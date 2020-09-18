Про бухгалтерскую голову, нервы директора и 20 тысяч рублей за пустую отчетность в ФГИС ЦС

Вот мы, бухгалтеры, какие вопросы обычно берем на себя? Налоговая, ПФР, ФСС, статистика — в общем, и этого хватает выше крыши. Но когда «прилетает» что-нибудь еще, то все равно обращаются к нам.

Как только появляется какой-либо отчет, то прямиком с ним к бухгалтеру. А бухгалтерская голова — как «Дом Советов» — должна сгенерировать ответы по любой отчетности.

Ситуация. Швейная фирма, у которой среди кодов ОКВЭД есть код 13.92 «Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды». Эта группировка включает в себя, например, пошив белья для кухни, ванной, постельного и столового белья.

Директору этой фирмы пишет на почту, а потом звонит специалист отдела продаж, в общем-то, одного уважаемого удостоверяющего центра и говорит:

«Ваша организация должна отчитываться во ФГИС ЦС — мониторинг центр строительных ресурсов, так как вас внесли в эту систему как производителя строительной продукции. Подключение к этой системе со всеми сопутствующим услугами будет стоить для вас 40 тысяч рублей, а штраф за непредставление отчетности — 300 тысяч рублей».

По данным специалиста отдела продаж удостоверяющего центра, у них есть информация о том, что по итогам года будет проводиться срез по юр. лицам — кто отчитывается, а кто нет.

Директор в ужасе, деморализован, обращается в бухгалтерскую фирму с вопросом, что же ему делать и как быть с этим менеджером, который звонит ему несколько раз в день.

Единственный успех переговоров директора с этим менеджером — смягчение требований, до 20 тысяч за нулевую отчетность... после выяснения, что фирма никакую строительную продукцию не выпускает.

Что оказалось. Действительно, эта швейная организация внесена в реестр юридических лиц в системе ФГИС ЦС. Коды строительной продукции засекаются по первым четырем цифрам кода ОКВЭД, и фирму внесли в реестр как производителя брезентов, навесов и маркиз. А эта продукция подлежит мониторингу!

Невероятно, но факт остается фактом. Как быть в такой ситуации?

Находим следующее. Есть Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов». Согласно этому Постановлению (п. 14), юридическому лицу, включенному в перечень, должно быть направлено уведомление об обязанности предоставления информации. Такое уведомление направляется ежегодно, не позднее 25 календарных дней со дня размещения перечня юр. лиц.

Нашему ООО никто никаких уведомлений не направлял.

Далее, из перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежат исключению юридические лица, у которых либо вообще не было выручки от производства строительных изделий, либо выручка была менее 10 млн. рублей.

У нашего ООО от производства строительных изделий выручки не было вообще.

Теперь разбираемся с нулевой отчетность в эту систему за предлагаемые 20 тысяч рублей в год.

Есть Приказ Минстроя России от 29.03.2017 N 659/пр «Об утверждении форм предоставления информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов». Но в этом приказе речь идет не об отчетности, а об информации и описании форм, по которым она должна предоставляться. Т.е. если нет информации, то и предоставлять-то нечего!

Собственно, вот... можно предположить, что никаких обязанностей перед Минстроем и системой ФГИС ЦС у нашей организации нет. По крайней мере настолько ярко выраженных, чтобы начать их реализовывать за 20 тысяч рублей.

Но страх — лучший продавец. И как говорил Остап Бендер, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад»: " Самое главное — это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов, люди больше всего пугаются непонятного«.

Ну, а если уж в вашу бухгалтерскую жизнь вмешиваются сроки со всякими дополнительными отчетами, то вы их легко можете создать в Мультибухгалтере для одной или сразу нескольких организаций. События вы можете сделать разовыми или периодическими с расставлением нужных вам отчетных дат.

А совсем скоро откроется регистрация на наш новый вебинар, где я расскажу про автоматизацию работы бухгалтерской фирмы: контроль сдачи отчетности, организацию работы и развитие без наращивания штата. Оставляйте ваши контакты в форме, чтобы не пропустить начало регистрации:

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»