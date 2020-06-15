Прощай ЕНВД, да здравствует ПСН!

С первой волной короновирусных мер поддержки бизнеса было, что затеплилась надежда: может, все же не стоит ломать то, на чем так долго работает огромное количество предпринимателей, и не будет отмены ЕНВД? Но нет, Минфин дает дорогу «любимому ребенку» – ПСН, что практически означает, что надежд на продление ЕНВД нет….

Да здравствует обновленный, рестайлинговый ПСН образца 2021 года!

На сайте Минфина размещена информация, что Правительство одобрило законопроект о расширении для ИП возможности применения патентной системы налогообложения.

Вот опции ПСН-2021, которые будут доступны предпринимателям:

унификация формулировок видов предпринимательской деятельности и кодов ОКВЭД – значит, не будет путаницы, по какому виду деятельности можно применять ПСН, а когда этот режим не подходит;

добавление новых видов деятельности, например: предоставление мест на автостоянках, распространение наружной рекламы, размещение рекламы на транспорте;

право уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по аналогии с ЕНВД, что, безусловно, «круто», так как именно по этому параметру патентная система вчистую проигрывала ЕНВД;

ИП, у которых есть наемные работники, смогут уменьшать стоимость патента не более, чем на 50%. Для ИП без наемных работников такого ограничения нет, то есть сумму уплачиваемого налога можно сократить до нуля, если это позволяет сумма уплаченных взносов;

для розницы и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади торговых залов и залов обслуживания посетителей общественного питания – с 50 до 150 квадратных метров.

Ну что же, коллеги, ждем окончательной победы ПСН над ЕНВД. Для ИП, которые сейчас применяют «вмененку», будет возможность миграции на ПСН, а для организаций нужно «прикидывать» и просчитывать новую жизнь на УСН или ОСНО. Но маркировка в части розницы будет продолжать откусывать свои куски, сужая возможность применения и ПСН.

В помощь, как просчитать свою жизнь после отмены ЕНВД, запись нашего с Клерком вебинара "Как жить после отмены ЕНВД" – как это сделать.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер».