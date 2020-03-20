Неуверенность в завтрашнем дне докатилась и до формулировок в Актах налоговых проверок

Ваш штраф ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО может составить....

Вчера получили акт камеральной проверки по уточненной декларации по НДС. Налоговая пишет, что подали уточнёнку, а на момент подачи уточненки не доплатили сумму недоимки и так далее, и тому подобное...

В общем, была бы рядовая ситуация, учитывая, что недоимки нет, и все заплатили во время, если бы не формулировка в описательной части:

Ну скажите, как можно выставлять акт «чисто гипотетически» со штрафом предположительно....

И это притом, что, цитирую: «Акт не должен содержать предположений проверяющих, не основанных на доказательствах» — Приказ ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@, которым утверждена форма акта и порядок его заполнения.

Вот такая ситуация практическая, заставляющая действовать решительно и отвечать теоретически, что предположения не верны!

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»