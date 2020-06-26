Бухгалтерский бизнес: сколько работников бухгалтерской фирмы должны общаться с клиентом?

Продолжаем серию публикаций о бухгалтерском бизнесе.

Ранее мы обсудили работу в офисе и на дистанционке, два подхода к расчету стоимости бухгалтерских услуг, организационную структуру.

Когда сравнивают, что лучше: работать с бухгалтером или перейти на аутсорсинг (такие сравнения были, есть и будут), то «в вину» бухгалтерским фирмам ставят следующее: бухгалтер: ты у меня один, и я буду думать всегда только о тебе одном;

бухфирма: ты не один, и думать я буду не только о тебе, но и обо всех других.

Далее логический мостик, который обычно перебрасывают противники аутсорсинга: забудут, не отследят, отнесутся формально, обделят вниманием и т.д.

Но нужно этот вопрос поставить «с ног на голову» и взглянуть на него совершенно по-другому: бухгалтер: только ты один думаешь обо мне.

бухфирма: обо мне думает целая команда. И это так, если мы переходим к организационной структуре бухфирмы, настроенной на командную работу.

Пример – структура по функциональным отделам. Как вариант, за каждым клиентом закрепляют бухгалтера по налогам и бухгалтера по заработной плате, плюс может быть «первичник» – по типу оператора, обеспечивающий поддержку ежедневного документооборота. И это помимо руководителя, связь с которым также доступна клиенту, и юриста бухфирмы. И это только фронт, видимый клиенту, за которым могут быть еще и другие сотрудники, вовлеченные в работу: администратор, программист и т.д.

Вопрос: чтобы не перегрузить клиента коммуникациями, сколько у него в доступе должно быть рабочих контактов?

В Мультибухгалтере мы сделали возможным закрепление за каждой организацией бухгалтера по налогам, бухгалтера по заработной плате и еще бухгалтера по первичке. Но в личный кабинет клиента контакты «первичника» не выводили, придерживаясь логики, что все контакты с клиентом должны быть под контролем ведущих бухгалтеров.

Внутренняя организация бухфирм может быть разной. От наши пользователей приходят запросы, связанные с индивидуальными особенностями их работы. Мы обсудим организационную структуру и возможности, которые дает Мультибухгалтер, 2 июля в 16:00 на вебинаре по автоматизации работы бухгалтерских фирм. Приходите, задавайте вопросы к обсуждению! Жду вас, уважаемые коллеги!

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»