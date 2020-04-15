Издали приказ о приеме, увольнении – на следующий рабочий день отчитайтесь в ПФР

«Трудолокация» — отслеживание кадровых движений по местам работы. Настройка в ручном режиме, и что делать со всей этой головоломкой?

Ну что же, друзья, ждали 21-го года, когда будем отчитываться в ПФР практически в режиме реального времени, а будущее наступило в апреле 20-го. Только вот пока с искажениями и головоломками.

Что было и никуда не делось

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 N 436-ФЗ работодатели в 2020 году обязаны не позднее 15-го числа следующего месяца представлять в ПФР сведения о приеме на работу, увольнении с работы, переводе на другую постоянную работу, поступлении от работников заявлений о выборе электронной или бумажной трудовой книжки и еще о ряде кадровых событий.

С 2021 года такие сведения должны были раздвоиться на два потока: всё кроме приема и увольнения — к 15 числу; а прием и увольнение — на следующий рабочий день после такого события.

Что произошло сейчас

Правительство установило временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы — Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460 — а заодно в пункте 6 указало:

«Работодатель по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации, представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации информацию в случаях приема на работу и увольнения гражданина не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения ), а также иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений».

Вступило в силу это Постановление с 9 апреля 2020 года, и два этих потока обязанностей наложились друг на друга.

Что имеем в итоге

Неясности и противоречия. Должны ли мы отчитываться обо всех приемах и увольнениях в режиме реального времени уже с апреля 2020 года? А плюсом к этому сдавать такой же отчет по форме СЗВ-ТД с дублирующей информацией, как того требует 436-ФЗ?

Отчитываться обо всех апрельских событиях мы должны начиная с 6 мая или уже сейчас, если работаем? Отчет должен быть с 1 апреля или с 9 апреля — тоже непонятно. И вообще это законно, коль скоро сам ФЗ «об электронных трудовых книжках» не меняли?

Ожидания

Сейчас на утверждении законопроект № 941251-7, который должен дать право Правительству устанавливать порядок и сроки представления сведений о трудовой деятельности работников на период до 31.12.2020 года.

Как только закон будет принят, ждем Постановление Правительства, устанавливающее, каким образом и в какие сроки будем отчитываться в ПФР.

Но уже сейчас нужно быть готовым перейти в режим отчетов в «реальном времени».

На что обратить внимание бухгалтерским фирмам

Для подключения к электронному документообороту нужны следующие документы:

Заявление на подключение страхователя к электронному документообороту ПФР — для всех; Уведомление о предоставлении полномочий представителю — для бухгалтерских фирм — уполномоченных представителей.

Шаблоны обеих форм есть в Мультибухгалтере и заполняются они автоматически.

Если появятся вопросы или нужна будет помощь с настройкой печатных форм, обращайтесь. Заполняйте заявку, и мы Вам поможем:

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»