Что такое хорошо и что такое плохо, или какие слова бухгалтеру никогда не стоит произносить

Никогда не знаешь, как твои слова отзовутся. За пост «Быть или не быть ИП, скрыть доход или сдать безвозмездно?» мой любимый «Клерк» получил иск от прокуратуры Иркутской области как за текст, оказывающий негативное влияние на правосознание граждан и формирующий искаженное противоправное поведение.

Сам текст — совершенно мирный, аналитический, без каких-либо подвохов и скрытых смыслов. Но вот, что я думаю. В заголовке есть плохие слова «скрыть доход», которые, по всей видимости, и нельзя было упоминать.

Но если следовать такой логике, то нужно, например, запретить фильм «Как украсть миллион» с Одри Хепберн за «плохие слова в заголовке», а также «Яды, или Всемирная история отравлений» Карена Шахназарова за «воспитание противоправного поведения».

Так что, коллеги, думаю, что нужно создать бухгалтерский словарь запрещенных к произношению слов, а заодно и тем к обсуждению.

А анализировать судебную практику вообще нельзя — там уж точно разбор «плохих ситуаций», способных негативно повлиять на правосознание граждан.

Для тех, кого интересуют детали — ниже доп. разбор самого текста и четырех ситуаций-вариантов сдачи коммерческой недвижимости физическим лицом в аренду.

Первый вариант. Владелец недвижимости как физлицо сдает в аренду коммерческую недвижимость.

Это совершенно законный вариант, применяемый многими, и, возможно, один из самых распространенных.

Иначе каждое физлицо, которое сдает коммерческую недвижимость от себя лично, без регистрации ИП действовало бы незаконно!

Другое дело, что понятие самой предпринимательской деятельности в ГК РФ настолько общее, что отделить сдачу в аренду имущества от предпринимательской деятельности не так-то просто, и требуется совокупная оценка всех обстоятельств в каждом конкретном случае.

В этом и заключаются возможные налоговые риски. Об этом прямо сказано в тексте.

Что касается ретроспективного освобождения от НДС по 145 статье НК РФ, то это общая практика, подтвержденная судебными решениями и секретов тут никаких нет.

Второй вариант. Владелец недвижимости зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Законный вариант, как и первый, только безрисковый относительно возможной переклассификации деятельности.

Третий вариант. Фактически сдаете в аренду недвижимость, но «официально» арендной платы не получаете.

Четко и прямо указано в тексте: «Незаконный способ ведения деятельности». Кроме того, указаны и правовые проблемы с арендаторами и с налоговыми органами.

То, что в этом случае человек не будет платить налогов и сдавать отчетность, — это и составляет незаконность указанного варианта. Но это не значит, что упоминать этого нельзя и что само упоминание об этом «формирует искаженное правосознание».

Получается, что наоборот, это предостережение, никогда так не делать!

Четвертый вариант. Безвозмездно сдаете в аренду недвижимость по договору ссуды, как физлицо.

Совершенно законный вариант! А если им прикрыта неофициальная аренда, то это незаконно, о чем, опять же, сказано!

А то, что такие договора вызывают повышенное внимание со стороны налоговых органов, то это действительно так. Но и что с того, это не делает их незаконными.

Да, может возникнуть обязанность уплачивать налог с материальной выгоды, но это ведь законная!!!! налогооблагаемая база с правилами расчета, прописанными в Налоговом Кодексе РФ.

Вот, собственно, и все. И никакой информации противоправного характера в тексте нет. А то, что там упомянуто и «плохое», так что же теперь такие слова «запикивать» звездочками или сложными ассоциациями?

С уважением к здравому смыслу, Андрей Жильцов