Отсрочка отсрочкой, а могут ли бухгалтерские фирмы вернуться в офисы?

Бухгалтерскому аутсорсингу уготовлена дистанционка, а есть ли шанс законно вернуться в офис?

Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239, а также региональными нормативными актами установлены виды деятельности, на которые не распространяются приостановления и ограничения деятельности. При этом в каждом регионе своя степень жесткости ограничений.

У бухгалтерских фирм есть клиенты, которые относятся к «не приостановленным» видам деятельности, а, значит, бухгалтерское обслуживание не должно замирать. Но формально бухгалтерские фирмы в отличие, например, от финансового сектора не поименованы среди тех организаций, которые могут работать в привычном офлайне.

Поэтому я вижу два сценария возвращения в офис уже сейчас, не дожидаясь светлого майского будущего:

1. Работа в офисе невозможна

Это те регионы, в которых введены жесткие ограничения по видам деятельности. А в качестве вспомогательных предприятий, которые могут работать, названы обеспечивающие товарную логистику, охрану, санитарное обеспечение и т.д. — то есть список закрытый. Пример: Краснодар.

2. Работа в офисе возможна

Это те регионы, в которых опять же введены ограничения по видам деятельности, но к ним добавлены и те, кто обеспечивает их функционирование, но без жесткого перечисления — то есть список открытый. Так как бухгалтерские фирмы к обеспечению функционирования относятся более чем, то в принципе возможен возврат в офис. Примеры регионов приводить не буду, чтобы не сглазить.

Конечно, большинство из нас не готовилось к резкому переходу на дистанционку и не создавало соответствующей инфраструктуры. Поэтому и технических, и организационных сложностей хватает.

Чтобы поддержать целостность бухгалтерской фирмы используйте «Мультибухгалтер»: там и связь с клиентами через ЛК, и внутренняя среда с обменом задачами, графиками и календарями по клиентам, настройка структуры фирмы, договора, прайсы, рассылки, счета и многое другое, что позволяет объединить работу фирмы на удаленке.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»