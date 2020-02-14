Детства чистые глазенки или школьникам о пенсиях!

Весёлые картинки Пенсионного Фонда для подрастающего поколения

Дорогой читатель! В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не оставят, а старость не наступит вовсе. Но это не так. Каждый из нас в свое время достигнет пенсионного возраста. Условия жизни на пенсии — лучшая оценка результата той трудовой и социальной жизни, в которую ты вступаешь….

Эти слова, в которых столько лиричной грусти об ускользающей молодости, взяты с сайта Пенсионного Фонда РФ. Кем бы ни были эти пылкие юноши и девушки, лучшая оценка всей их трудовой и социальной жизни – это пенсия!

Зайдите на сайт ПФР в раздел «Школьникам о пенсии» - это очень познавательно!

Как из гусеницы рождается прекрасная бабочка, так из каждого школьника не сразу, но через годы должен родиться прекрасный счастливый пенсионер!

А кто может ему в этом помешать? Это злой дядька- работодатель, насосом надувающий пузырь лжи!

Вот он враг – руководство, мухлюющее с налогами, у которого еще есть нехорошие знакомые.

Да вообще он, работодатель – это «дядя», на которого работают!

Именно так, по гендерному признаку - «дядя», а работает на него, судя по картинке, бедняжка «тетя». Вот вам и Харви Вайнштейн из пенсионного фонда!

Ну а что ждет на пенсии этого дядю и школьника, воплотившего свое трудовое призвание, если все же школьник не решит сам превращаться в такого «дядю»?

Если дядя индивидуальный предприниматель будет зарабатывать 170 тысяч в месяц, из которых будет выплачивать в течение 40 лет трудовой деятельности официальную заработную плату бывшему школьнику, своему работнику в размере 70 тысяч рублей, то:

Школьник – работник получит пенсию:

«Дядя» - индивидуальный предприниматель получит пенсию:

Дядя, а может быть и тетя будут нести груз работодателя, сдавать в ПФР отчеты «на три буквы» с многочисленными приставками, на них будут клацкать зубами несчетные штрафы, и много-много чего еще им придется испытать!

Вот такие детства чистые глазенки, нарисованные ПФР!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».