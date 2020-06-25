Бухгалтерский бизнес: что я думаю о структуре бухгалтерской фирмы

Давайте оттолкнемся от базового сценария. Например, я один и организовал бухфирму, делаю (пока) все сам: общаюсь с клиентом, консультирую, выбираю оптимальные варианты деятельности, веду бухучет, работаю с первичкой, рассчитываю зарплату и т.д. Т.е. такой стандартный вариант «бухгалтера в одном лице», но в форм-факторе бухгалтерской фирмы.

Далее мой путь лежит через поиск еще одного бухгалтера, который смог бы с высокой степенью автономности общаться с клиентами и вести их учет. Если я и дальше буду наращивать такую структуру, не меняя ее принцип, то за каждым моим клиентом будет закреплено по одному бухгалтеру.

Все привычно, удобно и понятно — как мне, так и клиентам. Особенно если моя фирма региональная, где все «свои» знают друг друга, да к тому же полностью вовлечены в бизнес своих клиентов. Поэтому я и назвал такой сценарий «базовым».

Мне не нужно настраивать систему управления, да и потребности в ней минимальны: каждый бухгалтер знает и напрямую ведет своих клиентов, отвечает за сдачу отчетности, налоги, зарплату и т.д. Настроить оплату труда также просто, ведь сразу понятно, кто и каких клиентов ведет.

Так нужно ли мне строить свою работу по-другому? Вот те опасения и проблемы, которые меня, как руководителя фирмы с такой «базовой» структурой, заставили бы пересмотреть организацию бухгалтерской фирмы.

Во-первых, я бы задумался о целостности бухгалтерской фирмы. Ведь при такой вовлеченности и «сцепке» ведущих бухгалтеров с клиентами, если уходит бухгалтер, то он может увести с собой и клиентов.

Во-вторых, как мне найти дополнительные способы монетизации, например, за счет доп. услуг? Особенно в отчетные периоды, когда бухгалтеру уже не до «лирики» и не до сопутствующих услуг?

Далее я понимаю, что рост выручки будет сопровождаться таким же ростом затрат, ведь прямое разделение «бухгалтер-клиент» не позволит мне экономить за счет масштаба и унификации бизнес-процессов.

В общем, я бы задумался о другой структуре... Благо таких структур много. Например, можно вовлечь в работу с каждым клиентом не одного бухгалтера, а целую команду: от менеджера, который непосредственно контактирует с клиентом, до обслуживающего «тыла» из бухгалтеров по налогам, заработной плате, первичке.

Или выстроил бы структуру по функциональным отделам, где каждый отдел — как боевая единица с руководителем, ведущими бухгалтерами, помощниками. При этом создал бы отдел только по расчету заработной платы, учитывая, что там свой особый ритм жизни. Административный отдел обеспечивал бы жизнедеятельность всей бухгалтерской фирмы.

В любом случае мне бы потребовалась информационная система — ядро, на котором я бы смог развернуть свою организационную структуру. Потребность очевидна, и я ее вижу, когда в Мультибухгалтер обращаются бухгалтерские фирмы с вопросами по оптимизации функционала под индивидуальные бизнес-процессы.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»