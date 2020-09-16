Какой код ОКВЭД ставить в отчетности, если у вас их несколько?

Налоговые декларации

В каких титулах налоговой отчетности еще остался код ОКВЭД? В декларации по налогу на прибыль, УСН, НДС, водному налогу, еще в РСВ... Из «вмененки» его уже вымели.... Новая версия декларации по НДС также будет освобождена от этого показателя.

Вообще, код ОКВЭД в налоговой отчетности — это рудимент, не влияющий на полет деклараций, и источник вечных вопросов: а какой там код ставить, если их несколько.

ФНС к указанию кодов ОКВЭД в декларациях относится не то чтобы лояльно, но по сути, признает смысловую бесполезность такого показателя на титульном листе.

По мнению ФНС, коды ОКВЭД, указываемые в декларации, никаким образом не влияют на налоговые обязательства (Письмо ФНС от 03.09.2020г. №ЕД-17-14/244@).

Порядком заполнения деклараций (расчетов) не установлена обязанность указания конкретного кода ОКВЭД (основного или дополнительного), по которому фактически осуществляется деятельность, поскольку данный показатель не оказывает влияния на расчет сумм налога (страховых взносов), подлежащих уплате в бюджет.

Согласно подходам, существующим в судебно-арбитражной практике, присвоение налогоплательщиком какого-либо кода вида деятельности по ОКВЭД не лишает его права на осуществление других видов деятельности и не свидетельствует о получении им необоснованной налоговой выгоды.

Можно не волноваться насчет указания кодов ОКВЭД в налоговых декларациях — тех, где еще осталось такое поле.

Бухгалтерская отчетность

Ситуация с точностью до наоборот. ФНС, презентуя ресурс бухгалтерской отчетности (ГИР БО), в разделе «ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» так и написала: «Важный реквизит — код ОКВЭД».

Код ОКВЭД, указываемый в бухгалтерской отчетности, использует Росстат, а также налоговая при расчете налоговой нагрузки, средней заработной платы и т.д. Поэтому, в терминах ФНС: «Необходимо указывать ОКВЭД, отражающий вид деятельности, которым организация занималась в том году, за который сдается отчетность».

Звучит это уж очень неопределенно. Что это за вид деятельности, которым занималась организация? А если, опять же, их несколько? Если уж на то пошло, то такая информация раскрывается в пояснительной записке, а не в «окошке» в «шапке».

Или уж тогда повсеместно внедрять принцип ФСС: от какого вида деятельности выручка самая большая — тот и главный, и ему тогда почетное место в бухгалтерской отчетности.

С другой стороны, предупрежден — значит вооружен. И если знать, что и в какой ямке тебя ждет, то можно спрогнозировать и обратную реакцию на указание кода ОКВЭД в ячейках бухгалтерской отчетности.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»