставлении полномочий представителю».

Т.е. помимо Заявления по каждому своему клиенту нужно до сдачи СЗВ-ТД представить еще и это Уведомление.

Чтобы не лопатить вручную, мы добавили в Мультибухгалтер не только Заявление, но и форму этого Уведомления — оба заполняются автоматически.

В Мультибухгалтере в кабинете администратора, в разделе Печатные формы для ИП и ЮЛ есть все шаблоны документов. Вам будет нужно в них внести только данные о Вашей организации — уполномоченному представителю.

Далее Вы выбираете в списке организаций нужную Вам организацию (ИП или ЮЛ) и в карточке организации, в окне формирования печатных форм выбираете «Уведомление…» или «Заявление…». Все просто, данные подтянутся автоматически.

Если появятся вопросы или нужна будет помощь с настройкой печатных форм, обращайтесь заполняйте заявку, мы Вам поможем:

Удачи и хорошей работы с Мультибухгалтером.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».