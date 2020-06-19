Бухгалтерский бизнес: два подхода к расчету стоимости бухгалтерских услуг

Лед и пламя: есть два идеологически разных подхода в определении стоимости бухгалтерских услуг.

Первый подход — фиксированные тарифы — единая сумма в месяц или квартал независимо от результатов — аналог оплаты труда бухгалтера.

Второй подход — расчет стоимости услуг, исходя из реального количества обрабатываемых документов, проводимых операций и т.д. и оценки стоимости каждой единицы такой работы.

Тарифный подход

Вы не устанавливаете индивидуальные цены под каждого клиента по его личной, исключительной мерке, а, например, «вывешиваете» на своем сайте тарифы, исходя из классификации клиентов.

Классификация клиентов по цене — это групповое усреднение, помогающее и вам, и клиентам сориентироваться и принять решение о сотрудничестве, не затрачивая громадных усилий на согласование будущих условий работы.

В качестве оценочных параметров могут выступать система налогообложения, вид деятельности, численность, наличие ВЭД и т.д.

Чем больше параметров задействовано при классификации, тем точней может быть настройка стоимости бухгалтерских услуг, но тем сложней этот расчет может быть и для клиента.

Плюсы:

простота расчета;

для клиентов;

денежный поток для бухгалтерской фирмы;

авансовой оплаты услуг;

автоматизации выписки и отправки счетов;

отказа от закрывающих актов, что сильно снижает трудоемкость.

Минусы:

по кому-то недобираем, а кому-то начисляем лишнее;

изменения тарифов — тарифы могут не поспевать за фактическим изменением деятельности клиента;

совмещается со сдельной оплатой труда сотрудников фирмы;

изменения тарифов необходимо оформлять доп. соглашениями к договору.

Расчет стоимости услуг исходя из количества обрабатываемых документов, проводимых операций

Принцип такой: определяем цену обрабатываемой бухгалтерской фирмой операции, по окончании периода подсчитываем и, умножая на цену, выводим стоимость оказанных услуг.

Чтобы построить такую систему расчета, необходимо разложить всю работу бухгалтера на «атомы»-операции и каждую такую операцию рассматривать как отдельный элемент, подлежащий оплате клиентом.

В качестве элементарных операций можно учитывать реализацию и поступление товаров, кассовые и банковские документы, выпуск продукции, комплектации, документы по движению ОС, авансовые отчеты и т.д.

Как уже понятно, исходя из описания данного подхода, он технически сложный, требует замера временной трудоемкости каждой операции, оценки не только ее типа, но и количества учетных позиций: товарная накладная на одну единицу товара по трудоемкости не равна такому же документу с двадцатью позициями.

Плюсы:

справедливость, в том смысле, что стоимость услуг напрямую зависит от объема деятельности;

и прозрачность ценообразования для клиентов;

изменении объемов не требуется снова согласовывать стоимость услуг;

данные о загрузке сотрудников.

Минусы:

сложность и внутренние трудозатраты бухгалтерской фирм;

с авансовой оплатой услуг;

привести к кассовому разрыву у бухгалтерской фирмы.

В Мультибухгалтере можно соединить два идеологически разных подхода. Ниже скрин части странички по настройке тарифов. Принцип такой: вы задаете базовые тарифы, при желании оцениваете стоимость операций, привязываете к выручке и к количеству сотрудников. Это позволит сравнивать ваши тарифы с реальным объемом деятельности организаций.

Сравнение действующих и расчетных тарифов, исходя из заданных вами параметров, выведется в наглядную, «красно-зеленую» таблицу. Красный значит, что ваш тариф меньше, чем оценка, исходя из документов; зеленый — наоборот, тариф превышает «документарную» оценку. (Все ИНН и названия вымышлены, а любые совпадения — случайны!)

Это ценный управленческий инструмент, позволяющий следить за стоимостью услуг, находить потенциал для их повышения или, наоборот, видеть возможность маневраи в случае необходимости снизить стоимость своих услуг, повышая конкурентоспособность.

И то, и другое крайне необходимо для устойчивости бухгалтерского бизнеса.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»